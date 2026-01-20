Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στην ΕΛ.ΑΣ. μετά από τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο στο Μαρούσι.

Άγνωστος τηλεφώνησε στο ραδιόφωνο του Real FM και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο κτίριο που στεγάζεται ο όμιλος, χωρίς να δώσει κάποιο χρονικό περιθώριο.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ για να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους.