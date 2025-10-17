Ταυτοποιήθηκαν 6 νεαροί που επιτέθηκαν με πέτρες σε αστικό λεωφορείο στο Κορωπί

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, ταυτοποιήθηκαν 6 νεαροί ως δράστες επίθεσης με πέτρες σε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει, το βράδυ της 2-9-2025 στο Κορωπί.

Πρόκειται για 4 ανήλικους ηλικίας 16 ετών και 2 ενήλικες 18 και 19 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Οι έρευνες

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης της συγκεκριμένης υπόθεσης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είναι οι δράστες της επίθεσης με πέτρες σε εν κινήσει αστικό λεωφορείο βραδινές ώρες της 2-9-2025 στο Κορωπί.

Επιτέθηκαν και σε περιπολικό

Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι δε δίστασαν να επαναλάβουν την πράξη τους λίγη ώρα αργότερα, σε βάρος διερχόμενου αυτοκινήτου και περιπολικού της Άμεσης Δράσης, το οποίο προσέτρεξε στο σημείο της παραπάνω επίθεσης.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.