Τηλεφώνημα για βόμβα στην ΕΡΤ
Άγνωστος ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές αργά το απόγευμα του Σαββάτου μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στην ΕΡΤ.
Όπως έγινε γνωστό άγνωστος κάλεσε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στη γραμματεία του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ» και ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
Ο άγνωστος δεν έδωσε χρονικό περιθώριο για την έκρηξη.
- Μετρό: Προσοχή έρχονται αλλαγές – Ποιες ώρες και μέρες κλείνουν νωρίτερα οι σταθμοί
- Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ 78-90: Με εξαιρετικoύς Μέλβιν και Μουρ ο δικέφαλος (vids)
- Το σκάνδαλο Έπσταΐν και οι σκιές πάνω από την ευρωπαϊκή ελίτ
- Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά από αφυγραντήρα σε διαμέρισμα – Κάηκε ολοσχερώς
- Ζαχαριάδης: Σιωπή από τους εγχώριους τραμπιστές εντός και εκτός ΝΔ για τις ρατσιστικές αθλιότητες του Τραμπ
- Γιώργος Παπαστεφάνου – Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του
- Ολυμπιακός – Ηλυσιακός 3-0 σετ: Άνετη νίκη για τις «ερυθρόλευκες»
- Μαραθώνος: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις