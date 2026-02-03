Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες συναντήθηκε χθες Δευτέρα στο Καράκας με τη Λόρα Ντόγκου, τη νέα επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, ακριβώς έναν μήνα μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο σε πολύνεκρη επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Επικοινωνίας (φωτογραφία του Miraflores Palace via Reuters, επάνω, από τη συνάντηση της Ροδρίγκες με την Ντόγκου).

Οι «τρεις φάσεις», κατά τις ΗΠΑ, για τη Βενεζουέλα: «σταθεροποίηση, οικονομική ανάκαμψη και συμφιλίωση, και μετάβαση»

Η πρόεδρος Ροδρίγκες «συναντήθηκε με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ Λόρα Ντόγκου» στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες «στο πλαίσιο της ατζέντας συνεργασίας της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ», ανέφερε το υπουργείο.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο στάδιο της προοδευτικής αποκατάστασης των διπλωματικών σχέσεων του Καράκας με την Ουάσιγκτον, οι οποίες είχαν διακοπεί το 2019.

Η Λόρα Ντόγκου από την πλευρά της ανέφερε μέσω X ότι συζήτησε με τη Ροδρίγκες για τη «μετάβαση».

Οι «τρεις φάσεις»

«Συνάντησα την Ντέλσι Ροδρίγκες και τον Χόρχε Ροδρίγκες (σ.σ. αδελφό της προέδρου και πρόεδρο της Βουλής) για να επαναλάβω τις τρεις φάσεις που πρότεινε ο υπουργός (σ.σ. Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο) Ρούμπιο για τη Βενεζουέλα: σταθεροποίηση, οικονομική ανάκαμψη και συμφιλίωση, και μετάβαση».

Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el @SecRubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición – LFD pic.twitter.com/QoMbqgOf8S — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 2, 2026

Παράλληλα, η κ. Ροδρίγκες ανακοίνωσε ότι ονόμασε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Φέλιξ Πλασένσια νέο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ.