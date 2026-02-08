Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης

Ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, 61 ετών, πρώην αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης στη Βενεζουέλα, εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο X, δείχνοντας κάτι που έμοιαζε με τα έγγραφα αποφυλάκισής του.

«Εδώ είμαστε, αποφυλακισμένοι μετά από ενάμιση χρόνο», είπε ο Γκουανίπα στο βίντεο, προσθέτοντας ότι είχε περάσει «δέκα μήνες κρυμμένος, σχεδόν εννέα μήνες κρατούμενος εδώ» στο Καράκας.

«Υπάρχουν πολλά να συζητήσουμε για το παρόν και το μέλλον της Βενεζουέλας, πάντα με οδηγό την αλήθεια», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο γιος του, Ραμόν Γουανίπα, έγραψε στο X ότι μετά από ενάμιση χρόνο χωριστά, «όλη η οικογένειά μας θα μπορεί σύντομα να αγκαλιαστεί ξανά».

Ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα συνελήφθη τον Μάιο του 2025, σε σχέση με μια υπόθεση συνωμοσίας για υπονόμευση των εκλογών, οι οποίες καταδικάστηκαν ως νοθευμένες από την αντιπολίτευση και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Κατηγορήθηκε για τρομοκρατία, ξέπλυμα χρήματος και υποκίνηση βίας και μίσους.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κρυβόταν πριν από τη σύλληψή του. Είχε εμφανιστεί για τελευταία φορά δημόσια τον Ιανουάριο του 2025, όταν συνόδευσε τη Ματσάντο σε μια αντι-Μαντούρο διαδήλωση.

Η Ματσάντο, η οποία βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2025, γιόρτασε την απελευθέρωση του Γκουανίπα την Κυριακή.

«Αγαπημένε μου Χουάν Πάμπλο, μετράω τα λεπτά μέχρι να σε αγκαλιάσω! Είσαι ήρωας και η ιστορία θα το αναγνωρίσει ΠΑΝΤΑ. Ελευθερία για ΟΛΟΥΣ τους πολιτικούς κρατούμενους!!», έγραψε στο X.

Η απελευθέρωση των κρατουμένων

Μετά την ανατροπή του Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις στις 3 Ιανουαρίου σε μια αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση, οι αρχές άρχισαν να απελευθερώνουν σιγά-σιγά τους πολιτικούς κρατούμενους.

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτιμούν ότι περίπου 700 άτομα εξακολουθούν να περιμένουν να απελευθερωθούν.

«Υπάρχουν ακόμα εκατοντάδες Βενεζουελάνοι που είναι άδικα φυλακισμένοι», έγραψε ο Ραμόν Γκουανίπα όταν επιβεβαίωσε την απελευθέρωση του πατέρα του.

«Απαιτούμε την άμεση, πλήρη και άνευ όρων απελευθέρωση ΟΛΩΝ των πολιτικών κρατουμένων».

Την περασμένη εβδομάδα, οι νομοθέτες έδωσαν την αρχική τους υποστήριξη σε ένα σχέδιο αμνηστίας που καλύπτει τα είδη των εγκλημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για να φυλακιστούν οι αντιφρονούντες κατά τη διάρκεια των 27 ετών σοσιαλιστικής διακυβέρνησης.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη αντιπολιτευτική συμμαχία της Βενεζουέλας καταγγέλλει «σοβαρές παραλείψεις» στα μέτρα αμνηστίας.

Η αναπληρώτρια πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, πρώην αναπληρώτρια του Μαδούρο, προωθεί το νομοσχέδιο για την αμνηστία ως ορόσημο στην πορεία προς τη συμφιλίωση.

Η Ροντρίγκες ανέλαβε την εξουσία στη Βενεζουέλα με την ευλογία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει την πρόσβαση των ΗΠΑ στα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεών της, η κυβέρνηση της Ροντρίγκες έχει λάβει μέτρα για το άνοιγμα της πετρελαϊκής βιομηχανίας και την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με την Ουάσινγκτον, οι οποίες διακόπηκαν από τον Μαδούρο το 2019.