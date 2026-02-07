Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στο Πικέρμι

Δεν τα κατάφερε ο πεζός που παρασύρθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη λεωφόρο Μαραθώνος από μοτοσικλέτα.

Ο άτυχος άνδρας μετά το τροχαίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο αλλά δυστυχώς κατέληξε.

Το περιστατικό στο οποίο τραυματίστηκε και ο οδηγός της μηχανής συνέβη περίπου 500 μέτρα μετά τη συμβολή της Μαραθώνος με την Πικερμίου.

Η Τροχαία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δει πώς συνέβη η παράσυρση.