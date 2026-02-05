Ο Βενεζουελάνος αξιωματούχος Άλεξ Σάαμπ, πρώην επιχειρηματίας που κρατούνταν κάποτε στις ΗΠΑ, συνελήφθη στη Βενεζουέλα την Τετάρτη στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον, δήλωσε αξιωματούχος των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου.

Ο Κολομβιανής καταγωγής Σάαμπ, στενός σύμμαχος του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, συνελήφθη στο Πράσινο Ακρωτήρι το 2020 και κρατήθηκε στις ΗΠΑ για περισσότερα από τρία χρόνια με κατηγορίες δωροδοκίας, πριν του χορηγηθεί χάρη με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Αμερικανών που κρατούνταν στη Βενεζουέλα.

Η κολομβιανή εφημερίδα El Espectador αργότερα την Τετάρτη επικαλέστηκε έναν δικηγόρο του Σάαμπ, τον Λουίτζι Τζουλιάνο, ο οποίος αρνήθηκε τη σύλληψη ως «fake news». Δημοσιογράφοι που συνδέονται με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας αρνήθηκαν επίσης σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Σάαμπ είχε συλληφθεί.

Διαψεύδουν οι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας

Μιλώντας στο ειδησεογραφικό ιστότοπο TalCual της Βενεζουέλας, ο Τζουλιάνο πρόσθεσε ότι ο Σάαμπ μπορεί να κάνει δημόσια εμφάνιση για να αποδείξει ότι τα περί σύλληψης είναι απλώς φήμες, αλλά βρίσκεται σε επικοινωνία με την κυβέρνηση για το τι είχε συμβεί.

Ο κορυφαίος βουλευτής της Βενεζουέλας Χόρχε Ροντρίγκεζ ούτε διέψευσε ούτε επιβεβαίωσε τις αναφορές σε βραδινή συνέντευξη Τύπου, λέγοντας ότι αυτό δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά του και ότι δεν είχε πληροφορίες σχετικά με την πιθανή σύλληψη.

Ο Τζουλιάνο δεν απάντησε αμέσως στα email που στάλθηκαν σε διευθύνσεις που αναφέρονται σε ιστότοπο δικηγορικού γραφείου. Ένας δικηγόρος που εκπροσώπησε τον Σάαμπ σε αμερικανικό δικαστήριο τον Δεκέμβριο του 2023 αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Σάαμπ, 54 ετών, αναμένεται να εκδοθεί στις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος.

Αυτό θα αποτελούσε μια δραματική εξέλιξη ένα μήνα μετά την απαγωγή του ίδιου του Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις στο Καράκας και θα υποδήλωνε ένα νέο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας υπό την κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε τη σημασία της συνεργασίας της Ροδρίγκες στην κοινή επιχείρηση. Ως προσωρινή ηγέτης, η Ροδρίγκες ελέγχει τις υπηρεσίες και τις δράσεις επιβολής του νόμου της Βενεζουέλας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Και δεύτερη σύλληψη

Ο Ραούλ Γκορίν, επικεφαλής του τηλεοπτικού δικτύου Globovision της Βενεζουέλας, συνελήφθη επίσης στην επιχείρηση, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Το Globovision δεν απάντησε σε κλήση και email από το Reuters.

Το υπουργείο Επικοινωνιών της Βενεζουέλας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Πριν από την απονομή χάριτος το 2023, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν κατηγορήσει τον Σάαμπ ότι υπεξαίρεσε περίπου 350 εκατομμύρια δολάρια από τη Βενεζουέλα μέσω των ΗΠΑ, στο πλαίσιο ενός σχεδίου δωροδοκίας που συνδέεται με την κρατικά ελεγχόμενη συναλλαγματική ισοτιμία της Βενεζουέλας.

Ο Σάαμπ αρνήθηκε τις κατηγορίες και άσκησε έφεση για την απόρριψή τους λόγω διπλωματικής ασυλίας.

Επέστρεψε με πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα στα τέλη του 2023, όπου ο Μαδούρο επαίνεσε την αφοσίωσή του στην σοσιαλιστική επανάσταση της χώρας και τον τίμησε με τιμές εθνικού ήρωα.

Ο Μαδούρο αργότερα διόρισε τον Σάαμπ υπουργό Βιομηχανίας, μια θέση που κατείχε μέχρι τον περασμένο μήνα, όταν και απομακρύνθηκε από την Ροδρίγκεζ.