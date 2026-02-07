Κατασκοπεία: Όταν η Κίνα απλώνει τα… δίχτυα της στο δυτικό ημισφαίριο

Η Κίνα, ο «κοιμώμενος γίγαντας» του ανατολικού ημισφαιρίου, φαίνεται πως έχει ξυπνήσει για τα καλά και επιχειρεί να πατήσει πόδι στο δυτικό ημισφαίριο.

Όχι με πολέμους ούτε με την απειλή χρήσης βίας, αλλά με τη δημιουργία ενός δικτύου πρακτόρων κατασκοπείας σε Ευρώπη και Αμερική.

Φεβρουάριος 2023 — Κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι πετάει πάνω από τις ΗΠΑ

Ένα κινεζικό μπαλόνι, το οποίο πετούσε σε μεγάλο ύψος πάνω από την αμερικανική επικράτεια, περνώντας μάλιστα από ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αναστάτωσε τις ΗΠΑ και το Πεντάγωνο.

Το περιστατικό συνέβη το 2023 και προκάλεσε σοβαρή διπλωματική κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Τελείωσε, όταν το μπαλόνι καταρρίφθηκε από αμερικανικά F-22 πάνω από τον Ατλαντικό.

Η Κίνα από την πλευρά της ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για μετεωρολογικό αερόστατο που έφυγε από την πορεία του.

2023 — Επαναξιολόγηση εντοπισμένων μπαλονιών στην Ιαπωνία

Το ίδιο έτος η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι πολλαπλά μπαλόνια που είχαν εισέλθει στο εναέριο χώρο της μετά το 2019 είναι πιθανόν να ήταν κινεζικά κατασκοπευτικά.

Σεπτέμβριος 2025 – Ένοχος για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας συνεργάτης βουλευτή του AfD στη Γερμανία

Πρώην στενός συνεργάτης του ευρωβουλευτή του ακροδεξιού AfD, Μαξιμίλιαν Κραχ, κρίθηκε ένοχος για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας από δικαστήριο της Γερμανίας.

Παρείχε πληροφορίες για την ηγεσία του κόμματος και Κινέζους αντιφρονούντες, ενώ η εισαγγελία ερευνά και τον ίδιο τον βουλευτή για δωροδοκία.

Μάρτιος 2025 — Διευρυμένα εγκλήματα κυβερνοκατασκοπείας

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν 12 Κινέζους για σχέση με εκτεταμένες επιθέσεις hacking κατά αμερικανικών και διεθνών υπηρεσιών και οργανισμών για λογαριασμό κινεζικών υπηρεσιών.

Ιανουάριος 2026 – Καταδίκη μηχανικού της Google στις ΗΠΑ

Ένας πρώην μηχανικός κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε στις ΗΠΑ για κλοπή εμπορικών μυστικών και οικονομική κατασκοπεία υπέρ κινεζικών εταιρειών.

Φεβρουάριος 2026 – Συλλήψεις υπόπτων για κατασκοπεία στη Γαλλία

Τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους δύο Κινέζοι υπήκοοι, συνελήφθησαν στη Γαλλία με κατηγορίες κατασκοπείας για λογαριασμό της Κίνας.