Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στο Πικέρμι
Η Τροχαία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δει πώς συνέβη η παράσυρση στο Πικέρμι
Δεν τα κατάφερε ο πεζός που παρασύρθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη λεωφόρο Μαραθώνος από μοτοσικλέτα.
Ο άτυχος άνδρας μετά το τροχαίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο αλλά δυστυχώς κατέληξε.
Το περιστατικό στο οποίο τραυματίστηκε και ο οδηγός της μηχανής συνέβη περίπου 500 μέτρα μετά τη συμβολή της Μαραθώνος με την Πικερμίου.
Η Τροχαία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δει πώς συνέβη η παράσυρση.
