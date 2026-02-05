Βενεζουέλα: Αποφυλάκισε άλλους 17 πολιτικούς κρατούμενους
Αποφυλακίστηκαν άλλοι τουλάχιστον 17 πολιτικοί κρατούμενοι από τέσσερις φυλακές στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο των απελευθερώσεων που υλοποιεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό την πίεση των ΗΠΑ.
Τουλάχιστον 17 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν χθες Τετάρτη στο πλαίσιο των απελευθερώσεων που υποσχέθηκε η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βενεζουέλας υπό πίεση των ΗΠΑ μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο την 3η Ιανουαρίου, ανέφερε χθες μη κυβερνητική οργάνωση (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, συγγενείς πολιτικών κρατουμένων ζητούν την αποφυλάκισή τους).
Οι απελευθερώσεις έγιναν σε τέσσερις φυλακές, σε πόλεις κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας
Η ΜΚΟ Foro Penal σημείωσε πως επαλήθευσε χθες 17 απελευθερώσεις κρατουμένων τους οποίους χαρακτηρίζει πολιτικούς, εξέλιξη που αυξάνει σε 367 τον συνολικό αριθμό των προσώπων που αφέθηκαν ελεύθερα από την 8η Ιανουαρίου, όπως είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της Αλφρέδο Ρομέρο.
Οι απελευθερώσεις έγιναν σε τέσσερις φυλακές, σε πόλεις κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, ενώ στη χώρα οι πολιτικοί κρατούμενοι είναι πλέον πάνω από 600, πάντα σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση.
Οι αρχές της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν την 8η Ιανουαρίου την απελευθέρωση «μεγάλου αριθμού» κρατουμένων, αλλά η αντιπολίτευση και ΜΚΟ λένε πως γίνονται με το σταγονόμετρο και συγγενείς εγκλείστων συνεχίζουν να κατασκηνώνουν έξω από κέντρα κράτησης.
Γενική αμνηστία
Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες ανήγγειλε την Παρασκευή νόμο που θα προβλέπει γενική αμνηστία και θα συμπεριλαμβάνει κρατούμενους που η αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν πολιτικούς — δεν θα αντιμετωπίζουν πλέον δικαστικές διώξεις. Το τρέχον διάστημα οι έγκλειστοι αποφυλακίζονται υφ’ όρον.
Πηγή: ΑΠΕ
