Μεξικό: Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από έκρηξη αγωγού πετρελαίου

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε αγωγό της πετρελαϊκής εταιρείας Pemex στην περιοχή του Ισθμού του Τεουαντεπέκ, στην Πολιτεία Οαχάκα του Μεξικού.



Τα θύματα ήταν εργάτες της Pemex, της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας, που εκτελούσαν εργασίες συντήρησης σε ένα τμήμα του αγωγού που είναι γνωστό ως Corrida del Diablo. Δηλαδή ο Διάδρομος του Διαβόλου.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία για να εκτιμηθεί η κατάστασή τους και να τους προσφερθεί η απαραίτητη φροντίδα. Επίσης, ότι πλέον στο σημείο γίνονται εργασίες για να προστατευθεί η υπόλοιπη περιοχή και να προληφθούν νέες εκρήξεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην πόλα Λόμα Λάργκα, Την έκρηξη ακολούθησε πυρκαγιά. Δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στο σημείο.

Η Pemex, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μεξικού, δεν αποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.