Θεσσαλονίκη: Βίντεο σοκ – Άγριος ξυλοδαρμός 62χρονου από πατέρα ανηλίκου που είχε παρασύρει με το αυτοκίνητό του
Το επεισόδιο συνέβη μετά την αναβολή μιας δίκης για παράσυρση ανηλίκου από ένα δίκυκλο που οδηγούσε ένας 62χρονος άνδρας.
Άγριο περιστατικό μεταξύ αντιδίκων σημειώθηκε έξω από τα δικαστήρια στη Θεσσαλονίκη.
Το επεισόδιο συνέβη την προηγούμενη Τετάρτη, μετά την αναβολή μιας δίκης για παράσυρση ανηλίκου από ένα δίκυκλο που οδηγούσε ένας 62χρονος άνδρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του ανηλίκου επιτέθηκε στον 62χρονο, τον έριξε στο έδαφος και συνέχισε να τον χτυπά.
Η ένταση έληξε ύστερα από άμεση παρέμβαση αστυνομικού και δικαστικού υπαλλήλου, οι οποίοι κατάφεραν να χωρίσουν τους δύο άνδρες.
Ο 62χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, χωρίς να φέρει σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών.
Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, η οικογένεια του ανήλικου είχε ζητήσει εξωδικαστικό συμβιβασμό με χρηματική αποζημίωση, πρόταση που εκείνος αρνήθηκε. Κατά τον 62χρονο, αυτή η άρνηση αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση που δέχθηκε έξω από τα δικαστήρια.
