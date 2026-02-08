Mεγάλες προσδοκίες για εμβόλιο ενάντια στον προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα λέει ο διευθυντής του Ογκολογικού του Αγίου Σάββα
Η μελέτη για τον προχωρημένο καρκίνο πνεύμα έχει ξεκινήσει εδώ και 9 μήνες στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2028. Το θεραπευτικό αυτό εμβόλιο, μπορεί να ενισχύσει τη δράση της ανοσοθεραπείας
- Έτοιμη η εφορία να ελέγχει πλέον τις τραπεζικές κινήσεις
- Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ο πιο αντιθεσμικός πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης – Νομίζει ότι μιλά σε Λωτοφάγους
- Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»
- Οι πιάτσες των ναρκωτικών μετακινούνται στην Αθήνα - Αλλά δεν εξαφανίζονται
Μεγάλες προσδοκίες δηλώνει ότι τρέφει ο διευθυντής και επιστημονικά υπεύθυνος του Α΄ Παθολογικού- Ογκολογικού τμήματος του Αγίου Σάββα, Αλέξανδρος Αρδαβάνης για mRNA θεραπευτικό εμβόλιο που αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται για τον προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα σε διεθνή πολυκεντρική μελέτη, με το τμήμα του να έρχεται δεύτερο στον κόσμο, σε αριθμό περιστατικών.
Στην μελέτη αυτή, που είναι ενταγμένη στην παγκόσμια ερευνητική προσπάθεια ανάπτυξης και εξέλιξης της ανοσοθεραπείας στον πόλεμο κατά του καρκίνου, από την Ελλάδα συμμετέχουν 12 κέντρα, εκ των οποίων τα 8 στον δημόσιο τομέα. Όπως αναφέρει σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο FM και στην Τάνια Μαντουβάλου ο διακεκριμένος ογκολόγος, την τελευταία δεκαετία έχουν διεξαχθεί στο τμήμα του πάνω από είκοσι μελέτες με συμμετοχές σε διεθνή πρωτόκολλα.
«Ένα από αυτά τα πρωτόκολλα αφορά τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3 για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου εμβολίου σε ασθενείς με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, που έχει αναπτύξει αντίσταση στην ανοσοθεραπεία.
Η μελέτη αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και 9 μήνες στο νοσοκομείο μας και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2028. Το θεραπευτικό αυτό εμβόλιο, μπορεί να ενισχύσει τη δράση της ανοσοθεραπείας και αυτό που περιμένουμε είναι περαιτέρω αύξηση της επιβίωσης στον προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα, κάτι άλλωστε που φαίνεται από τα προκαταρκτικά δεδομένα».
Αυξήθηκαν οι κλινικές μελέτες λόγω της πιστοποίησης σε Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου
Τι δρόμους ανοίγει αυτή η μελέτη και σε ποιους άλλους καρκίνους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το πειραματικό αυτό εμβόλιο; «Είναι ακόμα νωρίς για να εκτιμηθεί η επίπτωση των mRNA εμβολίων στη θεραπευτική των κακοήθων νεοπλασμάτων. Ωστόσο, είναι βέβαιο πως βρισκόμαστε ήδη στην αρχή μιας πολύ ενδιαφέρουσας εποχής που μας κάνει εξαιρετικά αισιόδοξους».
Υπενθυμίζεται ότι ο Άγιος Σάββας που ιδρύθηκε το 1935 και αποτελεί το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που λειτουργεί αποκλειστικά για τη θεραπεία του καρκίνου, είναι και το πρώτο νοσηλευτικό ίδρυμα που έλαβε κρατική ενίσχυση από το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να αναβαθμιστεί σε Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου τη χρονιά που μας πέρασε. Τι έχει αλλάξει αυτή η πιστοποίηση για τους ασθενείς, ρωτήθηκε ο διακεκριμένος ογκολόγος. «Περισσότεροι ασθενείς έχουν πιο έγκαιρα πρόσβαση σε νέα φάρμακα μέσω των κλινικών δοκιμών, οι οποίες λόγω της πιστοποίησης έχουν αυξηθεί».
- Ολυμπιακός: Θρύλε θυμήσου…
- Συνελήφθη στο Ντουμπάι ύποπτος για την επίθεση κατά αντιστράτηγου στη Μόσχα – Παραδόθηκε στη Ρωσία
- Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ο πιο αντιθεσμικός πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης – Νομίζει ότι μιλά σε Λωτοφάγους
- Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της
- Σοκαριστικές στιγμές στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής «σωριάστηκε» στο χορτάρι και έκανε σπασμούς! (vid)
- Έρχονται αλλαγές για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Τι θα ισχύσει με τα πρόστιμα
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
- Γιαννάκος: Επίσκεψη στα τραυματισμένα παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο – «Μπράβο» στους υγειονομικούς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις