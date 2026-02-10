Η καρδιά του αθλητισμού «χτυπά» στο MEGA News στις 14 και 15 Φεβρουαρίου

Το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Φεβρουαρίου, το MEGA News μεταδίδει τον παλμό της κορυφαίας αθλητικής δράσης, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα διήμερο γεμάτο ένταση, θέαμα και δυνατές συγκινήσεις από τα ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα.

Από το πρόγραμμα των ζωντανών αθλητικών μεταδόσεων ξεχωρίζουν οι κρίσιμες αναμετρήσεις για τα play-off και play-out της Super League 2, με τους σημαντικούς αγώνες να κρίνουν την άνοδο και την παραμονή των ομάδων. Παράλληλα, το αθλητικό πανόραμα του Σαββατοκύριακου εμπλουτίζουν τα συναρπαστικά ματς σε πόλο και χάντμπολ. Το MEGA News καλύπτει την αθλητική δράση του διημέρου με αναλυτικό ρεπορτάζ, στιγμιότυπα και όλες τις εξελίξεις.

Το καλεντάρι των αναμετρήσεων:

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ | 13:45

Περιγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ PLAY-OUT SUPER LEAGUE 2: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 15:00

Περιγραφή: Παναγιώτης Στεφάνου

HANDΒΑLL ΑΝΔΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΒΚ46 | 17:15

Περιγραφή: Δήμος Μπουλούκος

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ PLAY-OFF SUPER LEAGUE 2: MAΡΚΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ | 15:00

Περιγραφή: Γιώργος Χελάκης, Νίκος Κώτσης

Το MEGA News βρίσκεται και τον Φεβρουάριο δίπλα στα μεγάλα αθλητικά ραντεβού, μεταφέροντας τον παλμό και τις κορυφαίες στιγμές εκεί όπου χτυπά η καρδιά των σπορ.

Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com, της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet.

#MegaNews