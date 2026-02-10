Μεξικό: Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από έκρηξη αγωγού πετρελαίου
Τα θύματα ήταν εργάτες της Pemex, της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας, που εκτελούσαν εργασίες συντήρησης σε ένα τμήμα του αγωγού που είναι γνωστό ως ο Διάδρομος του Διαβόλου.
- Σοκαριστικό τροχαίο - Αυτοκίνητο χτυπά γυναίκα και την εκτοξεύει μέτρα μακριά
- Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών - Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις
- Ιταλία: Δημοσιογράφοι της RAI πάνε σε απεργία – Αιτία, γκάφες στη μετάδοση της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε αγωγό της πετρελαϊκής εταιρείας Pemex στην περιοχή του Ισθμού του Τεουαντεπέκ, στην Πολιτεία Οαχάκα του Μεξικού.
#ÚltimaHora 🟥 Explota un ducto de PEMEX en km 214 en Matías Romero, reportan 3 personas fallecidas y 6 lesionadas #noticias #oaxaca #news #oaxacadejuarez #TvAztecaOaxaca pic.twitter.com/0wHIr3r8S1
— TvAztecaOaxacaOficial (@TvAzteca_Oaxaca) February 10, 2026
Τα θύματα ήταν εργάτες της Pemex, της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας, που εκτελούσαν εργασίες συντήρησης σε ένα τμήμα του αγωγού που είναι γνωστό ως Corrida del Diablo. Δηλαδή ο Διάδρομος του Διαβόλου.
Tres personas fallecidas y 6 lesionados, deja explosión de ducto de @Pemex en el Barrio La Soledad en la región del Istmo #Oaxaca. pic.twitter.com/xeYH1TKxUm
— Oaxaca Capital (@OaxacaCapital) February 10, 2026
Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία για να εκτιμηθεί η κατάστασή τους και να τους προσφερθεί η απαραίτητη φροντίδα. Επίσης, ότι πλέον στο σημείο γίνονται εργασίες για να προστατευθεί η υπόλοιπη περιοχή και να προληφθούν νέες εκρήξεις.
Explosión en un ducto de #pemex en Loma Larga del Barrio La Soledad en Matias Romero Oaxaca de manera extraoficial hay tres muertos y seis heridos, se trata de trabajadores de pemex al realizar trabajos de mantenimiento en lo que se le conoce como Corrida del Diablo. pic.twitter.com/UqjxBRVCSx
— Connie Baigorria (@connie_baigorri) February 10, 2026
Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην πόλα Λόμα Λάργκα, Την έκρηξη ακολούθησε πυρκαγιά. Δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στο σημείο.
Η Pemex, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μεξικού, δεν αποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.
- Μεξικό: Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από έκρηξη αγωγού πετρελαίου
- Ν. Ανδρουλάκης: Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία
- Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη
- Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων
- Οκτώ συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή 26 ατόμων στα Κάτω Πατήσια τον Δεκέμβριο
- Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;
- ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία
- Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις