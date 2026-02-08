sports betsson
08.02.2026 | 19:59
Μεγάλη πυρκαγιά στον Βόλο - Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο (vid)
ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί πήραν τη ματσάρα πριν από τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης (11/2)
Ποδόσφαιρο 08 Φεβρουαρίου 2026, 18:56

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί πήραν τη ματσάρα πριν από τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης (11/2)

Έσπασαν καρδιές στο Παγκρήτιο. Και οι δυο ομάδες πέρασαν μπροστά στο σκορ (0-1 και 2-1), τελικά ο ΟΦΗ ήταν πιο ουσιαστικός και πήρε το τρίποντο πριν από τη ρεβάνς του ημιτελικού Κυπέλλου στη Λιβαδειά

Σύνταξη
Είχε νικητή η ματσάρα ΟΦΗ-Λεβαδειακός για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League και αυτοί ήταν οι γηπεδούχοι που επικράτησαν με 3-2, βάζοντας τέλος στο σερί των Βοιωτών. Ένα παιχνίδι που έσπασαν καρδιές, καθώς και οι δυο ομάδες πάλεψαν για τη νίκη, πριν από τη μεταξύ τους ρεβάνς του ημιτελικού Κυπέλλου Betsson της Τετάρτης (11/2), στη Λιβαδειά. Θυμίζουμε ότι ΟΦΗ και Λεβαδειακός έπαιξαν την περασμένη Τετάρτη και αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1.

Το δεύτερο ραντεβού των ΟΦΗ και Λεβαδειακού στο Παγκρήτιο, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα, είχε πλούσιο θέαμα και ανατροπές. Και οι δυο ομάδες πέρασαν μπροστά στο σκορ (0-1 και 2-1), τελικά ο ΟΦΗ ήταν πιο ουσιαστικός και πήρε το τρίποντο. Μεγάλο ρόλο στο πλούσιο θέαμα έπαιξαν οι αλλαγές των προπονητών.

Με το 3-2 ο ΟΦΗ έδωσε διαπιστευτήριά του ότι δεν θα κινδυνεύσει καθώς φιγουράρει στην 8η θέση με 24 βαθμούς καθώς μεταμορφώθηκε με τον Κόντη στον πάγκο του και πέτυχε την τρίτη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα. Ο Λεβαδειακός παραμένει 4ος με 38 πόντους. Ο ΟΦΗ έβαλε τέλος στο σερί του καθώς οι Βοιωτοί είχαν να ηττηθούν από τις 30 Νοεμβρίου!

Φανταστικό γκολ το 2-1

Και οι δυο ομάδες ξεκίνησαν με επιθετικές βλέψεις. Ο Λεβαδειακός προηγήθηκε στο 8’, με πλασέ του Πεντρόζο, μετά από συνδυασμό των Συμελίδη, Μπάλτσι και κάθετη στον σκόρερ. Ο ΟΦΗ δεν πρόλαβε να νιώσει την… ψυχρολουσία καθώς ισοφάρισε στο επόμενο λεπτό (9′) πριν καταλάβει τι έγινε! Το 1-1 πέτυχε ο Θεοδοσουλάκης, μετά από ασίστ του πεσμένου Κανελλόπουλου.

Ο ΟΦΗ όσο περνούσε η ώρα γινόταν ουσιαστικός και με τελικές προσπάθειες. Αρχικά, έχασε ευκαιρία στο 24’ με τον Μανθάτη, ενώ στο 36’ ο ‘Ανακερ έκανε καταπληκτική επέμβαση, δεξιά στη γωνία του σε σουτ στην κίνηση του Χατζηθεοδωρίδη.

Τρομερό ήταν το 2-1 υπέρ του ΟΦΗ στο επόμενο λεπτό (37’), με κεραυνό του Σαλσίδο έξω από την μεγάλη περιοχή που δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Άνακερ. Μια φάση για χάι λάιτ.

Οι αλλαγές των γκολ

Ο Λεβαδειακός, με τις τρεις αλλαγές του Παπαδόπουλου, ξεκίνησε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Από την πλευρά του ο ΟΦΗ προσπαθούσε να διαχειριστεί το προβάδισμα στο σκορ και κατάφερνε να κρατήσει τους φιλοξενούμενους μακριά από την εστία του αλλά μέχρι το 57’. Είναι το λεπτό που Παλάσιος (σ.σ. αλλαγή στο 46’) με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 2-2, μετά από πάσα του Τσάπρα και ενώ η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Λίλο.

Από αλλαγή του Κόντη ξεκίνησε το 3-2. Σκόρερ ο Σενγκέλια που μπήκε με τη μπάλα στα δίχτυα, μετά από σέντρα του Αθανασίου που προήλθε από τον πάγκο και έκανε το ντεμπούτο του. Πρώτο γκολ και του Σενγκέλια στο πρωτάθλημα. Ηταν και λίγο τυχερό το γκολ καθώς ενώ ο Σενγκέλια έδειχνε να χάνει το κοντρόλ, η μπάλα χτύπησε στο πόδι του και κατέληξε στα δίχτυα.

Ο Λεβαδειακός πίεσε για την ισοφάριση, είχε ευκαιρίες (όπως το σουτ του Βέρμπιτς στο 94′ που χτύπησε σε αμυντικό και κατέληξε κόρνερ), όμως δεν κατάφερε να σκοράρει και το ματς έμεινε το 3-2.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Λεβαδειακός προηγήθηκε στο 8’, όμως ο ΟΦΗ απάντησε στο 9’ και έτσι δεν… βγήκε εκτός αγώνα, διατηρώντας ακμαίο το ηθικό του.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Αθανασίου τσίμπησε ντη μπάλα και έβγαλε υπέροχη σέντρα στον Σενγκέλια που έκανε το 3-2 στο 76’. Ιδανικό ντεμπούτο για τον Ελληνα αμυντικό που μπήκε αλλαγή στο 60’ και βρέθηκε στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Βήχος δεν ήταν σε καλή μέρα και είχε προβλήματα στην αριστερή πλευρά του Λεβαδειακού.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) σωστά δεν έδωσε πέναλτι που ζήτησε ο Λεβαδειακός στο 12’, όταν μπερδεύτηκε ο Λίλο με τον Πεντρόζο, ο οποίος έπεσε στο χορτάρι. Στο Παγκρήτιο βρέθηκε ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ευαγγέλου (Αθηνών) δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 9’ Θεοδοσουλάκης, 37’ Σαλσίδο, 76’ Σενγκέλια – 8’ Πεντράζο, 57’ Παλάσιος

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

OΦΗ: Λίλο, Πούγγουρας, Κωστούλας (83’ Χριστόπουλος), Κρίζμανιτς, Μαρινάκης (75’ Γκονζάλες), Αποστολάκης, Κανελλόπουλος (46’ Ανδρούτσος), Χατζηθεοδωρίδης (60’ Αθανασίου), Θεοδοσουλάκης (60’ Φούντας), Σενγκέλια, Σαλσίδο.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Άνακερ, Τσάπρας, Χάνα, Κορνέζος, Βήχος, Νίκας (46’ Λαμαράνα), Κωστή, Μανθάτης (46’ Παλάσιος), Μπάλτσι (46’ Βέρμπιτς), Συμελίδης (83’ Παπαδόπουλος), Πεντρόζο (73’ Οζέγκοβιτς)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

15/2: Κηφισιά-ΟΦΗ (17:30)

14/2: Λεβαδειακός-Ολυμπιακός (19:30)

Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Αθανασιάδης και Παβλένκα κράτησαν το μηδέν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Αθανασιάδης και Παβλένκα κράτησαν το μηδέν στο «Βικελίδης»

Άρης και ΠΑΟΚ αλληλοεξουδετερώθηκαν στο Βικελίδης (0-0) σε ένα ντέρμπι που χαρακτηρίστηκε από τις λίγες ευκαιρίες εκατέρωθεν και την αναποτελεσματικότητα των δύο ομάδων στις τελικές που είχαν.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Ιστορική νίκη για τους «πολίτες» στο «Άνφιλντ»

Με δύο γκολ στο 84′ και το 93′ από Μπερνάρντο Σίλβα και Χάαλαντ, η Μάντσεστερ Σίτι ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 από τη γκολάρα του Σομποσλάι (74′) και… απέδρασε από το «Άνφιλντ» με ένα ιστορικό «διπλό» που την διατηρεί σε τροχιά τίτλου.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 20η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
