Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για φάρσα – Έκαναν τηλεφώνημα για βόμβα στο σχολείο τους
Όπως διαπιστώθηκε οι δύο ανήλικοι χρησιμοποίησαν το κινητό τηλέφωνο συμμαθήτριάς τους και ταυτοιποιήθηκαν άμεσα από την Αστυνομία στο Ίλιον
Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι (28-1-2026) 2 ανήλικοι ηλικίας 17 ετών, οι οποίοι πραγματοποίησαν τηλεφωνική κλήση σε σχολική μονάδα στο Ίλιον αναφέροντας ψευδώς ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο εσωτερικό της.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων κατά συναυτουργία.
Εκκενώθηκε το σχολείο
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική κλήση σε σχολική μονάδα στην περιοχή του Ιλίου, κατά την οποία άγνωστοι ανέφεραν την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, με τη συνδρομή και άλλων αστυνομικών, άμεσα μετέβησαν στο σημείο όπου έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και διενήργησαν ενδελεχή έλεγχο σε όλους τους χώρους, χωρίς να εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο.
Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες
Κατόπιν αξιοποίησης και διασταύρωσης πληροφοριών σε συνεργασία με τη διοίκηση της σχολικής μονάδας, προέκυψε ότι η επίμαχη τηλεφωνική κλήση είχε πραγματοποιηθεί από δύο ανήλικους μαθητές, που χρησιμοποίησαν την τηλεφωνική σύνδεση συμμαθήτριάς τους.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
