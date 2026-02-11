Τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας
Συναγερμός στις Αρχές μετά από ενημέρωση για απειλητικό τηλεφώνημα τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού στο ξενοδοχείο Caravel
Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε το απόγευμα απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.
Άγνωστος τηλεφώνησε στα γραφεία της «Εφημερίδας των Συντακτών» και είπε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο ξενοδοχείο Divani Caravel στη λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, στο κέντρο της Αθήνας.
Ο άγνωστος ισχυρίστηκε πως ο εκρηκτικός μηχανισμός πρόκειται να εκραγεί σε 40 λεπτά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι προγραμματισμένη εκδήλωση της Πρεσβείας του Ιράν.
