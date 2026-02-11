Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της Πλαίσιο

Απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών ο Γιώργος Γεράρδος ιδρυτής και πρόεδρος της αλυσίδας Πλαίσιο.

Ο κ. Γεράρδος ήταν ο ιδρυτής της Πλαίσιο Computers, μίας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στο λιανεμπόριο και κατείχε τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Από το 1969, όταν ο νεαρός φοιτητής του Πολυτεχνείου με 80.000 δρχ. (235 ευρώ) δανεικά και πολλά όνειρα δημιούργησε το πρώτο του κατάστημα με είδη σχεδιαστηρίου και γραφείου σε ένα χώρο 12 τ.μ. στην οδό Στουρνάρη, μέχρι και σήμερα, που η Πλαίσιο έχει καταφέρει να γίνει the top of mind choice για τον Έλληνα καταναλωτή στο κομμάτι της τεχνολογίας, ο αεικίνητος Γιώργος Γεράρδος είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Influential retailer από πάντα, δεν επέλεξε το υψηλό κοινωνικό status που προσδίδει η καριέρα γιατρού (πριν να μπει στο Πολυτεχνείο είχε περάσει στην Ιατρική), αποφασίζοντας να δοκιμαστεί στον επιχειρηματικό στίβο.

Η σύλληψη της ιδέας για τη δημιουργία της Πλαίσιο γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν, όντας φοιτητής, ο Γιώργος Γεράρδος, ανακαλύπτει ότι οι τιμές στα είδη σχεδίου στη συμπρωτεύουσα ήταν δραματικά φθηνότερες σε σχέση με την αγορά της Αττικής.

Θεωρώντας το ως επιχειρηματική ευκαιρία και έχοντας πλέον μεταγραφεί στο Μετσόβιο, δανείζεται και ανοίγει μαγαζί δίπλα στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών.

Προσπαθώντας να εφοδιαστεί απευθείας από τους κατασκευαστές, παρέκαμψε τους ενδιάμεσους και κατάφερε να παρέχει πολύ χαμηλότερες τιμές σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται από πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και συναφείς κλάδους.

Το μοντέλο αυτό ήταν πρωτόγνωρο για την εποχή εκείνη του 1969.

Παρά τις δυσκολίες (το 1976 διοικούσε την Πλαίσιο, μια μικρομεσαία επιχείρηση με 13 εργαζομένους, από το μοναδικό τηλέφωνο του ΚαΨιΜι στον Έβρο, όπου υπηρετούσε τη θητεία του) και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, ο Γιώργος Γεράρδος συνέχισε να χτίζει αυτό που ονομάζει «κεφαλαιοποίηση της πιστότητας των πελατών».

Άλλωστε, η άμεση προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της αγοράς (agile management) και το real-time management είναι βασικά χαρακτηριστικά του καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου της Πλαίσιο και δομικά συστατικά της προσωπικότητας του Γιώργου Γεράρδου.

Ακολούθησαν η είσοδος στην πληροφορική το 1985, το άνοιγμα του mail-order business με τον πρώτο ελληνικό κατάλογο και το καινοτόμο τμήμα για απευθείας πωλήσεις, το πρώτο site τεχνολογίας στην Ελλάδα με παράδοση προϊόντων την επόμενη μέρα, η είσοδος σε κατηγορίες όπως κινητή τηλεφωνία και τηλεοράσεις, οι επενδύσεις σε state-of-the-art logistics centers, έως την πρόσφατη «είσοδο» στην αγορά των οικιακών συσκευών και τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, την οποία προσέγγισε «επιθετικά», με αυξημένο προϋπολογισμό marketing και εμπορικών ενεργειών, την περίοδο που η ζήτηση ήταν εξαιρετικά αμφίβολη.

Πηγή:OT