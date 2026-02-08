Στη σκιά του τελεσιγράφου του υπουργείου Παιδείας, -που έδωσε προθεσμία 48 ωρών στις αρχές του ΑΠΘ για να δώσουν εξηγήσεις για τα επεισόδια, τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης σημειώνει πως «δεν νοείται σύγχρονη αστυνομία χωρίς σύγχρονα μέσα» και ζητά τη χρήση «εκτοξευτήρων ελαστικών βλημάτων και εκτοξευτήρων σφαιριδίων χρώματος ώστε σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι προσαγωγές να μετατρέπονται σε συλλήψεις με αποδεικτικά στοιχεία».

Το συμβάν φέρεται να ξεκίνησε απέναντι από την είσοδο του πανεπιστημίου, ενώ εντός της Πολυτεχνικής Σχολής βρισκόταν σε εξέλιξη συναυλία. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, δακρυγόνων και Αύρας.

Αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα, τα οποία έχουν αφεθεί ελεύθερα.

Πλαστικές σφαίρες και σφαιρίδια χρώματος

O πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης ανέρτησε φωτογραφία με τη στολή του αστυνομικού, που δέχθηκε τη βόμβα μολότοφ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τονίζοντας πως άνοιξε «ολόκληρη τρύπα και κάηκε η μπλούζα που φορούσε από κάτω».

Στην ίδια ανάρτηση τονίζει: «Θα το φωνάζουμε συνέχεια ότι επρόκειτο για δολοφονικές επιθέσεις και πρέπει η αστυνομία να εξελιχθεί στην αντιμετώπιση αυτών των δολοφόνων με την χρήση εκτοξευτήρων ελαστικών βλημάτων, εκτοξευτήρων σφαιριδίων χρώματος ώστε σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι προσαγωγές να μετατρέπονται σε συλλήψεις με αποδεικτικά στοιχεία», καταλήγοντας πως «δεν νοείται σύγχρονη αστυνομία χωρίς σύγχρονα μέσα».