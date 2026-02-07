newspaper
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Μπλόκο σε πωλήσεις και ενοικιάσεις παλαιών κατοικιών
Οικονομία 07 Φεβρουαρίου 2026, 07:10

Μπλόκο σε πωλήσεις και ενοικιάσεις παλαιών κατοικιών

Αν δεν αναθεωρηθούν οι προθεσμίες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, οι συνέπειες της εφαρμογής της θα αποδειχθούν «ωρολογιακή βόμβα», τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ

Προκόπης Γιόγιακας
Καμία πώληση και ενοικίαση παλαιάς κατοικίας χωρίς προηγούμενη ενεργειακή αναβάθμιση!

Την υποχρέωση ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων όλων των χωρών – μελών έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ενωση για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.

Η νέα Οδηγία έχει ιδιαίτερα ως στόχο να αυξηθεί το ποσοστό ανακαίνισης των παλαιών και ενεργειακά μη αποδοτικών κτιρίων, που διαθέτουν ενεργειακά πιστοποιητικά των δύο τελευταίων κατηγοριών, κατά δύο τουλάχιστον βαθμίδες, με σοβαρές συνέπειες όταν γίνεται μεταβίβαση ή ενοικίαση ενός ακινήτου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ Στράτο Παραδιά, αν δεν αναθεωρηθούν εγκαίρως οι πιεστικές προθεσμίες και απαιτήσεις της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας, οι συνέπειες της εφαρμογής της θα αποδειχθούν πραγματική «ωρολογιακή βόμβα» για τους ιδιοκτήτες αλλά κυρίως για τους ενοικιαστές κατοικιών.

Και αυτό διότι θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στα φτωχά νοικοκυριά, ανθρώπων μεγάλης κυρίως ηλικίας, που δεν μπορούν να διαθέσουν τα μεγάλα ποσά που απαιτούνται για να αναβαθμίσουν ριζικά τα σπίτια τους, που είναι χτισμένα με παλιούς κανονισμούς και υλικά, δεδομένου ότι περίπου το 70% των κτιρίων στη χώρα μας έχει χτιστεί πριν από το 1980, δηλαδή έχει ηλικία πάνω από 45 χρόνια.

Κατά τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ, το πρόβλημα θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο αν το κράτος δεν προχωρήσει εγκαίρως στην ενίσχυση (επιδότηση, χαμηλότοκο δάνειο ή φορολογική ελάφρυνση) των νοικοκυριών πέραν του προγράμματος «Εξοικονομώ», προκειμένου οι ιδιοκτήτες να μπορέσουν να ανακαινίσουν τα παλιά σπίτια.

«ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια της τοπογράφου – πολεοδόμου Γραμματής Μπακλατσή παρουσιάζουν μέσα από 10 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να μη βρεθούν προ εκπλήξεων.

1 Ποιες θα είναι οι απαιτήσεις της νομοθεσίας βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας;

Η νέα ρύθμιση που βρίσκεται υπό επεξεργασία στο ΥΠΕΝ και αναμένεται να νομοθετηθεί τον ερχόμενο Μάιο, ώστε η χώρα μας να προσαρμοστεί στην Κοινοτική Οδηγία, θα προβλέπει υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση κατά δύο έως τρεις κατηγορίες για τα παλιά κτίρια έως το 2030. Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες, στόχος είναι η μείωση της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 16% έως το 2030 και κατά 20%-22% έως το 2035, με έμφαση στην ανακαίνιση του 43% των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις.

Επιπλέον, θα θέτει μια σειρά από απαιτήσεις, όπως είναι ενδεικτικά η υποχρέωση όλα τα νέα οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια να έχουν μηδενικές εκπομπές από ορυκτά καύσιμα (από την 1η Ιανουαρίου 2028 για τα δημόσια κτίρια και από την 1η Ιανουαρίου 2030 για όλα τα άλλα νέα κτίρια), με δυνατότητα ειδικών εξαιρέσεων. Επιπρόσθετα, προβλέπονται η επιβολή των ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης για τα μη οικιστικά κτίρια, η αύξηση της ενέργειας από ΑΠΕ στα κτίρια κ.ά.

2 Σε ποια κτίρια είναι υποχρεωτική η ενεργειακή αναβάθμιση;

Η ενεργειακή αναβάθμιση αφορά όλα τα κτίρια, δηλαδή τα δημόσια κτίρια, τις νέες οικοδομές, τις παλαιότερες πολυκατοικίες και άλλες κατοικίες. Ολα θα πρέπει να αναβαθμιστούν ενεργειακά, αλλιώς – εάν δεν υπάρχει η ελάχιστη πιστοποίηση – δεν θα μπορεί ένας ιδιοκτήτης ούτε να πουλήσει ούτε να νοικιάσει το ακίνητο που διαθέτει.

3 Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ποιος είναι ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί;

Στην κλίμακα (για τα ελληνικά δεδομένα) ενεργειακής απόδοσης από το Α έως το Η, τα κτίρια κατοικιών θα πρέπει να επιτύχουν την κατάταξή τους, τουλάχιστον, στην κατηγορία Ε έως το 2030 και στη Δ έως το 2033. Τα μη οικιστικά και τα δημόσια κτίρια θα πρέπει να ανήκουν στις σχετικές κατηγορίες έως το 2027 και το 2030 αντίστοιχα.

4 Πότε θα υλοποιούνται οι ενέργειες αναβάθμισης;

Η αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης (η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή μονωτικών εργασιών ή βελτίωσης του συστήματος θέρμανσης) θα πραγματοποιείται όταν ένα κτίριο πωλείται ή υποβάλλεται σε σημαντική ανακαίνιση ή στην περίπτωση που ενοικιάζεται, όταν υπογράφεται νέο συμβόλαιο μίσθωσης.

5 Πώς θα αλλάξουν τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ);

Η αναθεώρηση περιλαμβάνει μέτρα με στόχο να καταστούν τα ΠΕΑ πιο αξιόπιστα και ορατά και να βασιστούν σε ένα κοινό υπόδειγμα και στα 27 κράτη – μέλη της ΕΕ. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί με τη βοήθεια μιας σειράς δεικτών για την ενέργεια και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και εθελοντικών δεικτών για τα σημεία φόρτισης ή την παρουσία σταθερών ελέγχων για την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων.

6 Τι θα ισχύσει για τις κλίμακες;

Στο πλαίσιο της αναθεωρημένης EPC, θα υπάρχει κοινή κλίμακα A-G. Η βαθμολογία Α θα αντιστοιχεί σε κτίρια μηδενικών εκπομπών και η βαθμολογία G θα αντιστοιχεί σε κτίρια με τις χειρότερες επιδόσεις σε κάθε χώρα, ενώ τα υπόλοιπα κτίρια στη χώρα κατανέμονται μεταξύ των κατηγοριών. Αυτό θα επιτρέψει ένα σαφέστερο και απλούστερο σύστημα ταξινόμησης των κτιρίων, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενώ παράλληλα θα είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο στα εθνικά χαρακτηριστικά του κτιριακού αποθέματος.

7 Ποιες είναι οι βαθμίδες ενεργειακής κλάσης ενός σπιτιού και πώς συνδέονται με το ενεργειακό πιστοποιητικό;

Η κατάταξη του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας σε ενεργειακή κλάση γίνεται με τη χρήση σχετικών τιμών κατανάλωσης ενέργειας. Οι εννιά κατηγορίες ενεργειακής κατάταξης (Α+, Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) καθορίζονται από ένα εύρος τιμών βάσει της υπολογιζόμενης συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου σε σύγκριση με το κτίριο αναφοράς. Ως κτίριο αναφοράς χρησιμοποιείται το υπό θεώρηση κτίριο, αλλά με συγκεκριμένες προδιαγραφές και ιδεατά τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως η μόνωση του κτιρίου, η κατανάλωση ενέργειας, ο τρόπος θέρμανσης ή ψύξης, η χρήση ηλιακής ενέργειας ή άλλων ανανεώσιμων πηγών κ.λπ.

8 Ποιες είναι οι καλύτερες ως προς το ενεργειακό πιστοποιητικό βαθμίδες;

Είναι οι Α+, Α, Β+, Β. Ολες αυτές οι βαθμίδες είναι για κτίρια κατασκευασμένα εξαρχής με τον νέο κώδικα ΚΕΝΑΚ (κατασκευές 2012 και 2013 και μετά) και πολύ σπάνια μπορούν κάποια παλαιότερα κτίρια να ενταχτούν σε αυτές τις κατηγορίες. Οι κατασκευές αυτές έχουν φτιαχτεί με σύγχρονες προδιαγραφές και έχουν καλή θερμομόνωση, ενεργειακά τζάμια και σύγχρονα συστήματα θέρμανσης αλλά και παραγωγής ζεστού νερού.

9 Οι επόμενες βαθμίδες στο ενεργειακό πιστοποιητικό, οι Γ, Δ, Ε, ποια κτίσματα αφορούν;

Αφορούν σπίτια που έχουν κατασκευαστεί με τον κανονισμό θερμομόνωσης, δηλαδή μετά το 1979.

10 Και οι τελευταίες, δηλαδή οι κατηγορίες Ζ και Η;

Αυτές αφορούν παλαιές κατασκευές και είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων. Κτίρια σε αυτές τις βαθμίδες χρήζουν κάποιων παρεμβάσεων που μπορούν να προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

