10.02.2026
Τραγική κατάληξη για τον 55χρονο αγνοούμενο – Βρέθηκε νεκρός στο Μαρούσι
Ο Τραμπ οδεύει προς επίσημη άρση των περιορισμών για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
10 Φεβρουαρίου 2026

Ο Τραμπ οδεύει προς επίσημη άρση των περιορισμών για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Ο Λευκός Οίκος ανακοινώνει ότι ο Τραμπ σχεδιάζει να επισημοποιήσει την άρση των κανονιστικών περιορισμών για τα αέρια του θερμοκηπίου

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Spotlight

Σε μια ριζική ανατροπή της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να επισημοποιήσει την Πέμπτη την κίνηση για την ανατροπή της νομικής βάσης της εποχής Ομπάμα για τους ομοσπονδιακούς κανόνες που ρύθμιζαν και έθεταν υπό έλεγχο τα αέρια του θερμοκηπίου, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος την Τρίτη.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ θα συμμετάσχει σε εκδήλωση μαζί με τον διοικητή της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος, Λι Ζέλντιν, για να επισημοποιήσει την ακύρωση των πορισμάτων του τότε προέδρου Μπαράκ Ομπάμα από το 2009, όπως μεταφέρει το Reuters.

Η απορρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Τραμπ και θα γίνει πράξη

Η κίνηση αυτή, την οποία η κυβέρνηση πρότεινε επίσημα τον Ιούλιο, θα σηματοδοτήσει την πιο ριζική ανατροπή της πολιτικής της Ρεπουμπλικανικής κυβέρνησης για την κλιματική αλλαγή μέχρι σήμερα και ακολουθεί μια σειρά ρυθμιστικών περικοπών και άλλων κινήσεων που αποσκοπούν στην απελευθέρωση της ανάπτυξης ορυκτών καυσίμων και στην παρεμπόδιση της ανάπτυξης της καθαρής ενέργειας.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια φάρσα και έχει αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμησή της.  H Λίβιτ χαρακτήρισε την κίνηση ως μια μαζική δράση απορρύθμισης.

Ως υποψήφιος για πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη με προεκλογική υπόσχεση και την πλατφόρμα «Drill, baby, drill», δηλαδή «Τρύπα, μωρό μου, τρύπα», μια σαφή αναφορά στα γεωτρύπανα και την εντατικοποίηση των εξορύξεων πετρελαίου.

Αναφέροντας με σαφήνεια πως οι ΗΠΑ θα έδιναν βάση ακόμα και στο fracking, ελληνιστί μια ρυπογόνα μέθοδο διύλισης πετρελαίου και φυσικού αερίου από ασβεστολιθικά ή άλλα πετρώματα.

World
ΟΗΕ: Κλίμα, οικονομία και ΑΕΠ – Το λάθος μοντέλο ανάπτυξης

ΟΗΕ: Κλίμα, οικονομία και ΑΕΠ – Το λάθος μοντέλο ανάπτυξης

Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;
Βουλγαρικό «Tween Peaks» 10.02.26

Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;

Οι θάνατοι των έξι ανδρών σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες φαίνεται ότι συνδέονται. Όλοι έφεραν σφαίρες στο κεφάλι. Αλλά όσο οι αρχές καθυστερούν να διελευκάνουν την υπόθεση, οι θεωρίες φουντώνουν.

Σύνταξη
