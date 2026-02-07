Συναγερμός σήμανε στις Αρχές αργά το απόγευμα του Σαββάτου μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στην ΕΡΤ.

Όπως έγινε γνωστό άγνωστος κάλεσε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στη γραμματεία του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ» και ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.

Ο άγνωστος δεν έδωσε χρονικό περιθώριο για την έκρηξη.