Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία διαδέχθηκε τον Νικολάς Μαδούρο μετά την αιχμαλώτισή του από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ σε στρατιωτική επιχείρηση την 3η Ιανουαρίου στο Καράκας, έκρινε μετά την υιοθέτηση χθες Πέμπτη σε πρώτη ανάγνωση νέου νόμου με τον οποίο δίνεται αμνηστία πως πρόκειται για βήμα προς την «ειρήνη και τη συμφιλίωση» (φωτογραφία του Reuters/Leonardo Fernandez Viloria, επάνω, από τη συζήτηση στο κοινοβούλιο).

Υιοθετήθηκε σε πρώτη ανάγνωση στο κοινοβούλιο της Βενεζουέλας νέος νόμος με τον οποίο δίνεται αμνηστία

«Καταγράφτηκε πολύ σημαντικό γεγονός για τη Βενεζουέλα: η υιοθέτηση σε πρώτη ανάγνωση, ομόφωνα, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που είναι παρούσες στο κοινοβούλιο, του νόμου για την αμνηστία», κειμένου που καταρτίστηκε για να προωθηθεί «η ειρήνη και η εθνική συμφιλίωση», είπε αναφερόμενη στο νομοσχέδιο, που αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί κατ’ άρθρον την Τρίτη και κατόπιν στο σύνολο, ώστε να επικυρωθεί τυπικά, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Αλλοι τουλάχιστον 17 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν προχθές Τετάρτη στο πλαίσιο των απελευθερώσεων που υποσχέθηκε η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βενεζουέλας υπό πίεση των ΗΠΑ, ανέφερε μη κυβερνητική οργάνωση.

Απελευθερώσεις

Η ΜΚΟ Foro Penal σημείωσε πως επαλήθευσε 17 απελευθερώσεις κρατουμένων τους οποίους χαρακτηρίζει πολιτικούς, εξέλιξη που αυξάνει σε 367 τον συνολικό αριθμό των προσώπων που αφέθηκαν ελεύθερα από την 8η Ιανουαρίου, όπως είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της Αλφρέδο Ρομέρο.