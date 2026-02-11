newspaper
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.02.2026 | 17:45
Τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Νέα Αριστερά στο πλευρό των αγροτών: Όχι στην εγκατάλειψη της ελληνικής υπαίθρου
Επικαιρότητα 11 Φεβρουαρίου 2026, 15:26

Η Νέα Αριστερά στο πλευρό των αγροτών: Όχι στην εγκατάλειψη της ελληνικής υπαίθρου

Η Νέα Αριστερά θα είναι παρούσα στις κινητοποιήσεις της 13ης Φεβρουαρίου, «στηρίζοντας έμπρακτα έναν αγώνα που αφορά το παρόν και το μέλλον της χώρας»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το λέει το Χάρβαρντ! Αυτή είναι η τροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας κατά 34%

Το λέει το Χάρβαρντ! Αυτή είναι η τροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας κατά 34%

Spotlight

Η Νέα Αριστερά, με ανακοίνωσή της, εκφράζει την αλληλεγγύη και τη στήριξή της στους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς «που κινητοποιούνται, διεκδικώντας αξιοπρεπείς όρους επιβίωσης και ουσιαστική προοπτική για τον πρωτογενή τομέα».

Η διοργάνωση από τους παραγωγούς του συλλαλητηρίου της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου στο Σύνταγμα, όπως σημειώνει, «αναδεικνύει το αδιέξοδο που βιώνει η ελληνική ύπαιθρος και τις συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για χιλιάδες μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις που τις έχει οδηγήσει στην επικίνδυνη ζώνη βιωσιμότητας, καθώς οι αγρότες μπορεί να έφυγαν από τα μπλόκα, αλλά τα προβλήματα παραμένουν άλυτα».

«Νέα ΚΑΠ, ΟΠΕΚΕΠΕ και Mercosur, πιέζουν τον πρωτογενή τομέα»

Τονίζει πως ο πρωτογενής τομέας πιέζεται πολλαπλά, καθώς:

•⁠  ⁠«Η υπό διαπραγμάτευση νέα ΚΑΠ θα αποτελέσει τη ταφόπλακα της ελληνικής γεωργίας, καθώς οι απώλειες (και για τη χώρα μας) πλησιάζουν το 25% συγκριτικά με τον τρέχοντα Προϋπολογισμό και οι εξελίξεις αυτές οδηγούν στην μερική ‘εθνικοποίηση’ της χρηματοδότησης της αγροτικής πολιτικής
•⁠ ⁠»Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, στερεί πολύτιμους πόρους από τους έντιμους, πραγματικούς παραγωγούς που κατευθύνθηκαν στις τσέπες κομματικών ημετέρων της ΝΔ
•⁠ »Η αδράνεια της κυβέρνησης έχει οδηγήσει σε αποδεκατισμό του ζωικού κεφαλαίου από την ευλογιά και έχει αφήσει τους κτηνοτρόφους χωρίς ουσιαστική οικονομική στήριξη.
•⁠ »Το ενεργειακό κόστος και οι τιμές των αγροτικών εφοδίων παραμένουν δυσανάλογα υψηλά.
•⁠ »⁠Οι παραγωγοί συχνά αναγκάζονται να διαθέσουν τα προϊόντα τους κάτω από το κόστος, ενώ η ψαλίδα τιμών παραγωγού–καταναλωτή διευρύνεται.
•⁠ »⁠Η υπό διαμόρφωση συμφωνία Ε.Ε.–Mercosur δημιουργεί επιπρόσθετα εύλογες ανησυχίες για αθρόες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων χαμηλότερου κόστους και διαφορετικών προδιαγραφών, που ενδέχεται να πλήξουν καίρια την ελληνική παραγωγή».

«Η Νέα Αριστερά θα είναι παρούσα στις κινητοποιήσεις της 13ης Φεβρουαρίου»

Η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει πως «η χώρα χρειάζεται σαφή και διεκδικητική εθνική στάση απέναντι σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που επηρεάζουν άμεσα τη βιωσιμότητα των Ελλήνων παραγωγών», επισημαίνοντας πως «δεν μπορεί να υπάρξει αποδοχή ρυθμίσεων που υπονομεύουν την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων και το εισόδημα της αγροτικής οικογένειας».

Και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα:

•⁠ «Σε ουσιαστική μείωση του κόστους παραγωγής, με παρεμβάσεις στην ενέργεια και τα καύσιμα.
•⁠ »Σε αυστηρό έλεγχο της αγοράς για την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών και της αισχροκέρδειας.
•⁠ »Σε ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα με έμφαση στη βιωσιμότητα, τη συλλογική οργάνωση και τη στήριξη της μικρομεσαίας αγροτικής εκμετάλλευσης.
•⁠ »Σε δημοκρατική διαμόρφωση και διάφανη θέση για τη νέα ΚΑΠ και για εμπορικές συμφωνίες όπως η Mercosur, στο πλαίσιο της προάσπισης του εθνικού συμφέροντος και των συμφερόντων των αγροτών».

«Η υπεράσπιση της αγροτικής παραγωγής αφορά τη διατροφική επάρκεια, την κοινωνική συνοχή και την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη», τονίζει, καταλήγοντας πως «η Νέα Αριστερά θα είναι παρούσα στις κινητοποιήσεις της 13ης Φεβρουαρίου, στηρίζοντας έμπρακτα έναν αγώνα που αφορά το παρόν και το μέλλον της χώρας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ύψωσαν τείχος στις τραπεζικές πιέσεις οι Coca Cola, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ύψωσαν τείχος στις τραπεζικές πιέσεις οι Coca Cola, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το λέει το Χάρβαρντ! Αυτή είναι η τροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας κατά 34%

Το λέει το Χάρβαρντ! Αυτή είναι η τροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας κατά 34%

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 42,4 ευρώ ανεβάζει η Pantelakis Securities την τιμή στόχο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 42,4 ευρώ ανεβάζει η Pantelakis Securities την τιμή στόχο

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία
Επικαιρότητα 10.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία

«Πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»
Στρασβούργο 10.02.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»

«Πρόκειται μια προσχηματική και ανεφάρμοστη, πρακτικά, ρήτρα που επιχειρείται να παρουσιαστεί από τις ισχυρές πολιτικές δυνάμεις της ΕΕ ως διασφάλιση για αγροτικά προϊόντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Δείτε φωτογραφίες 10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει
Πολιτική 10.02.26 Upd: 11:42

Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει

Μετά και την ανεξαρτητοποίηση της κ. Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας το κόμμα μένει με πέντε βουλευτές. Σύμφωνα με το «περιβάλλον» της κ. Καραγεωργοπούλου, αισθάνεται ότι πολιτικά έχει ωριμάσει και βλέπει ότι στο συγκεκριμένο κόμμα απέχει ο λόγος από την πράξη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν
Επικαιρότητα 09.02.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν

Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας τέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένα Έθνη.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού
Πολιτική 08.02.26

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού

Το ΚΚΕ στηλιτεύει την «προσπάθειά του (πρωθυπουργού) να θωρακίσει συνταγματικά βαθιές αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές» προσθέτοντας ότι δεν θα καταφέρει «να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού».

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ
Πολιτική 07.02.26

ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ

Όπως σημειώνει το ΚΚΕ, »για τον χαρακτήρα του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ που είχε αναλάβει ρόλο “ναυαρχίδας” στη διαχείριση των αμαρτωλών προγραμμάτων υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά στην απόφαση του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο EFSA υπέρ του εμβολιασμού για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – «Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση», λέει ο Β. Κόκκαλης
Πολιτική 07.02.26

Ο EFSA υπέρ του εμβολιασμού για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – «Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση», λέει ο Β. Κόκκαλης

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Αρχής, τα διαθέσιμα εμβόλια χαρακτηρίζονται αποτελεσματικά και ασφαλή και αποτελούν βασικό εργαλείο για τον περιορισμό και την εξάλειψη της νόσου

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Επέβαλαν την ανισότητα ως κανονικότητα, μοντέλο φθηνής ανάπτυξης, διαφθορά – Στο κρίσιμο ερώτημα απαντώ ζωή, όχι επιβίωση
«Σήμα» από τα Γιάννενα 07.02.26 Upd: 15:00

Αλ. Τσίπρας: Επέβαλαν την ανισότητα ως κανονικότητα, μοντέλο φθηνής ανάπτυξης, διαφθορά – Στο κρίσιμο ερώτημα απαντώ ζωή, όχι επιβίωση

Ο Αλέξης Τσίπρας, από τα Γιάννενα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιστροφή της «ερημοποίησης» της ελληνικής υπαίθρου θέτοντας παράλληλα πιο καθαρά το πολιτικό διακύβευμα της «νέας μεταπολίτευσης».

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισραήλ: Οι φυλακές «ξεκινούν τις προετοιμασίες για την επιβολή της θανατικής ποινής» σε Παλαιστινίους
«Το πράσινο μίλι» 11.02.26

Οι ισραηλινές φυλακές «ξεκινούν τις προετοιμασίες για την επιβολή της θανατικής ποινής» σε Παλαιστινίους

Η Κνεσέτ του Ισραήλ ψήφισε πέρσι ένα νομοσχέδιο το οποίο θέτει τα θεμέλια για την επιβολή θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους κρατούμενους

Σύνταξη
Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «΄Ωπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;
Μύρισε Αιγαίο 11.02.26

Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «΄Ωπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;

Με φόντο το κατάστρωμα ενός πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου, η Ντρου Μπάριμορ σπάει πιάτα και φωνάζει «Ώπα», αφήνοντας άφωνο τον Ορλάντο Μπλουμ στο νέο, άκρως… ελληνικό σποτ της MSC Cruises.

Σύνταξη
Οι επικές αντιδράσεις του οπαδού της Γιουνάιτεντ που περιμένει να κουρευτεί, στο 1-1 με την Γουέστ Χαμ (vids)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Παράταση πήρε το... περιβόητο κούρεμα του οπαδού της Γιουνάιτεντ - Πώς αντέδρασε στην ισοπαλία (vid)

Περισσότεροι από 300.000 φίλαθλοι παρακολούθησαν ζωντανά τον Φρανκ Ίλετ να μένει… σύξυλος στην ισοπαλία της Γιουνάιτεντ με την Γουέστ Χαμ που «έσβησε το όνειρο για το κούρεμα που τόσο... λαχταράει!

Σύνταξη
Καναδάς: Ερωτήματα για το μακελειό στο σχολείο του Ταμπλ Ριτζ – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη
Ψάχνουν τα «γιατί» 11.02.26

Καναδάς: Ερωτήματα για το μακελειό στο σχολείο του Ταμπλ Ριτζ – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη

Η ένοπλη επίθεση, σύμφωνα με καναδικό ΜΜΕ έγινε από τρανς έφηβο. Ο θείος του επιβεβαίωσε την ταυτότητά του. Οι αρχές αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν ονόματα και ηλικίες θυμάτων, καθώς η έρευνα συνεχίζεται

Σύνταξη
Αρβανίτης: Όταν το κυβερνητικό θράσος γίνεται απειλή – Ερώτηση στην Κομισιόν για τον εκφοβισμό σε δημοσιογράφους
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Αρβανίτης: Όταν το κυβερνητικό θράσος γίνεται απειλή – Ερώτηση στην Κομισιόν για τον εκφοβισμό σε δημοσιογράφους

«Όταν η κυβέρνηση στοχοποιεί τον δημοσιογράφο αντί να δίνει καθαρές απαντήσεις για 15 νεκρούς, το πρόβλημα δεν είναι η ερώτηση, αλλά η αντίληψή της περί λογοδοσίας», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές
Ελλάδα 11.02.26

Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας η καθηγήτρια απομακρύνεται από το ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι - Έβαζε τους μαθητές να κάνουν διάφορες εργασίες στο σχολείο για να τους σβήνει απουσίες

Σύνταξη
Άρης: Εκτός και με τον Βόλο ο Γαλανόπουλος
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Άρης: Εκτός και με τον Βόλο ο Γαλανόπουλος

Ο Κώστας Γαλανόπουλος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό του και έτσι ο Χιμένεθ δεν μπορεί να τον υπολογίζει για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Όσα αποκάλυψε στη μαραθώνια απολογία του ο σμήναρχος – Στο μικροσκόπιο δύο απόστρατοι αξιωματικοί
Ελλάδα 11.02.26

Κατασκοπεία: Όσα αποκάλυψε στη μαραθώνια απολογία του ο σμήναρχος – Στο μικροσκόπιο δύο απόστρατοι αξιωματικοί

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση κατασκοπείας μετά τη σύλληψη του 54χρονου σμήναρχου ο οποίος προφυλακίστηκε χθες μετά την απολογία του

Σύνταξη
Live: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Live: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΟΦΗ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Βλάβη στον Οδοντωτό με 77 επιβάτες – Ακινητοποιήθηκε και η εφεδρική αμαξοστοιχία – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 11.02.26

Βλάβη στον Οδοντωτό με 77 επιβάτες – Ακινητοποιήθηκε και η εφεδρική αμαξοστοιχία – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και συνεργείων της ΕΜΟΔΕ.

Σύνταξη
Βενιζέλος: Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε, ωμά, το άρθρο 86 για να προστατέψει υπουργούς για υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ
Interviews 11.02.26

Βενιζέλος: Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε, ωμά, το άρθρο 86 για να προστατέψει υπουργούς για υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το Σύνταγμα ταπεινώνεται» τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Με λόγο αιχμηρό και ενάργεια μιλά για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, τα ελληνοτουρκικά, αναλύει την πρωτόγνωρη και επικίνδυνη συγκυρία και κρίνει αυστηρά τους πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής.

Σύνταξη
Η Άγκυρα και εμείς
Ζωτική ανάγκη 11.02.26

Η Άγκυρα και εμείς

Είναι ανάγκη από την πλευρά μας, με σταθερότητα βέβαια και με αυστηρότητα, να εφαρμοσθεί μια ενεργότερη πολιτική ανοιχτού διαλόγου με την Τουρκία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Γουέστ Χαμ σκοράρει και ο οπαδός της Γιουνάιτεντ που περιμένει να… κουρευτεί, μένει… κόκκαλο (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Η Γουέστ Χαμ σκοράρει και ο οπαδός της Γιουνάιτεντ που περιμένει να… κουρευτεί, μένει… κόκκαλο (vids, pics)

Περισσότεροι από 300.000 θεατές είδαν σε ζωντανή μετάδοση τον Φρανκ Ίλετ να μένει... παγωτό, τη στιγμή που η Γουέστ Χαμ τελείωνε το όνειρο της... ανακούφισης, με το πιο πολυαναμενόμενο κούρεμα στην ιστορία του ποδοσφαίρου!

Σύνταξη
Η Amazon MGM λέει πως η πτώση 67% του Melania είναι στην πραγματικότητα θετικό σημάδι
Culture Live 11.02.26

Η Amazon MGM λέει πως η πτώση 67% του Melania είναι στην πραγματικότητα θετικό σημάδι

«Ο Τζόνι Γκρίνγουντ και ο Πολ Τόμας Άντερσον ζήτησαν την άμεση αφαίρεση του κομματιού από το ντοκιμαντέρ», ανέφεραν ο σκηνοθέτης και ο συνθέτης για τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι περιμένει η Τουρκία από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Ερντογάν
Διπλωματία 11.02.26

Τι περιμένει η Τουρκία από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Ερντογάν

Η καθηγήτρια Ayşe Küçük γράφει στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο Ανατολού για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία και τις δυσκολίες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι λέει ο Δήμος Βριλησσίων για την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου στην περιφερειακή Αιγάλεω
Ατύχημα 11.02.26

Τι λέει ο Δήμος Βριλησσίων για την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου στην περιφερειακή Αιγάλεω

«Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τους θεράποντες ιατρούς, ο οδηγός μας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου», αναφέρει ο Δήμος Βριλησσίων σε σχέση με την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο