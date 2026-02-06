newspaper
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Πώς οι χαμένες αυτοκρατορίες εξακολουθούν να διαμορφώνουν την Ευρώπη
Κόσμος 06 Φεβρουαρίου 2026, 09:00

Η αποικιακή εποχή στην Ευρώπη έχει περάσει, αλλά δεν έχει ξεχαστεί

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Φανταστείτε αν η Ευρώπη είχε έναν ενιαίο στρατό. Θα ήταν αυτή η πλούσια ήπειρος, με πληθυσμό μεγαλύτερο από αυτόν της Αμερικής, στο γεωπολιτικό περιθώρειο που είναι σήμερα;

«Σίγουρα όχι», εκτιμά ανάλυση του Economist, υποστηρίζοντας πως οι ενοποιημένες ένοπλες δυνάμεις, που θα αντλούσαν εκατομμύρια Γερμανούς, Πολωνούς και άλλους, θα επέτρεπαν στους νευρικούς Ευρωπαίους να αγνοήσουν τόσο τον ρωσικό ρεβανσισμό όσο και τον φόβο της αμερικανικής εγκατάλειψης.

«Δυστυχώς, οι 27 χώρες που αποτελούν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρούν 27 μικρούς στρατούς υπό εθνική διοίκηση, ο καθένας από τους οποίους επαναλαμβάνει ό,τι κάνει ο γείτονάς του», σημειώνει, υπενθυμίζοντας, ωστόσο, πως η δήλωση ότι τα στρατιωτικά θέματα είναι αυστηρά εθνική υπόθεση δεν ήταν το αρχικό σχέδιο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Σύμφωνα με μια συνθήκη που υπογράφηκε το 1952, ακριβώς όταν δημιουργήθηκε η ένωση που αργότερα έγινε η ΕΕ, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία και άλλες χώρες συμφώνησαν ότι η διαδικασία της ολοένα στενότερης ένωσης θα έπρεπε να ξεκινήσει με τη συγχώνευση των ενόπλων δυνάμεών τους υπό ενιαία διοίκηση. Το μυαλό δυσκολεύεται να φανταστεί τι θα μπορούσε να είχε γίνει: ένα ευρωπαϊκό υπερ-κράτος τόσο άνετο στο να προβάλλει τη στρατιωτική του δύναμη όσο και στο να ρυθμίζει την ισχύ των… ηλεκτρικών σκουπών, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Economist.

Η κληρονομιά της αυτοκρατορίας διαμορφώνει την Ευρώπη

Η ΕΕ έχασε την ευκαιρία να στραφεί προς τη σκληρή δύναμη, κυρίως λόγω ενός παράγοντα που εξακολουθεί να διαμορφώνει την Ευρώπη μέχρι σήμερα: την κληρονομιά της αυτοκρατορίας. Όταν, το 1954, ήρθε η ώρα για το γαλλικό κοινοβούλιο να επικυρώσει τη συνθήκη για τον ενιαίο στρατό, ένα πρόβλημα έγινε εμφανές. Η παράδοση της άμυνας της Μασσαλίας ή του Παρισιού σε μια στρατιωτική δύναμη που θα ελέγχονταν εν μέρει από τους Γερμανούς ήταν αρκετά ενοχλητική τόσο σύντομα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αλλά ο μεγαλύτερος φόβος ήταν ότι αυτός ο ευρωστρατός θα ήταν απρόθυμος να κάνει τη βρώμικη δουλειά του ελέγχου των γαλλικών αποικιών. Θα κατέστελλε ένας Λουξεμβούργιος ταξίαρχος τους Αλγερινούς αντιφρονούντες ή ένας Βέλγος οπλίτης θα πυροβολούσε τους αντάρτες της Ινδοκίνας αν τον διέταζαν; Πιθανότατα όχι. Η Γαλλία υπαναχώρησε από το σχέδιο, η Ευρώπη επικεντρώθηκε στην ενοποίηση του άνθρακα και του χάλυβα αντί των τανκς και μέχρι σήμερα βασίζεται στην καλή θέληση των Αμερικανών για την άμυνά της.

Οι περισσότερες από τις κάποτε μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης αναγνώρισαν την ανεξαρτησία των υπερπόντιων κτήσεών τους που το απαίτησαν, πριν από δεκαετίες. Ωστόσο, το αποικιακό παρελθόν της ηπείρου επηρεάζει το παρόν της με αμέτρητους τρόπους.

Οι αυτοκρατορίες πεθαίνουν, η αυτοκρατορική νοοτροπία επιβιώνει

Έχοντας διοικήσει τεράστιες εκτάσεις του πλανήτη – στην ακμή τους πριν από έναν αιώνα, οι αυτοκρατορίες της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Πορτογαλίας, των Ολλανδίας και άλλων χωρών κυβερνούσαν το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού εκτός Ευρώπης – ορισμένες χώρες δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν στις δύσκολες συνθήκες.

Περιστασιακά, αυτά τα απομεινάρια της αυτοκρατορίας γίνονται είδηση, όπως πρόσφατα διαπίστωσε η Δανία με την Γροιλανδία. «Το γεγονός ότι έστειλαν ένα πλοίο εκεί πριν από 500 χρόνια δεν σημαίνει ότι τους ανήκει η γη», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ (σ.σ. Ήταν μάλλον πριν από 1.000 χρόνια, και κατά κάποιον τρόπο τους ανήκει.) Οι αυτοκρατορίες πεθαίνουν, αλλά η αυτοκρατορική νοοτροπία μερικές φορές επιβιώνει.

Ίσως τα πιο διαρκή κατάλοιπα της αποικιακής εποχής είναι οι αυταπάτες για την παραμένουσα μεγαλοπρέπεια. Ορισμένες (κυρίως δυτικές) ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να παίζουν το ρόλο των παγκόσμιων δυνάμεων, πολύ καιρό μετά από το σημείο που θα έπρεπε να είχαν αρχίσει να θεωρούν τον εαυτό τους περιφερειακές δυνάμεις.

Στους χάρτες, μια σειρά από απομακρυσμένα εδάφη εξακολουθούν να είναι βαμμένα με τα χρώματα των ευρωπαϊκών χωρών. Χάρη σε μερικές εναπομείνασες κτήσεις στον Ειρηνικό, η Γαλλία θέλει να ασκήσει επιρροή σε ολόκληρη την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, προς μεγάλη απογοήτευση των Αμερικανών, οι οποίοι θα προτιμούσαν να επικεντρωθεί στην υπεράσπιση της Ευρώπης.

Πού είναι ορατή σήμερα η αυτοκρατορία;

Η ψευδαίσθηση της χαμένης εξουσίας έχει πλήξει περισσότερο την Βρετανία. Οι δεσμοί με την αυτοκρατορία την κράτησαν εκτός ΕΕ για δεκαετίες, καθώς αναζητούσε εμπορικές ευκαιρίες εκτός Ευρώπης στις πρώην αποικίες της. Το 2016, οι υποστηρικτές του Brexit πούλησαν στους ψηφοφόρους ένα όνειρο, στο οποίο η Βρετανία θα μπορούσε να αποχωρήσει από την Ένωση και να εμπορεύεται με την Κοινοπολιτεία. Δυστυχώς, ορισμένοι το πίστεψαν.

Αν η αυτοκρατορία είναι ορατή σήμερα, είναι στους δρόμους της Μαδρίτης, των Βρυξελλών ή του Λονδίνου. Το να έχεις αποικίες δεν ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να υποδεχτείς πολλούς μετανάστες. Η Γερμανία, για παράδειγμα, εισήγαγε εργάτες από την Τουρκία, με την οποία δεν είχε αποικιακές σχέσεις. Αλλά η αυτοκρατορία δημιούργησε δεσμούς γλώσσας και εμπορίου που διευκόλυναν την ταχεία εισροή Αλγερινών στη Γαλλία, Αγκόλανων στην Πορτογαλία, Πακιστανών στη Βρετανία και ούτω καθεξής.

Για τους σκεπτικιστές της μαζικής μετανάστευσης, αυτό είναι ένα παράδειγμα της «επιστροφής της αυτοκρατορίας», ενός ανεπιθύμητου ιστορικού μπούμερανγκ. Αλλά συνήθως είναι ένα ευεργέτημα. Όταν η ισπανική οικονομία χρειάστηκε εργαζομένους, δέχτηκε πολλούς ισπανόφωνους Βενεζουελάνους. Οι ντόπιοι δεν χρειάστηκε να αρχίσουν να παραγγέλνουν τα cortados (ισπανικός καφές) τους στα αγγλικά…

Η μνήμη της αυτοκρατορίας εξακολουθεί να διχάζει

Η μνήμη της αυτοκρατορίας εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να διχάζει. Μια ρήξη υπάρχει εντός των χωρών. Για πολλούς, ειδικά στην αριστερά, η αποικιακή εποχή είναι πηγή ντροπής. Ο Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για την προεδρία της Γαλλίας το 2017, καταδίκασε την αποικιοκρατία ως «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Οι δεξιοί προτιμούν να τονίζουν τους σιδηροδρόμους, τα σχολεία και τις εκκλησίες που χτίστηκαν σε απομακρυσμένες περιοχές, χωρίς να δίνουν σημασία στην καταπίεση και τη λεηλασία. Μερικοί πρώην αποικιοκράτες, συμπεριλαμβανομένων των Ολλανδών, έχουν ζητήσει συγγνώμη για τη συμπεριφορά τους, αλλά πιο συχνά έχουν εκφραστεί με διφορούμενες εκφράσεις «λύπης».

Μια άλλη διαίρεση είναι μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, που αντιπαραθέτει τις χώρες που είχαν αυτοκρατορίες με αυτές που δεν είχαν. Γιατί, περιστασιακά, με σιγανό τόνο, όσοι κάποτε κατείχαν αποικίες εξακολουθούν να τις αντιμετωπίζουν ως μέρος μιας άτυπης σφαίρας επιρροής.

Η Γαλλία, ως πρώην αυτοκρατορική δύναμη σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Αφρικής, ήταν πάντα πιο πιθανό να στείλει στρατιώτες για να εξασφαλίσει την ασφάλεια εκεί (όταν της ζητηθεί) από ό,τι, για παράδειγμα, η Σουηδία. Στη Βαρσοβία και το Ταλίν, για να μην αναφέρουμε το Κίεβο, μια τέτοια σκέψη θεωρείται ύποπτα παρόμοια με τις αξιώσεις της Ρωσίας για την πρώην αυτοκρατορία της, η οποία κάποτε περιελάμβανε την Ουκρανία και μεγάλο μέρος της Κεντρικής Ευρώπης.

Η κατάρρευση της αυτοκρατορίας

Ένα μάθημα από τις περασμένες αυτοκρατορικές εποχές, που οι Ευρωπαίοι πρέπει να θυμηθούν τώρα, είναι πόσο εύκολο μπορεί να γίνει να πέσεις θύμα μιας πιο ισχυρής δύναμης. Για αιώνες, η Ευρώπη διαμόρφωνε τον έξω κόσμο μέσω κατακτήσεων. Σήμερα, φαίνεται ότι είναι οι ξένοι που διαμορφώνουν την Ευρώπη.

Το να μιλάμε για την ήπειρο ως «ψηφιακή αποικία» της Αμερικής είναι, αν μη τι άλλο, υποτιμητικό. Η επιστροφή της γεωπολιτικής τής ισχύος που επιβάλλει ο Τραμπ θυμίζει την εποχή που οι Ευρωπαίοι λεηλατούσαν τον κόσμο. Αλλά αν η εποχή της αυτοκρατορίας έχει πραγματικά επιστρέψει, αυτή τη φορά μπορεί να είναι η Ευρώπη που θα βρεθεί στο στόχαστρο.

