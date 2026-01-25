science
Γιατί ο καρκίνος και η Αλτσχάιμερ εμφανίζονται σπάνια στον ίδιο άνθρωπο;
Επιστήμες 25 Ιανουαρίου 2026, 15:20

Γιατί ο καρκίνος και η Αλτσχάιμερ εμφανίζονται σπάνια στον ίδιο άνθρωπο;

Μια πρωτεΐνη που απελευθερώνεται από τα καρκινικά κύτταρα δείχνει να προστατεύει από την Αλτσχάιμερ, τουλάχιστον σε ποντίκια.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Εδώ και δεκαετίες, οι γιατροί έχουν παρατηρήσει ότι ο καρκίνος και η Αλτσχάιμερ σπάνια εμφανίζονται στον ίδιο άνθρωπο, κάτι που έχει οδηγήσει σε υποψίες ότι η μία πάθηση μπορεί να προστατεύει από την άλλη.

Τώρα, μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στην έγκριτη επιθεώρηση Cell προσφέρει μια πιθανή εξήγηση στο μυστήριο: τα καρκινικά κύτταρα παράγουν μια πρωτεΐνη που δείχνει να καθαρίζει τον εγκέφαλο από τη συσσώρευση παθολογικών πρωτεϊνών που συνδέονται με την Αλτσχάιμερ.

Οι ερευνητές, οι οποίοι χρειάστηκαν 15χρόνια για να ολοκληρώσουν τη μελέτη, ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα ανοίξουν τον δρόμο για νέες θεραπείες κατά της συχνότερης μορφής άνοιας.

Η ανακάλυψη «προσθέτει ένα κομμάτι του παζλ» σχολίασε στον δικτυακό τόπο του Nature ο Ντόναλντ Γουίβερ, νευρολόγος του Πανεπιστημίου του Τορόντο, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα.

Ο Γουίβερ ήταν ακόμα φοιτητής όταν ένας παθολόγος του είπε «Αν δεις κάποιον με νόσο του Αλτσχάιμερ, είναι σίγουρο ότι δεν είχαν ποτέ καρκίνο».

Οι ανεκδοτολογικές αναφορές για την περίεργη σχέση ανάμεσα στις δύο παθήσεις παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, ωστόσο μια μετα-ανάλυση του 2020 που βασίστηκε σε δεδομένα για 9,6 εκατομμύρια ανθρώπους έδειχνε ότι η διάγνωση καρκίνου συνδέεται με μείωση του κινδύνου Αλτσχάιμερ κατά 11%.

H ομάδα του Γιουμίνγκ Λιου, νευρολόγου στο Πανεπιστήμιο Χουαζόν στη Γουχάν της Κίνας, χρειάστηκε έξι χρόνια αναζητώντας το κατάλληλο ζωικό μοντέλο για να εξετάσει τις δύο παθήσεις στα ποντίκια.

Τα επόμενα έξι χρόνια, οι ερευνητές εξέτασαν ποντίκια που αναπτύχθηκαν ως μοντέλα για τη μελέτη της Αλτσχάιμερ, στα οποία μεταμόσχευσαν κύτταρα από ανθρώπινους καρκίνους του πνεύμονα, του προστάτη και του παχέος εντέρου.

Και πράγματι, τα ποντίκια στα οποία μεταμοσχεύθηκαν οι όγκοι δεν εμφάνισαν τις πλάκες παθολογικών πρωτεϊνών που χαρακτηρίζουν την Αλτσχάιμερ.

Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα εξέτασε ποιες από τις πρωτεΐνες που παράγονται από τους όγκους μπορούν να περνούν από τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, ένα φυσικό φράγμα που εμποδίζει την είσοδο πολλών ουσιών στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Έπειτα από χρόνια πειραματισμών η μελέτη κατέληξε σε μια πρωτεΐνη, η οποία ονομάζεται κυστατίνη C. Η πρωτεΐνη αυτή παράγεται φυσιολογικά στον οργανισμό, απελευθερώνεται όμως από τα καρκινικά κύτταρα σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες.

Τα πειράματα που ακολούθησαν έδειξαν ότι η κυστατίνη Χ συνδέεται με τις προβληματικές πρωτεΐνες της Αλτσχάιμερ, οπότε ένεργοποιείται μια άλλη πρωτεΐνη, η TREM2, η οποία με τη σειρά της προκαλεί την καταστροφή των πρωτεΐνικών πλακών από κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος.

Στα ποντίκια, η καταστροφή των πλακών έδειξε να συνοδεύεται από νοητική βελτίωση, εύρημα που μένει να επιβεβαιωθεί και στον άνθρωπο.

Η ενεργοποίηση της πρωτεΐνης TREM2 είχε ήδη προταθεί ως υποψήφια θεραπεία για την Αλτσχάιμερ, μέχρι σήμερα όμως δεν έχει βρεθεί φάρμακο που την ενεργοποιεί.

Η ανακάλυψη του ρόλου της κυστατίνης C ίσως ανοίξει τώρα το δρόμο για υποψήφιες θεραπείες.

Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Φλερτάρει με νέες αγορές – Το άνοιγμα στην Ινδία και ο ρόλος της Aegean 

Ελληνικός τουρισμός: Φλερτάρει με νέες αγορές – Το άνοιγμα στην Ινδία και ο ρόλος της Aegean 

Business
Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

inWellness
inTown
Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη
Στο έλεος των ψεκασμένων 23.01.26

Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη

Το διαζύγιο του υπουργού Υγείας από την επιστήμη επηρεάζει τα προγράμματα ανάπτυξης νέων εμβολίων και απειλεί να φέρει θανάτους που θα μπορούσαν να προληφθούν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στον βρεφονηπιακό σταθμό μεταδίδεται και το… μικροβίωμα του εντέρου  
Έρευνα 22.01.26

Πώς ο βρεφονηπιακός σταθμός επηρεάζει το μικροβίωμα των παιδιών

Η κοινωνικοποίηση από μικρή ηλικία προσφέρει πιο «πλούσιο» εντερικό μικροβίωμα, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση ιταλών ερευνητών σε βρέφη κατά το πρώτο έτος τους στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»
Επιστήμες 21.01.26

Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»

Η αρρενωπότητα από μόνη της δεν είναι τοξική, καταλήγει νέα ανάλυση. Γίνεται προβληματική μόνο όταν οδηγεί σε εχθρικότητα απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις
Οργισμένος Ήλιος 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις

Έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου εκτόξευσε δισεκατομμύρια τόνους φορτισμένων σωματιδίων. Η ηλιακή καταιγίδα κάνει πιο θεαματικό το σέλας αλλά μπορεί να επηρεάσει τα αεροπλάνα που πετούν κοντά στον βόρειο πόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Meteo: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα σε 25 χρόνια – 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
Σε 25 χρόνια 20.01.26

Στοιχεία σοκ: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα - 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, την περίοδο 2000-2025 καταγράφηκαν 633 καιρικά επεισόδια με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και 294 ανθρώπινες απώλειες, με έναν ετήσιο μέσο όρο περίπου 11 απωλειών

Σύνταξη
Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες
Αόρατα τραύματα 16.01.26

Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες

Οι στρατιώτες που επέστρεψαν από το μέτωπο αντιστοιχούσαν στο 78% όλων των αυτοκτονιών στο Ισραήλ το 2024. Αύξηση των περιστατικών μετατραυματικής διαταραχής κατά 40%.

Σύνταξη
Λαμία: Μεθυσμένοι Ρομά κλέβουν τα ψώνια σε σούπερ μάρκετ και παραλίγο να τρακάρουν φεύγοντας με το αυτοκίνητό τους
Ελλάδα 25.01.26

Λαμία: Μεθυσμένοι Ρομά κλέβουν τα ψώνια σε σούπερ μάρκετ και παραλίγο να τρακάρουν φεύγοντας με το αυτοκίνητό τους

Οι δύο άνδρας Ρομά στη Λαμία άρπαξαν τις σακούλες με τα ψώνια και έφυγαν χωρίς να πληρώσουν - Μπήκαν στο αυτοκίνητο και παραλίγο να συγκρουστούν με διερχόμενο ΙΧ

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω 2-1: Στα πλέι-οφ με ανατροπή οι «ερυθρόλευκοι»!
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω 2-1: Στα πλέι-οφ με ανατροπή οι «ερυθρόλευκοι»!

Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Ολυμπιακός Β' πέτυχε μια επική ανατροπή επί του Αιγάλεω, νίκησε 2-1 και κατέλαβε την 4η θέση της βαθμολογίας στον νότιο όμιλο της Super League 2, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα πλέι-οφ.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον 46χρονο πατροκτόνο – «Το είχε σχεδιάσει όπως είχε κάνει και με τη μητέρα του»
Ελλάδα 25.01.26

Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον 46χρονο πατροκτόνο – «Το είχε σχεδιάσει όπως είχε κάνει και με τη μητέρα του»

« Είχε σκοπό να κάνει αυτό που είχε κάνει και στο παρελθόν» λένε συγγενείς του 46χρονου που σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του στη Γλυφάδα - Τον Μάρτιο του 2014 είχε κατακρεουργήσει τη μητέρα του

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Οβιέδο
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Οβιέδο

LIVE: Μπαρτσελόνα – Οβιέδο. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Οβιέδο για την 21η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 17 Πολιτείες λόγω κακοκαιρίας – 800.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κακοκαιρία Fern 25.01.26

ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 17 Πολιτείες λόγω κακοκαιρίας – 800.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Τεράστια είναι τα προβλήματα από την κακοκαιρία Fern που πλήττει τις ΗΠΑ. Εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί είναι χωρίς ρεύμα, ενώ χιόνι, χιονόνερο και παγωνιά σαρώνουν τη χώρα. Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» – Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι
Τηλεφωνικές υποκλοπές 25.01.26

«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» - Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε πρόσφατα ότι η σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι μετατράπηκε σε «εφιάλτη» λόγω της εισβολής των βρετανικών ταμπλόιντ -το ζευγάρι είχε μια διακοπτόμενη σχέση μεταξύ 2004 και 2010.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων στην Ευρώπη και που ανήκει η Ελλάδα
AI 25.01.26

Η Ευρώπη στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων και που ανήκει η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επενδύει ταυτόχρονα σε νέα μέτρα για την υποστήριξη της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο σε άτομα όσο και σε επιχειρήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Στην πράξη, το 13ωρο θεωρείται σχεδόν υποχρεωτικό για όσους τους ζητηθεί, καθώς η άρνηση πρέπει να αιτιολογηθεί από τον ίδιο τον εργαζόμενο.

Σύνταξη
Ο μύθος της ισότητας: πώς η Γαλλία επιστρέφει σε μια κοινωνία κληρονόμων
Μια νέα "παλιά" Γαλλία 25.01.26

Ο μύθος της ισότητας: πώς η Γαλλία επιστρέφει σε μια κοινωνία κληρονόμων

Η συσσώρευση πλούτου, η κυριαρχία της κληρονομιάς και η κατάρρευση της κοινωνικής κινητικότητας θυμίζουν τη Γαλλία του 19ου αιώνα και δοκιμάζουν το ίδιο το νόημα της égalité

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγρότες: Αποχώρησαν από το μπλόκο του Προμαχώνα και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη
Agro-in 25.01.26

Αποχώρησαν οι αγρότες από τον Προμαχώνα - «Ο αγώνας συνεχίζεται» λένε και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη

Στις αρχές Φεβρουαρίου οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν νέα πανελλαδική σύσκεψη - Θα αποφασίσουν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και πιθανή κάθοδο στην Αθήνα

Σύνταξη
Μεσσίες ή Τιμωροί; Τα φαινόμενα τύπου Καρυστιανού και η απαξίωση των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων
Πολιτική 25.01.26

Μεσσίες ή Τιμωροί; Τα φαινόμενα τύπου Καρυστιανού και η απαξίωση των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων

Η περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού είναι το νέο κεφάλαιο στην προσπάθεια μερίδας της κοινωνίας να ακολουθήσει πιστά έναν νέο ηγέτη ή εν προκειμένω μια νέα ηγέτιδα. Για το φαινόμενο μιλούν στο in ένας πολιτικός επιστήμονας και ένας ειδικός στην πολιτική επικοινωνία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Αθλητισμός & Σπορ 25.01.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Λεβαδειακός
Αθλητισμός & Σπορ 25.01.26

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Άρης – Λεβαδειακός για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026
Akira Toriyama 25.01.26

Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026

Το Dragon Ball Super: Beerus ανακοινώθηκε επίσημα ως νέο τηλεοπτικό anime και θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2026, ως αναβαθμισμένη εκδοχή της σειράς, με πλήρη αναδόμηση εικόνας και αφήγησης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μινεσότα: Σοκαριστικές μαρτυρίες για την «εκτέλεση» του Άλεξ Πρέτι – Μήνυση κατά της ICE, πιθανό νέο shutdown στις ΗΠΑ
Κόσμος 25.01.26

Μινεσότα: Σοκαριστικές μαρτυρίες για την «εκτέλεση» του Άλεξ Πρέτι – Μήνυση κατά της ICE, πιθανό νέο shutdown στις ΗΠΑ

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Μινεσότα μετά το νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού από πράκτορες της ICE, με θύμα τον 37χρονο νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μαρούσι
Stoiximan GBL 25.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μαρούσι

LIVE: Παναθηναϊκός – Μαρούσι. Παρακολουθήστε live στις 15:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μαρούσι για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Άρης: Ντεμπούτο του Χόνγκλα κόντρα στον Λεβαδειακό – Αυτή είναι η ενδεκάδα
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Ντεμπούτο του Χόνγκλα κόντρα στον Λεβαδειακό - Αυτή είναι η ενδεκάδα του Άρη

Με τέσσερα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα ο Άρης υποδέχεται σήμερα (25/1, 16.00) τον Λεβαδειακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο Καμερουνέζος χαφ ξεκινάει για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα.

Σύνταξη
Φάμελλος: Προοδευτική απάντηση στη δυστοπία Μητσοτάκη – «Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 25.01.26

Φάμελλος: Προοδευτική απάντηση στη δυστοπία Μητσοτάκη – «Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα»

Την πρόταση για «ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο», επανέλαβε ο Σ. Φάμελλος απευθυνόμενος «σε όλο τον προοδευτικό χώρο» - «Όσον αφορά το υπό δημιουργία κόμμα της κ. Καρυστιανού, οφείλω να τραβήξω μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή» σημείωσε

Σύνταξη
Το κλειστό του Αγίου Δημητρίου μετονομάστηκε σε «Γιώργος Πρίντεζης»
Μπάσκετ 25.01.26

Το κλειστό του Αγίου Δημητρίου μετονομάστηκε σε «Γιώργος Πρίντεζης»

Ολοκληρώθηκε η τιμητική τελετή στο κλειστό Αγίου Δημητρίου, το οποίο φέρει πλέον, το όνομα του Γιώργου Πρίντεζη, με τον εμβληματικό βετεράνο να είναι ιδιαίτερα συγκινημένος στην ομιλία του.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

