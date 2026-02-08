Έκρηξη σε εργοστάσιο βιοτεχνολογίας στην Κίνα αφήνει πίσω της 7 νεκρούς

Σφοδρή έκρηξη σημειώθηκε σε ένα εργοστάσιο βιοτεχνολογίας στη βόρεια Κίνα έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Ένας άνθρωπος αγνοείται μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το Σάββατο (τοπική ώρα) στην εταιρεία βιοτεχνολογίας Jiapeng στην επαρχία Shanxi, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua νωρίς την Κυριακή, επικαλούμενο τοπικές αρχές. Η εταιρεία βρίσκεται στην κομητεία Shanyin, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά του Πεκίνου.

Τα βιομηχανικά και εργατικά ατυχήματα στην Κίνα είναι συχνά

Το Xinhua ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν στον τόπο του συμβάντος. Η έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου και η αιτία της διερευνάται.

Τα βιομηχανικά ατυχήματα είναι συχνά στην Κίνα λόγω των χαλαρών προτύπων ασφαλείας, όπως μεταφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στα τέλη Ιανουαρίου, μια έκρηξη σε εργοστάσιο χάλυβα στη γειτονική επαρχία της Εσωτερικής Μογγολίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον εννέα ανθρώπων.