Αυτό που διαβάζουν οι άνδρες: Η επιστήμη ξέρει τι βιβλία τους αρέσουν
Για λέγε 09 Φεβρουαρίου 2026, 06:01

Αυτό που διαβάζουν οι άνδρες: Η επιστήμη ξέρει τι βιβλία τους αρέσουν

Μια νέα έρευνα στις ΗΠΑ αμφισβητεί τα -έως τώρα- τα δεδομένα για τα βιβλία που διαβάζουν οι άνδρες.

Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Μια παγιωμένη αντίληψη υποστηρίζει ότι οι άνδρες αποφεύγουν τη λογοτεχνική μυθοπλασία που επικεντρώνεται στη ζωή των γυναικών. Ωστόσο, νέα αμερικανική έρευνα δείχνει ότι το φύλο του ήρωα στα βιβλία έχει ελάχιστη έως μηδαμινή επίδραση στο αν ένας άνδρας θέλει να συνεχίσει να διαβάζει την εκάστοτε ιστορία. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Anthology of Computers and the Humanities.

Ποιο είναι το φύλο των περισσότερων συγγραφέων;

Η λογοτεχνική αγορά ιστορικά έγερνε παλαιότερα έντονα προς τους άνδρες. Για περίπου δύο αιώνες, οι περισσότεροι δημοσιευμένοι μυθιστοριογράφοι ήταν άνδρες και τα βιβλία τους εστίαζαν κυρίως σε ανδρικούς χαρακτήρες. Τα τελευταία χρόνια όμως αυτή η δυναμική έχει αλλάξει. Οι γυναίκες αποτελούν πλέον την πλειονότητα των δημοσιευμένων συγγραφέων και, επιπλέον, είναι πιο πιθανό να αγοράζουν και να διαβάζουν βιβλία σε σύγκριση με τους άνδρες.

Υπάρχει ο φόβος ότι η λογοτεχνική μυθοπλασία εξελίσσεται σε ένα πεδίο που αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες. Η ανησυχία αυτή συχνά εστιάζει στην ιδέα ότι τα αγόρια και οι άνδρες χάνουν το ενδιαφέρον τους για το διάβασμα, όσο αυξάνεται η εκπροσώπηση των γυναικών. Λέγεται ότι οι άνδρες τείνουν να διαβάζουν βιβλία γραμμένα από άνδρες, ενώ οι γυναίκες προτιμούν βιβλία γραμμένα από γυναίκες. Τι γίνεται όμως με το φύλο των ηρώων;

Οι άνδρες προτιμούν τελικά ήρωες γένους αρσενικού στα βιβλία;

Οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν αν το φύλο ενός χαρακτήρα όντως κάνει έναν αναγνώστη να σταματήσει το διάβασμα. Σχεδίασαν ένα πείραμα που απομόνωνε το φύλο ως μοναδική μεταβλητή. Στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 3.000 άτομα που ζούσαν στις ΗΠΑ. Το δείγμα χωρίστηκε ισομερώς μεταξύ ανδρών και γυναικών, ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπία των δεδομένων. Οι συμμετέχοντες διάβασαν δύο σύντομες ιστορίες γραμμένες ειδικά για τη μελέτη, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν τις είχε ξαναδεί.

Η πρώτη ιστορία επικεντρωνόταν σε έναν χαρακτήρα με το όνομα Σαμ που κάνει πεζοπορία στην έρημο. Η δεύτερη περιέγραφε έναν χαρακτήρα με το όνομα Άλεξ που ζωγραφίζει σε ένα καφέ. Τα ονόματα Σαμ και Άλεξ επιλέχθηκαν επειδή είναι ουδέτερα ως προς το φύλο. Έτσι, οι ερευνητές μπορούσαν να αλλάζουν το φύλο των χαρακτήρων χωρίς να αλλάζουν τα ονόματα. Κρίσιμο στοιχείο του πειράματος ήταν ότι οι αντωνυμίες άλλαζαν τυχαία σε κάθε εκδοχή των ιστοριών.

Αυτή η μέθοδος είναι γνωστή ως «πείραμα σεναρίου» και επιτρέπει στους ερευνητές να αποδώσουν οποιαδήποτε διαφορά στην αντίδραση των αναγνωστών αποκλειστικά στη μεταβλητή που χειρίστηκαν, που εδώ ήταν το φύλο. Μετά την ανάγνωση, οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις κατανόησης για να επιβεβαιωθεί ότι όντως διάβασαν το κείμενο. Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε να επιλέξουν ποια από τις δύο ιστορίες θα προτιμούσαν να συνεχίσουν να διαβάζουν.

Προτιμήσεις που έχουν άνδρες και γυναίκες

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όταν ο ήρωας ήταν γυναίκα, οι άνδρες επέλεξαν την ιστορία της πεζοπορίας σε ποσοστό 76%. Όταν ο πρωταγωνιστής ήταν άνδρας, το ποσοστό ήταν 75%. Η διαφορά μεταξύ των δύο ήταν ουσιαστικά μηδενική. Η παρουσία ηρωίδας αντί για ήρωα δεν μείωσε την επιθυμία των ανδρών να συνεχίσουν την ανάγνωση. Η τυχαία ανάθεση γυναικείου χαρακτήρα αύξησε την πιθανότητα επιλογής μόλις κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες. Οι επικεφαλής της έρευνας κατέληξαν ότι αυτή η υποτιθέμενη προτίμηση των ανδρών να διαβάζουν για άνδρες χαρακτήρες απλώς δεν ισχύει.

Οι γυναίκες συμμετέχουσες έδειξαν διαφορετικό μοτίβο. Εμφάνισαν μια ήπια προτίμηση για ιστορίες με γυναικείους χαρακτήρες. Επέλεξαν την ιστορία της πεζοπορίας σε ποσοστό 77% όταν ο ήρωας ήταν γυναίκα, ποσοστό που έπεφτε στο 70% όταν ήταν άνδρας. Τα δεδομένα δείχνουν ότι ενώ οι γυναίκες έτειναν προς χαρακτήρες του ίδιου φύλου, οι άνδρες παρέμεναν ουδέτεροι. Γενικότερα, φαίνεται πως παρά τα όσα λέγονται, οι αναγνώστες ψάχνουν απλώς ενδιαφέρουσες ιστορίες, χωρίς να τους νοιάζει το φύλο συγγραφέων και ηρώων.

* Πηγή: Vita

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Vita.gr
Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Δύο deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Δύο deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny
Nuevayol 09.02.26

«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny

Το ημίχρονο του Bad Bunny στο Super Bowl LX πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση, από την επίθεση Τραμπ μέχρι το οργανωμένο αντι-show της δεξιάς, μετατρέποντας το ημίχρονο σε πολιτισμικό γεγονός πρώτης γραμμής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»
Το σκοτεινό Χόλιγουντ 08.02.26

Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»

Αγωνιζόμενος για τον δημιουργικό έλεγχο, ο δημιουργός του Star Wars, Τζορζ Λούκας, έδειξε κατά λάθος στα στούντιο πώς να χτίσουν αυτοκρατορίες που δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της τέχνης –αυτό, τουλάχιστον υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο βάζοντας στην αφήγησή του τον ρόλο του Σπίλμπεργκ και του Λούκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros
«Φανταστικός κόσμος» 08.02.26

Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros

Σε ερώτηση σχετικά με την εμπολή του Ντόναλντ Τραμπ στο επερχόμενο deal, ο Τεντ Σαράντος απάντησε: «Κοιτάξτε, νομίζω ότι ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τον κλάδο του θεάματος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl
Culture Live 08.02.26

«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl

Μετά το εντυπωσιακό άνοιγμα των 7,2 εκατ. δολαρίων, η «Melania» δοκιμάζεται στο box office του Super Bowl, με προβλέψεις για απότομη πτώση, την ώρα που η Amazon MGM επιμένει στη στρατηγική της κινηματογραφικής διανομής πριν το streaming

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη
Μικρός πρίγκιπας 08.02.26

Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει το καλλιτεχνικό εκτόπισμα ενός ηθοποιού που μόλις έκλεισε τα τριάντα, η Αμερικανική Ταινιοθήκη διοργανώνει ένα μεγαλοπρεπές αναδρομικό αφιέρωμα στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Σύνταξη
Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του
Σαν σαπουνόπερα 07.02.26

Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του

Μια έκθεση στο μουσείο του κλασικού συγγραφέα Καρόλου Ντίκενς, στο Λονδίνο, επικεντρώνεται στις γυναίκες της ζωής και του έργου του -και τις τρεις αδερφές που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση αυτών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση
Σύμβολο ισχύος 07.02.26

Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση

Περισσότερες από 100 ημέρες μετά τη ληστεία στην Αίθουσα του Απόλλωνα, το Λούβρο έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που αποκαλύπτουν τις σοβαρές ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, πριν ξεκινήσει η αποκατάστασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής
Συν μερικές ακόμα στολές 07.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής

Τα ρούχα έχουν σχεδιαστεί από την Ιταλο-Αϊτινή σχεδιάστρια Stella Jean, η οποία σχεδίασε επίσης τις στολές της ομάδας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Melania»: 99% από το κοινό, 8% από τους κριτικούς – H Versant διαψεύδει χειραγώγηση με bots στο Rotten Tomatoes
Culture Live 07.02.26

«Melania»: 99% από το κοινό, 8% από τους κριτικούς – H Versant διαψεύδει χειραγώγηση με bots στο Rotten Tomatoes

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει το τεράστιο χάσμα βαθμολογιών για το ντοκιμαντέρ «Melania» στο Rotten Tomatoes, με τη μητρική εταιρεία της πλατφόρμας να διαψεύδει κατηγορηματικά κατηγορίες περί bots και πολιτικής παρέμβασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση
Culture Live 07.02.26

Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση

Η ιστορία της πτώσης των Αζτέκων αποκαλύπτει πώς μια αυτοκρατορία με στρατιωτική ισχύ και πλούτο κατέρρευσε επειδή κυβέρνησε μέσω φόβου, αφήνοντας συμμάχους να γίνουν εχθροί την κρίσιμη στιγμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα
Ανακάλυψη 06.02.26

Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα

Τέσσερα πρώιμα αγγλοσαξονικά σπαθιά και οι τάφοι δύο παιδιών, θαμμένων με όπλα και σύμβολα εξουσίας, αποκαλύπτουν ότι στον πρώιμο Μεσαίωνα τα όπλα δεν όριζαν μόνο τη μάχη, αλλά τη μνήμη, τη γενεαλογία και τις ανεκπλήρωτες ζωές που χαράσσονταν στο τοπίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»
«Γαμ@ την ICE» 06.02.26

Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»

Ο Κέβιν Ο'Λίρι επιτέθηκε στην Μπίλι Άιλις, η οποία εκτόξευσε πυρά εναντίος της δολοφονικής δράσης της ICE ενόσω βρισκόταν στη σκηνή των Grammy και, ο Μαρκ Ράφαλο του έδωσε μια πληρωμένη απάντηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Είμαστε απροστάτευτοι»: Τα πολλαπλά προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων μέσα από δύο προσωπικές ιστορίες
Agro-in 09.02.26

«Είμαστε απροστάτευτοι»: Τα πολλαπλά προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων μέσα από δύο προσωπικές ιστορίες

Η Αθανασία και η Γεωργία, αγρότισσες στο επάγγελμα, παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους από τις φυσικές καταστροφές και την πίεση που δέχονται από τις τράπεζες

Σύνταξη
Αυστραλία: Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ – Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του
«Ανεπιθύμητος» 09.02.26

Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ - Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του στην Αυστραλία

Το Εβραϊκό Συμβούλιο στην Αυστραλία, που επικρίνει έντονα την ισραηλινή κυβέρνηση, δημοσίευσε ανοικτή επιστολή ενάντια στην επίσκεψη Χέρτζογκ, ποιοι την υπογράφουν

Σύνταξη
Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: Παρακαλάς να «φύγει» για να μην τυραννιέται, τότε νιώθεις την απώλεια
«Πάρα πολύ παράξενο » 09.02.26

Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: Παρακαλάς να «φύγει» για να μην τυραννιέται, τότε νιώθεις την απώλεια

«Όλα αλλάζουν. Οι ημέρες αυτές που με βλέπετε είναι οι πρώτες που τα ζω. Αυτή είναι ίσως η νορμάλ πορεία, τα παιδιά να αποχαιρετούν τους γονείς και όχι το ανάποδο», είπε μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Σύνταξη
Άρτα: Την ώρα που θήλαζε ένιωσε αδιαθεσία η 35χρονη που πέθανε – Πρόλαβε να πάρει τηλέφωνο τον σύζυγό της
Ελλάδα 09.02.26

Άρτα: Την ώρα που θήλαζε ένιωσε αδιαθεσία η 35χρονη που πέθανε – Πρόλαβε να πάρει τηλέφωνο τον σύζυγό της

Η 35χρονη στην Άρτα λίγο πριν καταρρεύσει, πρόλαβε να τηλεφωνήσει στο σύζυγό της, ο οποίος είναι πνευμονολόγος, λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά.

Σύνταξη
Πρόεδρος της Ρουμανίας: Θεμέλιο ανάπτυξης φιλοσοφίας, επιστημών και τεχνών η ελληνική γλώσσα
Παγκόσμια Ημέρα 09.02.26

Πρόεδρος της Ρουμανίας: Θεμέλιο ανάπτυξης φιλοσοφίας, επιστημών και τεχνών η ελληνική γλώσσα

«Είθε η ημέρα αυτή, αφιερωμένη στη μητρική γλώσσα των Ελλήνων, να επαναφέρει στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος τις ελληνικές παραδόσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικούσορ Νταν

Σύνταξη
Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου
Δεν παρείχε αποδείξεις 09.02.26

Επιμένει η Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου

Ένας Ρώσος πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, εκδόθηκε στη Μόσχα από το Ντουμπάι ως ύποπτος για τον σοβαρό τραυματισμό του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ

Σύνταξη
Το δίλημμα της χώρας είναι θεσμικότητα ή αντιθεσμικότητα και όχι «συστημισμός – αντισυστημισμός»
Editorial 09.02.26

Το δίλημμα της χώρας είναι θεσμικότητα ή αντιθεσμικότητα και όχι «συστημισμός – αντισυστημισμός»

Το διακύβευμα παραμένει εάν θα επιστρέψει η χώρα σε μια θεσμική κανονικότητα . Αν θα αποφύγει την κανονικοποίηση της παρέκκλισης.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Η γυναίκα «σκιά» πίσω από τον σμήναρχο – Πώς δρούσε το δίκτυο
Νέες πληροφορίες 09.02.26

Η γυναίκα «σκιά» πίσω από τον σμήναρχο - Πώς δρούσε το δίκτυο κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον σμήναρχο που κατηγορείται για κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις - Σε μορφή πυραμίδας είχε συγκροτηθεί το δίκτυο - Ερευνώνται και δύο απόστρατοι

Σύνταξη
Πόσο «αξίζει» ο Bad Bunny;
Ένα πανάκριβο "δωρεάν" 09.02.26

Πόσο «αξίζει» ο Bad Bunny;

Ο καλλιτέχνης που μετατρέπει το ημίχρονο του Super Bowl στη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική επένδυση της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας

Γεώργιος Μαζιάς
«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης
Κόσμος 09.02.26

«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης

Εμφανιζόμενος ενώπιον εφετείου της Ουέλιγκτον στη Νέα Ζηλανδία, ο δολοφόνος υποστήριξε ότι οι «απάνθρωπες» συνθήκες κράτησής του κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας δίκης του τον έκαναν ανίκανο να πάρει λογική απόφαση

Σύνταξη
Ο Ντάριο Σάριτς έμεινε ελεύθερος: Η waiver list, o Παναθηναϊκός και η επιστροφή στη Euroleague
Μπάσκετ 09.02.26

Ο Ντάριο Σάριτς έμεινε ελεύθερος: Η waiver list, o Παναθηναϊκός και η επιστροφή στη Euroleague

Οι Πίστονς αποδέσμευσαν τον Ντάριο Σάριτς, για 48 ώρες θα είναι στη waiver list, όμως ανοίγει ο δρόμος επιστροφής στην Ευρώπη, με τον Παναθηναϊκό να ρίχνει… ματιές στην περίπτωση του.

Σύνταξη
«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny
Nuevayol 09.02.26

«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny

Το ημίχρονο του Bad Bunny στο Super Bowl LX πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση, από την επίθεση Τραμπ μέχρι το οργανωμένο αντι-show της δεξιάς, μετατρέποντας το ημίχρονο σε πολιτισμικό γεγονός πρώτης γραμμής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ

Τη συγκρότηση της νέας επιτροπής «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ. Πώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγει τις πόρτες σε στελέχη που βρέθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας – Ρεκόρ απολύσεων τον Γενάρη
Ρεκόρ απολύσεων 09.02.26

ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας - Ο χειρότερος Γενάρης από το 2009

Ο Τραμπ χάρισε στις ΗΠΑ τον χειρότερο Γενάρη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, δηλώνουν αναλυτές. Τόσες πολλές απολύσεις τέτοιο μήνα έχουν να γίνουν από το 2009, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
