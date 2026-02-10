Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
Τα must λαχανικά του χειμώνα
Απαραίτητα 10 Φεβρουαρίου 2026, 06:30

Τα must λαχανικά του χειμώνα

Έξι λαχανικά που καλό είναι να βάλουμε στην καθημερινή μας διατροφή.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μία από τις πιο θρεπτικές κατηγορίες τροφίμων που θα μπορούσαμε να έχουμε στη διατροφή μας, ανεξαρτήτως εποχής, τα λαχανικά μάς δίνουν πολύτιμα συστατικά όπως φυτικές ίνες για την καλύτερη λειτουργία του πεπτικού μας συστήματος, μέταλλα, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

Μπρόκολο: Αγαπά την καρδιά μας

Ανήκει στην οικογένεια των σταυρανθών του γένους Βrassica. Είναι φτωχό σε θερμίδες αλλά πλούσιο σε βιταμίνες C, Α και του συμπλέγματος Β, φυλλικό οξύ, κάλιο, ασβέστιο, σίδηρο, φώσφορο, μαγνήσιο και ψευδάργυρο. Θεωρείται ασπίδα κατά του καρκίνου που αναπτύσσεται σε συγκεκριμένους ιστούς. Οι κύριες δραστικές ουσίες που αναστέλλουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων είναι η ινδόλη-3-καρβινόλη (Ι-3C) και η σουλφοραφάνη. Παράλληλα, αποτελεί ένα τρόφιμο που πραγματικά αγαπά την καρδιά μας, γεγονός που οφείλεται στην πολύ υψηλή περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά συστατικά. Τέλος, η σουλφοραφάνη που αναφέραμε και παραπάνω, ενεργοποιεί μια πρωτεΐνη που εμποδίζει το σχηματισμό αθηρωματικής πλάκας, αποτρέποντας έτσι την απόφραξη των αρτηριών.

Άσπρο & μοβ λάχανο: Λαχανικά που μας αποτοξινώνουν φυσικά

Πρόκειται για ένα φυλλώδες λαχανικό με ιδιαίτερα χαμηλές θερμίδες και αυξημένη θρεπτική αξία καθώς είναι πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές ίνες και πολλά αντιοξειδωτικά. Θεωρείται καλή πηγή φυλλικού οξέος, βιταμινών συμπλέγματος Β που συμβάλλουν στην καλή υγεία του νευρικού μας συστήματος και καλίου που ρυθμίζει την πίεση. Παράλληλα, περιέχει βιταμίνη Κ που είναι απαραίτητη για την καλή πήξη του αίματος. Από τα σημαντικότερα συστατικά του είναι οι αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως οι ινδόλες, που ενεργοποιούν μηχανισμούς φυσικής αποτοξίνωσης, οι ανθοκυανίνες και οι σουλφοραφάνες. Ανάμεσα στα διάφορα είδη του, το μοβ έχει πολύ περισσότερες αντιοξειδωτικές ουσίες (όπως ανθοκυανίνες), ενώ και η περιεκτικότητά του σε βιταμίνη C είναι έξι με οχτώ φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του άσπρου.

Κουνουπίδια: Λαχανικά-ασπίδα προστασίας κατά του καρκίνου

Πιστεύεται ότι προέρχεται από μια ποικιλία άγριου λάχανου που ευδοκιμούσε στην Ασία. Αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για μικρούς και μεγάλους, καθώς τα 100 γραμμάρια κουνουπιδιού αποδίδουν μόλις 26 θερμίδες και το 60% της βιταμίνης C που έχει ανάγκη ο οργανισμός μας ημερησίως. Διάσημο όμως έγινε κυρίως λόγω της περιεκτικότητάς του σε ορισμένα φυτοχημικά συστατικά όπως η σουλφοραφάνη. Έχει αποδειχθεί ότι ο συνδυασμός των συστατικών αυτών μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη διάφορων μορφών καρκίνου όπως του μαστού, των ωοθηκών, του παχέος εντέρου και του προστάτη.

Πράσο: Για πιο υγιή αγγεία

Ο Αριστοτέλης αναφέρεται στη χρήση του ως φαρμάκου για το λαιμό και τη φωνή. Για την υγεία μας σήμερα γνωρίζουμε ότι περιέχει σημαντικές ποσότητες βιταμινών Κ, C και του συμπλέγματος Β. Επίσης είναι μια καλή πηγή σιδήρου. Οι περισσότερες μελέτες για το πράσο συσχετίζουν την κατανάλωσή του με την καλή υγεία της καρδιάς. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι περιέχει σημαντικές ποσότητες φλαβονοειδών, κυρίως καμφερόλης. Η εν λόγω ουσία σχετίζεται με παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου στα αγγεία, το οποίο τα βοηθά να διαστέλλονται και να ξεκουράζονται. Παράλληλα, το πράσο είναι πλούσιο σε φυλλικό οξύ, μια βιταμίνη του συμπλέγματος Β που, μεταξύ άλλων, συμβάλλει στη μείωση της ομοκυστεΐνης στον οργανισμό, τα υψηλά επίπεδα της οποίας αποτελούν παράγοντα κινδύνου για πολλές καρδιαγγειακές παθήσεις.

Κρεμμύδι: Με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες

Είναι ένα αγαπημένο λαχανικό το οποίο βρίσκουμε σχεδόν όλο το χρόνο. Πέρα από την ιδιαίτερη γεύση του που νοστιμίζει τα φαγητά μας, φαίνεται ότι προσφέρει και σημαντικά οφέλη για την υγεία μας, κυρίως λόγω της κερκετίνης που περιέχει όσο και της ονιονίνης Α, μιας θειούχας ένωσης που βρίσκεται στο βολβό του κρεμμυδιού. Οι ενώσεις αυτές έχει αποδειχτεί ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανοσολογική άμυνα του οργανισμού και ενεργοποιούν μεγάλης κλίμακας φλεγμονώδεις αντιδράσεις. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος των πολύτιμων αυτών συστατικών βρίσκεται στη φλούδα του κρεμμυδιού. Γι’ αυτό καλό είναι να μην αφαιρούμε πολύ μεγάλο μέρος των εξωτερικών στρωμάτων του όταν το καθαρίζουμε.

Σπανάκι: Για γερά οστά

Αποτελεί ένα διατροφικό θησαυρό. Είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και για αυτόν το λόγο τού αποδίδονται ποικίλες ιδιότητες. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε βιταμίνη Κ, ασβέστιο και μαγνήσιο, συμβάλλει στην αύξηση και τη διατήρηση της οστικής πυκνότητας. Οι φυτικές ίνες που περιέχει εξυπηρετούν την καλύτερη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος. Επίσης έχει σημαντικές ποσότητες σιδήρου, που το καθιστούν μία από τις πλουσιότερες φυτικές πηγές. Ωστόσο, καθώς είναι μη αιμικός, έχει χαμηλή απορροφησιμότητα από τον οργανισμό, οπότε άτομα με έλλειψη σιδήρου δεν μπορούν να βασίζονται μόνο στο σπανάκι ή σε άλλες τροφές φυτικής προέλευσης. Παράλληλα, στο σπανάκι έχουν ταυτοποιηθεί δεκατρία διαφορετικά είδη φλαβονοειδών, στοιχείων με έντονη αντιοξειδωτική δραστηριότητα και εστιασμένη δράση στην προστασία κατά του καρκίνου. Πιο συγκεκριμένα, μελέτες που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά αποδεικνύουν την προστατευτική του δράση στην πρόληψη τόσο του καρκίνου του προστάτη που αφορά τους άντρες όσο και του καρκίνου των ωοθηκών για τις γυναίκες.

Ευχαριστούμε για τη συνερεγασία τον κ. Χάρη Γεωργακάκη, κλινικό διαιτολόγο-διατροφολόγο, MSc στην Κλινική Διατροφή 
* Πηγή: Vita

World
Vita.gr
Business
Συνταγή: Σφουγγάτο
Συνταγή: Σφουγγάτο

Μια ελληνική παραδοσιακή συνταγή. πανεύκολη και πεντανόστιμη.

Σύνταξη
Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες
Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
«Ξαναζεσταίνουν» το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη
«Ξαναζεσταίνουν» το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη

Καταλύτης η κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι, σε συνδυασμό με την αύξηση της τουριστικής κίνησης και τις νέες υποδομές - Θα μπορούσε να καλύπτει τη διαδρομή Χανιά - Ρέθυμνο - Ηράκλειο σε 50 λεπτά

Κώστας Ντελέζος
Πουλούσε μυστικά 3 χρόνια
Πουλούσε μυστικά 3 χρόνια

Οι Aρχές αναζητούν μία γυναίκα, η οποία ενδέχεται να στρατολόγησε τον σμήναρχο και φέρεται ότι είχε κεντρικό ρόλο σε τουλάχιστον δύο συναντήσεις του στην Αθήνα με Κινέζο πράκτορα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων
Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων

260.000 είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν - Με το νέο καθεστώς δεν κόβεται καμία σύνταξη

Ηλίας Γεωργάκης
Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα
Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα

Μια δημόσια καλλιτεχνική εγκατάσταση του φωτογράφου Φιλ Μπίλερ έχει τοποθετηθεί στο Μπούσγουικ της Νέας Υόρκης, παρουσιάζοντας τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα
«Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα

Με τη σαρωτική νίκη της φιλοτραμπικής Σαναέ Τακαΐτσι, η Ιαπωνία κλείνει το κεφάλαιο του μεταπολεμικού ειρηνισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για γεωστρατηγική αναδιάρθρωση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν
Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν

Τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν έναν κόσμο κολακείας και αδελφότητας, όπου οι πλούσιοι άνδρες αναπτύσσονται και οι γυναίκες παρέχουν υπηρεσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η τεχνητή νοημοσύνη πήρε το νυστέρι – Αποτυχημένες επεμβάσεις και λανθασμένα αναγνωρισμένα μέρη του σώματος
Η τεχνητή νοημοσύνη πήρε το νυστέρι – Αποτυχημένες επεμβάσεις και λανθασμένα αναγνωρισμένα μέρη του σώματος

Περιστατικά που συνδέονται με συσκευή που επιτρέπει σε χειρουργούς να αντιμετωπίζουν τη χρόνια ιγμορίτιδα με τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσαν ανησυχία στις ΗΠΑ. Μπορεί η ΑΙ να είναι πανάκεια;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις
Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις

Ενώ το 2025 μπήκαν περιορισμοί στις νέες άδειες για Αirbnb σε τουριστικές περιοχές της Αθήνας, τελικά ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκε μεσοσταθμικά 11%. Τι μεσολάβησε;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά
Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι δύο απόστρατοι που ήδη έχουν εντοπιστεί και τα ερωτήματα που προκύπτουν όσον αφορά τις συνέπειες ενδεχόμενης αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μεξικό: Νεκροί τουλάχιστον 5 από τους 10 εργαζόμενους καναδικής εταιρείας που είχαν απαχθεί
Νεκροί τουλάχιστον 5 από τους 10 εργαζόμενους που είχαν απαχθεί

Η μεξικανική εισαγγελία «ταυτοποίησε πέντε πτώματα» που ανήκουν στους εργαζόμενους καναδικής εταιρείας οι οποίοι είχαν απαχθεί, μαζί με άλλους πέντε συναδέλφους τους, στα τέλη του περασμένου μήνα.

Σύνταξη
Πως η Ρωσία δίνει προτεραιότητα εναντίον των χειριστών drone και σε επιθέσεις στα μετόπισθεν βγαίνοντας κερδισμένη
Πως η Ρωσία δίνει προτεραιότητα εναντίον των χειριστών drone και σε επιθέσεις στα μετόπισθεν βγαίνοντας κερδισμένη

Μια ανάλυση στο μέτωπο του πολέμου όπως αυτό εκτυλίσσεται στη Νοβομιχαΐλοβκα στη νότια Ουκρανία, δείχνει πως η Ρωσία έχει στοχοθετήσει πιο αποτελεσματικά τις προτεραιότητες της

Σύνταξη
Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία
Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία

Μια μελέτη δείχνει ότι η παραπληροφόρηση στην επιστήμη και τα fake news στην ιατρική είναι ευκολότερο να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή φαίνεται αξιόπιστη.

Σύνταξη
Ειρηνικός: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου με 2 νεκρούς – Κάλεσαν και το λιμενικό να διασώσει επιζώντα
Νέο φονικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου με... επιχείρηση διάσωσης

Για πρώτη φορά οι αμερικανικές δυνάμεις ενημέρωσαν το λιμενικό να σπεύσει για τη διάσωση επιζώντα, έπειτα από φονικό πλήγμα τους κατά ταχύπλοου στον Ειρηνικό Ωκεανό με δύο νεκρούς.

Σύνταξη
Πτώση ελικοπτέρου εναέριου-ασθενοφόρου στη Λιβύη με δύο Ρώσους πιλότους και τρεις ντόπιους [Λιβύη]
Πτώση ελικοπτέρου εναέριου-ασθενοφόρου στη Λιβύη με δύο Ρώσους πιλότους και τρεις ντόπιους

Ελικόπτερο - ασθενοφόρο με Ρώσους πιλότους, Λίβυους στρατιωτικούς και νοσηλευτή έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αποστολής διάσωσης στην περιοχή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού του Χαφτάρ στη νότια Λιβύη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Αναβλήθηκε η συζήτηση στο Κοινοβούλιο του νομοσχεδίου για τη γενική αμνηστία
Αναβάλλεται... η γενική αμνηστία στη Βενεζουέλα

Η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο της Βενεζουέλας προκειμένου να συζητηθεί το νομοσχέδιο για την αμνηστία αναβλήθηκε, χωρίς να έχει γίνει γνωστή νέα ημερομηνία συζήτησης.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Η Βρετανία καλεί το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή του για επέκταση του ελέγχου
Η Βρετανία εγκαλεί το Ισραήλ για τη Δυτική Οχθη

«Εντονα» καταδικάζει η Βρετανία την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Δυτική Οχθη, καλώντας το να την ανακαλέσει, ενώ τη «βαθύτατη ανησυχία» του εκφράζει ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση
Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση

Η ελληνική γλώσσα ήταν το θέμα εκδήλωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης είχαν μία διαφορετική συζήτηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: «Έπιασαν» τη Γιουβέντους στην 4η θέση οι Ρωμαίοι
Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: «Έπιασαν» τη Γιουβέντους στην 4η θέση οι Ρωμαίοι

Με πρωταγωνιστή τον Μάλεν που σημείωσε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Ρόμα νίκησε με σκορ 2-0 τη φορμαρισμένη Κάλιαρι και «έπιασε» τη Γιουβέντους στην τέταρτη θέση, στους 46 βαθμούς.

Σύνταξη
Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια
Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια

Την δική της εξήγηση για τις αποδοκιμασίες εις βάρος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έδωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. «Έχουμε ακούσει πολλά και όχι ωραία από τις ΗΠΑ», είπε

Σύνταξη
Το μεγάλο παζάρι για τα προγράμματα κατάρτισης, οι υπουργοί που διευκόλυναν, και η παρέα του Παναγόπουλου
Το μεγάλο παζάρι για τα προγράμματα κατάρτισης, οι υπουργοί που διευκόλυναν, και η παρέα του Παναγόπουλου

Πώς διαμορφώθηκε ένα θεσμικό και διαχειριστικό πλαίσιο που επέτρεπε τη διασπάθιση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Ο ρόλος που έπαιξαν Χατζηδάκης, Κεραμέως, Παπαθανάσης. Ενδεχόμενη διερεύνηση και άλλων πολιτικών προσώπων σε μια υπόθεση που αγγίζει τον σκληρό πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
