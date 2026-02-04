Χιλιάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης διαδήλωσαν χθες Τρίτη στο Καράκας ζητώντας την επιστροφή του απαχθέντος από τις ΗΠΑ προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός μήνα από την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην αιχμαλώτισή του, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων – AFP (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Leonardo Fernandez Viloria).

«Η Βενεζουέλα χρειάζεται τον Νικολάς», φώναζαν οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους ήταν υπάλληλοι του δημόσιου τομέα. Ορισμένοι εξ αυτών κρατούσαν φωτογραφίες του Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες έχει μεν επιδιώξει στενότερους δεσμούς με την Ουάσιγκτον αλλά η κυβέρνησή της εξακολουθεί να απαιτεί την επιστροφή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι παραμένουν φυλακισμένοι στις ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η Ντέλσι Ροδρίγκες συναντήθηκε προχθές στο Καράκας με τη Λόρα Ντόγκου, τη νέα επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Επικοινωνίας, η πρόεδρος Ροδρίγκες «συναντήθηκε με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ Λόρα Ντόγκου» στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες «στο πλαίσιο της ατζέντας συνεργασίας της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ».

Η «μετάβαση»… των ΗΠΑ

Η Λόρα Ντόγκου από την πλευρά της ανέφερε μέσω X ότι συζήτησε με τη Ροδρίγκες για τη «μετάβαση».

«Συνάντησα την Ντέλσι Ροδρίγκες και τον Χόρχε Ροδρίγκες (σ.σ. αδελφό της προέδρου και πρόεδρο της Βουλής) για να επαναλάβω τις τρεις φάσεις που πρότεινε ο υπουργός (σ.σ. Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο) Ρούμπιο για τη Βενεζουέλα: σταθεροποίηση, οικονομική ανάκαμψη και συμφιλίωση, και μετάβαση».