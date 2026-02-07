Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην ΕΡΤ
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από δυνάμεις της Αστυνομίας δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.
Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην ΕΡΤ καθώς μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν δυνάμεις της Αστυνομίας δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.
Υπενθυμίζεται ότι άγνωστος κάλεσε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στη γραμματεία τηλεοπτικού σταθμού και ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο για την έκρηξη.
- Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν 1-1: Οι «ασπιρίνες» ισοφάρισαν με αυτογκόλ και είχαν δοκάρι
- Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην ΕΡΤ
- Μετρό: Προσοχή έρχονται αλλαγές – Ποιες ώρες και μέρες κλείνουν νωρίτερα οι σταθμοί
- Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ 78-90: Με εξαιρετικoύς Μέλβιν και Μουρ ο δικέφαλος (vids)
- Το σκάνδαλο Έπσταΐν και οι σκιές πάνω από την ευρωπαϊκή ελίτ
- Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά από αφυγραντήρα σε διαμέρισμα – Κάηκε ολοσχερώς
- Ζαχαριάδης: Σιωπή από τους εγχώριους τραμπιστές εντός και εκτός ΝΔ για τις ρατσιστικές αθλιότητες του Τραμπ
- Γιώργος Παπαστεφάνου – Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις