Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του κουρέα επειδή δεν του άρεσε… το κούρεμα

Η στιγμή της επίθεσης στον 50χρονο κουρέα με πτυσσόμενο γκλοπ έξω από το κομμωτήριο της Πύλου επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα που του είχε κάνει αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο.

Στο βίντεο ο κομμωτής βάζει τα χέρια στο κεφάλι του για να προστατευτεί από τη μανία του 25χρονου που γύρισε για… ρεβάνς γιατί δεν του άρεσε το κούρεμα που του είχε κάνει.

«Είμαι στο νοσοκομείο γιατί έχω σωματικές βλάβες. Υπάρχουν μώλωπες στο χέρι και στο πόδι, γιατί η πρώτη πήγαινε για το κεφάλι να με βρει και πρόλαβα και έβαλα το χέρι και την πλήρωσε το χέρι μου», λέει το θύμα της επίθεσης.

Ο 25χρονος δράστης που συνελήφθη, περίμενε τον κουρέα έξω από το κομμωτήριο, μπροστά από το αυτοκίνητό του. Όταν ο 50χρονος βγήκε του επιτέθηκε με ένα γκλοπ.

«Του λέω: ‘’τι συμβαίνει;’’. Βγάζει το καπέλο μου λέει: ‘’πώς με κούρεψες έτσι;’’, ‘’πώς σε κούρεψα ρε φίλε;’’ του λέω. Βάζει το καπέλο, γυρίζει και μου κάνει, μου λέει την εξής φράση: ”ρε (…) έχεις και παιδί”. Βάζει το χέρι πίσω από το μπουφάν, πίσω στη ζώνη. Που το είχε κρυμμένο, δεν ξέρω αυτό το πράγμα. Βγάζει ένα πτυσσόμενο γκλοπ μεταλλικό, του τραβάει ένα τίναγμα, από μικρό ροπαλάκι που φαινόταν έγινε ένα μέτρο, δεν ξέρω πως έγινε και άρχισε και με κοπάναγε», πρόσθεσε το θύμα.

Το πρωί του Σαββάτου, ο 25χρονος, αλβανικής καταγωγής, μπήκε στο κομμωτήριο και κάθισε να κουρευτεί. Πλήρωσε και έφυγε. Λίγο αργότερα επέστρεψε με… άγριες διαθέσεις.

«Εγώ με τον άνθρωπο αυτό τον είχα κουρέψει μία φορά πριν δύο χρόνια. Δεν τον έχω ξανακουρέψει έκτοτε».

Ο 25χρονος καταδικάστηκε από το αυτόφωρο σε 3,5 χρόνια φυλακή με ανασταλτικό χαρακτήρα έως το Εφετείο και περιοριστικά μέτρα.

Ο 25χρονος προκάλεσε ζημιές και στο αυτοκίνητο του 50χρονου πριν αποχωρήσει.

Στο δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι το θύμα γελούσε την ώρα που τον έκοβε τα μαλλιά.