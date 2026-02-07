newspaper
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 09:33
Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Πάργα – Νεκρός 42χρονος οδηγός
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στο Πικέρμι
Ελλάδα 07 Φεβρουαρίου 2026, 08:20

Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στο Πικέρμι

Η Τροχαία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δει πώς συνέβη η παράσυρση στο Πικέρμι

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χειμώνας: Ποια είναι τα οφέλη του;

Χειμώνας: Ποια είναι τα οφέλη του;

Spotlight

Δεν τα κατάφερε ο πεζός που παρασύρθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη λεωφόρο Μαραθώνος από μοτοσικλέτα.

Ο άτυχος άνδρας μετά το τροχαίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο αλλά δυστυχώς κατέληξε.

Το περιστατικό στο οποίο τραυματίστηκε και ο οδηγός της μηχανής συνέβη περίπου 500 μέτρα μετά τη συμβολή της Μαραθώνος με την Πικερμίου.

Η Τροχαία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δει πώς συνέβη η παράσυρση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Alpha Bank: Η στρατηγική της JP Morgan – Τι επιδιώκει 

Alpha Bank: Η στρατηγική της JP Morgan – Τι επιδιώκει 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χειμώνας: Ποια είναι τα οφέλη του;

Χειμώνας: Ποια είναι τα οφέλη του;

Economy
Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

inWellness
inTown
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Υπόθεση Παναγόπουλου: Ερευνούν τη διαδρομή του χρήματος οι Αρχές – Οι εταιρείες «οχήματα» και η παραίτηση Στρατινάκη
Ελλάδα 07.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ερευνούν τη διαδρομή του χρήματος οι Αρχές – Οι εταιρείες «οχήματα» και η παραίτηση Στρατινάκη

Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για διαδρομή χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λογαριασμούς - Στο μικροσκόπιο έξι άτομα, ανοιχτό να προστεθούν και άλλα

Σύνταξη
Speed debate φοιτητών και επιχειρηματία για την κατοικία – Αγορά, ενοικίαση και τα σοβαρά προβλήματα
Ελλάδα 07.02.26

Speed debate φοιτητών και επιχειρηματία για την κατοικία – Αγορά, ενοικίαση και τα σοβαρά προβλήματα

Το οξύ στεγαστικό πρόβλημα βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Οι νέοι καλούνται να σχεδιάσουν το μέλλον τους σε μια αγορά με πολλές προκλήσεις και συχνές αλλαγές κανόνων

Σύνταξη
Κρήτη: «Τον είδα ενεργό στα social media» – Νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό
Φως στο Τούνελ 07.02.26

«Τον είδα ενεργό στα social media» - Νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό

Μαρτυρίες στο «Τούνελ» από την τελευταία επικοινωνία του 33χρονου στην Κρήτη, μία ημέρα πριν χαθούν τα ίχνη του - Οι ανατριχιαστικές ειδοποιήσεις που τον δείχνουν ενεργό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Στου Ζωγράφου κάποιον βρήκε και έδωσε χρήματα και κινητό στη Λόρα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της
Ελλάδα 07.02.26

Στου Ζωγράφου κάποιον βρήκε και έδωσε χρήματα και κινητό στη Λόρα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της

Στη Γερμανία δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο υποστηρικτικό περιβάλλον. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Λόρα σίγουρα έχει βοηθηθεί από κάποιον ή από κάποιους, ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
«Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;»: Αιχμηρή απάντηση Αποστολόπουλου σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο
«Να ανασκευάσετε» 06.02.26

«Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;»: Αιχμηρή απάντηση Αποστολόπουλου σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο

Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο μικρά, σοβαρά τραυματισμένα μεταναστόπουλα. Η ανάρτησή του για την επίμαχη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
Κρήτη: Το σπαρακτικό αντίο της κόρης στη μητέρα της που χάθηκε στο φονικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ
Ελλάδα 06.02.26

Κρήτη: Το σπαρακτικό αντίο της κόρης στη μητέρα της που χάθηκε στο φονικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Η 59χρονη γυναίκα σκοτώθηκε χθες ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν μετά τη σφοδρή σύγκρουση τριών ΙΧ αυτοκινήτων στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης κοντά στον κόμβο του Πλατανιά.

Σύνταξη
Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές
Ελλάδα 06.02.26

Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές

Σε νέο βίντεο από το χωριό Αγναντερό, σε απόσταση σχεδόν 5 χιλιομέτρων από το σημείο της φονικής έκρηξης, καταγράφεται η δόνηση από κάμερα ασφαλείας κλειστού καταστήματος.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα
Ελλάδα 06.02.26

Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα

Εκτός από την ποινική δίωξη που έχει ασκήσει ο εισαγγελέας και τη διαθεσιμότητα στην οποία έχει τεθεί ο σμήναρχος, έχει διαταχθεί ΕΔΕ και είναι σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί η έκταση και η βαρύτητα των πληροφοριών που είχε μεταδώσει προς την Κίνα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Ο Τραμπ βιάζεται να κλείσει τη συμφωνία, ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους και μεγάλο μέρος της χώρας δεν έχει ρεύμα
Οι τελευταίες εξελίξεις 07.02.26

Χωρίς ρεύμα μεγάλο μέρος της Ουκρανίας μετά τις «καλές» συνομιλίες - Ο Τραμπ βιάζεται για το deal, ο Ζελένσκι πάει στους Ευρωπαίους

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία ολοκληρώθηκε με μόνη επίσημη συμφωνία την ανταλλαγή αιχμαλώτων - Οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο συνεχίζονται και οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στον Ζελένσκι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Ερευνούν τη διαδρομή του χρήματος οι Αρχές – Οι εταιρείες «οχήματα» και η παραίτηση Στρατινάκη
Ελλάδα 07.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ερευνούν τη διαδρομή του χρήματος οι Αρχές – Οι εταιρείες «οχήματα» και η παραίτηση Στρατινάκη

Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για διαδρομή χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λογαριασμούς - Στο μικροσκόπιο έξι άτομα, ανοιχτό να προστεθούν και άλλα

Σύνταξη
Πυρηνικά «σύννεφα» πάνω από τον πλανήτη – Η λήξη της συμφωνίας New Start και το Ρολόι της Αποκάλυψης
Οι φόβοι 07.02.26

Πυρηνικά «σύννεφα» πάνω από τον πλανήτη – Η λήξη της συμφωνίας New Start και το Ρολόι της Αποκάλυψης

Καθώς το Doomsday Clock χτυπά απειλητικά, η ανθρωπότητα καλείται να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να βαδίζει προς το χείλος του γκρεμού ή αν θα βρει τον δρόμο της επιστροφής στη διπλωματική λογική

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ
«Ας φάνε Whole Foods» 07.02.26

«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ

Ακτιβιστές καλλιτέχνες υποδέχθηκαν τους επίτιμους καλεσμένους στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία Μελάνια με συνθήματα κατά των Τραμπ και της αυλής τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σοκαριστικά στοιχεία για τις «θεραπείες μεταστροφής» στην ΕΕ – Πρώτη η Ελλάδα στη ντροπιαστική λίστα
LGBTQI+ 07.02.26

Σοκαριστικά στοιχεία για τις «θεραπείες μεταστροφής» στην ΕΕ – Πρώτη η Ελλάδα στη ντροπιαστική λίστα

Η «θεραπεία μεταστροφής» (conversion therapy), είναι ένα είδος ψευδοεπιστήμης που ισχυρίζεται ότι μπορεί να αλλάξει τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετανάστες και πρόσφυγες θα συνεχίσουν να πνίγονται γιατί η Ευρώπη δεν προσφέρει κανέναν ασφαλή τρόπο να φτάσουν
Διαρκής βαναυσότητα 07.02.26

Μετανάστες και πρόσφυγες θα συνεχίσουν να πνίγονται γιατί η Ευρώπη δεν προσφέρει κανέναν ασφαλή τρόπο να φτάσουν

Στην πραγματικότητα η Ευρώπη θεωρεί το να κινδυνεύουν οι πρόσφυγες και μετανάστες αντιμεταναστευτική πολιτική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Stoiximan GBL: Χωρίς «αιώνιους» αλλά με σημαντικά ματς η πρώτη μέρα της 18ης αγωνιστικής
Μπάσκετ 07.02.26

Stoiximan GBL: Χωρίς «αιώνιους» αλλά με σημαντικά ματς η πρώτη μέρα της 18ης αγωνιστικής

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Κολοσσό, η ΑΕΚ υποδέχεται το Μαρούσι, ενώ δύο ακόμα σημαντικά παιχνίδια διεξάγονται σε Νέα Σμύρνη και Περιστέρι, κατά την πρώτη ημέρα της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
AI: Πώς αλλάζει τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον επιθετικό καρκίνο του μαστού
Έρευνα 07.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον επιθετικό καρκίνο του μαστού

Μεγάλη έρευνα στη Σουηδία δείχνει πώς η AI θα μπορούσε να συμβάλει στον πιο έγκαιρο εντοπισμό επιθετικών μορφών καρκίνου του μαστού και να μειώσει τον φόρτο εργασίας των ακτινολόγων

Σύνταξη
Ο Γιάννης Παναγόπουλος πολλά χρόνια τώρα δεν εκπροσωπεί πραγματικά τους εργαζομένους
Editorial 07.02.26

Ο Γιάννης Παναγόπουλος πολλά χρόνια τώρα δεν εκπροσωπεί πραγματικά τους εργαζομένους

Η αλήθεια είναι απλή: η θητεία του Γιάννη Παναγόπουλου στην προεδρία της ΓΣΕΕ συμπίπτει με την αδυναμία του επίσημου συνδικαλιστικού κινήματος να εκπροσωπήσει τους εργαζομένους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Μπιάνκα Σενσόρι αποκάλυψε ότι η σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε πριν το διαζύγιό του με την Κιμ Καρντάσιαν
Trash 07.02.26

Η Μπιάνκα Σενσόρι αποκάλυψε ότι η σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε πριν το διαζύγιό του με την Κιμ Καρντάσιαν

Σε συνέντευξή της που προκαλεί αντιδράσεις, η Μπιάνκα Σενσόρι αποκαλύπτει ότι η σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε ενώ εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος με την Κιμ Καρντάσιαν, μιλώντας για την περίοδο που ήρθαν κοντά μέσα από τη συνεργασία τους στη Yeezy

Σύνταξη
Speed debate φοιτητών και επιχειρηματία για την κατοικία – Αγορά, ενοικίαση και τα σοβαρά προβλήματα
Ελλάδα 07.02.26

Speed debate φοιτητών και επιχειρηματία για την κατοικία – Αγορά, ενοικίαση και τα σοβαρά προβλήματα

Το οξύ στεγαστικό πρόβλημα βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Οι νέοι καλούνται να σχεδιάσουν το μέλλον τους σε μια αγορά με πολλές προκλήσεις και συχνές αλλαγές κανόνων

Σύνταξη
Women Face Higher AI Job Risk in Tech and Finance
English edition 07.02.26

Women Face Higher AI Job Risk in Tech and Finance

An estimated 119,000 office-based jobs in technology, finance and professional services — roles largely held by women — could be automated away over the next decade.

Σύνταξη
Ακίνητα: Αυξάνονται οι τιμές, μικραίνουν τα σπίτια – Τι αγοράζει κάποιος με 250.000 ευρώ (γραφήματα)
Οικονομικές Ειδήσεις 07.02.26

Αυξάνονται οι τιμές, μικραίνουν τα σπίτια - Τι αγοράζει κάποιος με 250.000 ευρώ (γραφήματα)

Τι δείχνει έρευνα για την αγοραστική δύναμη όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με την άνοδο των τιμών - Πόση είναι η μέση απώλεια σε τετραγωνικά μέτρα από το 2023

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ
Τα στοιχεία 07.02.26

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών

Σύνταξη
Κρήτη: «Τον είδα ενεργό στα social media» – Νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό
Φως στο Τούνελ 07.02.26

«Τον είδα ενεργό στα social media» - Νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό

Μαρτυρίες στο «Τούνελ» από την τελευταία επικοινωνία του 33χρονου στην Κρήτη, μία ημέρα πριν χαθούν τα ίχνη του - Οι ανατριχιαστικές ειδοποιήσεις που τον δείχνουν ενεργό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7ρίξεις
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7ρίξεις

Κρούει κώδωνα κινδύνου για την περιφέρεια και το δημογραφικό, το αναπτυξιακό σχέδιο για το 2030 που εγκαταλείφθηκε από τον Μητσοτάκη, το γερασμένο πολιτικό σύστημα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Κολίνα στηρίζει το «ένα σουτ» στα πέναλτι
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Ο Κολίνα στηρίζει το «ένα σουτ» στα πέναλτι

Ο επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας της FIFA θεωρεί ότι πρέπει να σταματά ο αγώνας αν ο τερματοφύλακας αποκρούει πέναλτι επειδή το… ριμπάουντ «είναι άδικο»

Βάιος Μπαλάφας
Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια
Επένδυση στα παιδιά 07.02.26

Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια

Σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών της ΕΕ κινδυνεύει από τη φτώχεια - Τα κράτη μέλη πρέπει να διδαχθούν το ένα από τις επιτυχίες πολιτικής του άλλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συνταγή: Σφουγγάτο
Buongiorno 07.02.26

Συνταγή: Σφουγγάτο

Μια ελληνική παραδοσιακή συνταγή. πανεύκολη και πεντανόστιμη.

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου
Κόσμος 07.02.26

Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου

«Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης και μια διάσκεψη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος στο Axios

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο