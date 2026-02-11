Πόρτο Ράφτη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι που πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο
Οι ανήλικοι προκάλεσαν φθορές στο λεωφορείο στο Πόρτο Ράφτη και μετά έρευνες ταυτοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΛΑ έριξαν πέτρες στο λεωφορείο τόσο κατά την αποβίβασή τους όσο και λίγο αργότερα, προκαλώντας φθορές
Στη σύλληψη τριών ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί, για φθορές σε αστικό λεωφορείο στο Πόρτο Ράφτη. Πρόκειται για έναν 17χρονο και δύο 16χρονους.
Οι τρεις ανήλικοι, δύο αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, συνελήφθησαν τις βραδινές ώρες της Κυριακής (08/02) από αστυνομικούς Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου- Μεσογαίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.
Έσπασαν το παράθυρο
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι κατηγορούμενοι έριξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο τόσο κατά την αποβίβασή τους, όσο και λίγο αργότερα που το λεωφορείο διήλθε ξανά από το ανωτέρω σημείο, προκαλώντας θραύση υαλοπίνακα.
Μετά από έρευνα, ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι, εντοπίστηκαν λίγο αργότερα και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου- Μεσογαίας, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.
