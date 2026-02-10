Κατασκοπεία: Σήμερα απολογείται στο Αεροδικείο ο 54χρονος σμήναρχος
Τι θα ισχυριστεί ο κατηγορούμενος για κατασκοπεία σμήναρχος ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης
Σήμερα απολογείται ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία.
Ο 54χρονος έχει ήδη απαντήσει σε ερωτήσεις στελεχών της ΕΥΠ, ισχυριζόμενος ότι έστειλε το βιογραφικό του σε εταιρείες για να βρει δουλειά μετά την αποστρατεία του, και από εκεί τον προσέγγισε μια κινεζική εταιρεία που τον στρατολόγησε.
Πώς στρατολογήθηκε ο 54χρονος σμήναρχος
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τέλη του 2023 ο σμήναρχος προσεγγίστηκε από κινεζική συμβουλευτική εταιρεία, εκπροσωπούμενη από έναν Κινέζο με αμερικανικό όνομα. Έπειτα, στις αρχές του 2024, ο σμήναρχος επισκέφθηκε το Πεκίνο για λίγες ημέρες, χωρίς να ενημερώσει την Πολεμική Αεροπορία, ισχυριζόμενος εκ των υστέρων ότι επρόκειτο για σεμινάριο εκμάθησης κινεζικής γλώσσας.
Στο Πεκίνο, συναντήθηκε ξανά με τον Κινέζο αξιωματούχο και μια ακόμα γυναίκα, κινεζικής καταγωγής, οπότε και οριστικοποιήθηκε το σχέδιο κατασκοπείας, καθορίζοντας το είδος και τον τρόπο αποστολής πληροφοριών.
Ο Κινέζος πράκτορας επισκέφθηκε αργότερα την Αθήνα για συνάντηση με τον Έλληνα αξιωματικό, ενώ φέρεται να είχε επαφές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υποδεικνύοντας ένα ευρύτερο δίκτυο.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος καταβολής των χρημάτων, που γινόταν σε κρυπτονομίσματα, δολάρια και ευρώ. Ο σμήναρχος έκανε ανάληψη τα χρήματα μέσω ATM, συχνά μεταμφιεσμένος για να αποφύγει την αναγνώριση από κάμερες, προκειμένου να μην αφήσει ίχνη και να κρύψει την ταυτότητά του.
