Η Νέα Αριστερά στο πλευρό των αγροτών: Όχι στην εγκατάλειψη της ελληνικής υπαίθρου

Η Νέα Αριστερά, με ανακοίνωσή της, εκφράζει την αλληλεγγύη και τη στήριξή της στους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς «που κινητοποιούνται, διεκδικώντας αξιοπρεπείς όρους επιβίωσης και ουσιαστική προοπτική για τον πρωτογενή τομέα».

Η διοργάνωση από τους παραγωγούς του συλλαλητηρίου της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου στο Σύνταγμα, όπως σημειώνει, «αναδεικνύει το αδιέξοδο που βιώνει η ελληνική ύπαιθρος και τις συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για χιλιάδες μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις που τις έχει οδηγήσει στην επικίνδυνη ζώνη βιωσιμότητας, καθώς οι αγρότες μπορεί να έφυγαν από τα μπλόκα, αλλά τα προβλήματα παραμένουν άλυτα».

«Νέα ΚΑΠ, ΟΠΕΚΕΠΕ και Mercosur, πιέζουν τον πρωτογενή τομέα»

Τονίζει πως ο πρωτογενής τομέας πιέζεται πολλαπλά, καθώς:

•⁠ ⁠«Η υπό διαπραγμάτευση νέα ΚΑΠ θα αποτελέσει τη ταφόπλακα της ελληνικής γεωργίας, καθώς οι απώλειες (και για τη χώρα μας) πλησιάζουν το 25% συγκριτικά με τον τρέχοντα Προϋπολογισμό και οι εξελίξεις αυτές οδηγούν στην μερική ‘εθνικοποίηση’ της χρηματοδότησης της αγροτικής πολιτικής

•⁠ ⁠»Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, στερεί πολύτιμους πόρους από τους έντιμους, πραγματικούς παραγωγούς που κατευθύνθηκαν στις τσέπες κομματικών ημετέρων της ΝΔ

•⁠ »Η αδράνεια της κυβέρνησης έχει οδηγήσει σε αποδεκατισμό του ζωικού κεφαλαίου από την ευλογιά και έχει αφήσει τους κτηνοτρόφους χωρίς ουσιαστική οικονομική στήριξη.

•⁠ »Το ενεργειακό κόστος και οι τιμές των αγροτικών εφοδίων παραμένουν δυσανάλογα υψηλά.

•⁠ »⁠Οι παραγωγοί συχνά αναγκάζονται να διαθέσουν τα προϊόντα τους κάτω από το κόστος, ενώ η ψαλίδα τιμών παραγωγού–καταναλωτή διευρύνεται.

•⁠ »⁠Η υπό διαμόρφωση συμφωνία Ε.Ε.–Mercosur δημιουργεί επιπρόσθετα εύλογες ανησυχίες για αθρόες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων χαμηλότερου κόστους και διαφορετικών προδιαγραφών, που ενδέχεται να πλήξουν καίρια την ελληνική παραγωγή».

«Η Νέα Αριστερά θα είναι παρούσα στις κινητοποιήσεις της 13ης Φεβρουαρίου»

Η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει πως «η χώρα χρειάζεται σαφή και διεκδικητική εθνική στάση απέναντι σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που επηρεάζουν άμεσα τη βιωσιμότητα των Ελλήνων παραγωγών», επισημαίνοντας πως «δεν μπορεί να υπάρξει αποδοχή ρυθμίσεων που υπονομεύουν την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων και το εισόδημα της αγροτικής οικογένειας».

Και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα:

•⁠ «Σε ουσιαστική μείωση του κόστους παραγωγής, με παρεμβάσεις στην ενέργεια και τα καύσιμα.

•⁠ »Σε αυστηρό έλεγχο της αγοράς για την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών και της αισχροκέρδειας.

•⁠ »Σε ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα με έμφαση στη βιωσιμότητα, τη συλλογική οργάνωση και τη στήριξη της μικρομεσαίας αγροτικής εκμετάλλευσης.

•⁠ »Σε δημοκρατική διαμόρφωση και διάφανη θέση για τη νέα ΚΑΠ και για εμπορικές συμφωνίες όπως η Mercosur, στο πλαίσιο της προάσπισης του εθνικού συμφέροντος και των συμφερόντων των αγροτών».

«Η υπεράσπιση της αγροτικής παραγωγής αφορά τη διατροφική επάρκεια, την κοινωνική συνοχή και την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη», τονίζει, καταλήγοντας πως «η Νέα Αριστερά θα είναι παρούσα στις κινητοποιήσεις της 13ης Φεβρουαρίου, στηρίζοντας έμπρακτα έναν αγώνα που αφορά το παρόν και το μέλλον της χώρας».