Ιράν: Σε διαρροή αερίου αποδίδεται η έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς – Απορρίπτεται η δολιοφθορά

Η έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο κατοικιών της Μπαντάρ Αμπάς, στο Ιράν, οφείλεται σε διαρροή αερίου, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εξαιτίας της έκρηξης σκοτώθηκε ένας άνθρωπος τουλάχιστον και 14 έχουν τραυματιστεί. Ακόμη τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Αχβάζ, επίσης από έκρηξη λόγω διαρροής αερίου.

«Η αρχική αιτία του δυστυχήματος (…) είναι η συσσώρευση αερίου που διέρρευσε, προκαλώντας έκρηξη», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Μοχαμάντ Αμίν Λιαγκάτ, της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

At least 4 people were reportedly killed in an explosion in the Azadegan neighborhood of Bandar Abbas, a major port city in southern Iran. The cause remains unclear, though it is allegedly a gas explosion, according to local reports. pic.twitter.com/n6WsAH9aJj — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 31, 2026



Οι ιρανικές αρχές έχουν απορρίψει το ενδεχόμενο η έκρηξη στο σημαντικότερο λιμάνι για εμπορευματοκιβώτια να οφείλεται σε δολιοφθορά. Όπως και για την πόλη Αχβάζ.

Το Μπαντάρ Αμπάς βρίσκεται στα στενά του Ορμούζ, έναν ζωτικής σημασίας δίαυλο ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Από τα στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης παγκοσμίως.

Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές για επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Στην περιοχή βρίσκονται αεροπλανοφόρο με τη συνοδεία του και άλλα πολεμικά πλοία, ενώ έχει πει ότι και άλλη αρμάδα κατευθύνεται στην περιοχή.

Διαψεύδουν οι αρχές

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη, είναι «εντελώς ψευδείς».

Reports: Something heavy exploded in a town in the suburbs of Tehran, Iran. Official State RadTv said Gas. pic.twitter.com/jJbAnUbt7e — Chris Nicht Der Teufel aber kann auch sein (@thedichotome) January 31, 2026



Επίσης, δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters πως το Ισραήλ δεν ενεπλάκη στις σημερινές εκρήξεις. Οι ΗΠΑ προς το παρόν δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα για σχόλιο.

Αμερικανικές απειλές και κλιμάκωση

Πέρα από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, πηγές δήλωσαν την Παρασκευή ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σταθμίζει επιλογές εναντίον του Ιράν. Αυτές, είπαν, περιλαμβάνουν στοχευμένα πλήγματα στις δυνάμεις ασφαλείας.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τους ηγέτες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ευρώπης ότι εκμεταλλεύονται τα οικονομικά προβλήματα του Ιράν, προκαλώντας αναταραχή και παρέχοντας στον κόσμο τα μέσα για να «διαλύσει το έθνος».