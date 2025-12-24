newspaper
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιστορική απόφαση από την Αλγερία – Ενέκρινε νόμο για ποινικοποίηση της γαλλικής αποικιοκρατίας
Κόσμος 24 Δεκεμβρίου 2025 | 18:24

Ιστορική απόφαση από την Αλγερία – Ενέκρινε νόμο για ποινικοποίηση της γαλλικής αποικιοκρατίας

Η ποινικοποίηση του γαλλικού αποικισμού στην Αλγερία είχε τεθεί στο τραπέζι σε πολλές περιπτώσεις από τα χρόνια του 1980 μέχρι σήμερα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τελικά τι είδους πλάσμα είναι ο Grinch;

Τελικά τι είδους πλάσμα είναι ο Grinch;

Spotlight

Το κοινοβούλιο στην Αλγερία ενέκρινε σήμερα (24/12) ομόφωνα νόμο που ποινικοποιεί τη γαλλική αποικιοκρατία (1830-1962) και διεκδικεί από την Γαλλία «επίσημη συγγνώμη» – ένα μέτρο συμβολικής αξίας που μπορεί να επιδεινώσει τις εντάσεις ανάμεσα σε δύο χώρες που βρίσκονται ήδη σε κρίση.

Όρθιοι στο ημικύκλιο, οι βουλευτές, με φουλάρια στα χρώματα της αλγερινής σημαίας γύρω από τον λαιμό, χειροκρότησαν την έγκριση του κειμένου που αποδίδει στο γαλλικό κράτος «τη νομική ευθύνη για το αποικιοκρατικό παρελθόν του στην Αλγερία και τις τραγωδίες που προκάλεσε», φωνάζοντας «Ζήτω η Αλγερία!».

Ο πρόεδρος της λαϊκής Εθνοσυνέλευσης Μπραχίμ Μπουγκάλι χαιρέτισε την έγκριση του νόμου με ομοφωνία των παρόντων βουλευτών.

Ο νέος νόμος απαριθμεί τα «εγκλήματα της γαλλικής αποικιοκρατίας» που χαρακτηρίζονται απαράγραπτα: «πυρηνικές δοκιμές», «εξωδικαστικές εκτελέσεις», «πρακτική φυσικών και ψυχολογικών βασανιστηρίων» σε μεγάλη κλίμακα και «συστηματική λεηλασία του πλούτου» της χώρας.

Αναφέρει πως «μια πλήρης και δίκαιη αποζημίωση για όλες τις υλικές κα ηθικές ζημίες που προκλήθηκαν από τη γαλλική αποικιοκρατία είναι αναφαίρετο δικαίωμα για το κράτος και τον λαό της Αλγερίας».

«Ο νόμος δεν έχει καμία διεθνή ισχύ»

Παρά την αδιαμφισβήτητα συμβολική διάσταση του νόμου, η πραγματική επίδρασή του στις διεκδικήσεις για επανορθώσεις μπορεί να είναι περιορισμένη.

«Από νομική άποψη, ο νόμος αυτός δεν έχει καμία διεθνή ισχύ και άρα δεν δημιουργεί υποχρεώσεις για την Γαλλία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χόσνι Κιτούνι, ερευνητής της ιστορίας της αποικιοκρατικής περιόδου στο βρετανικό πανεπιστήμιο του Έξετερ. Όμως, «σημαδεύει μια στιγμή ρήξης στη μνημονική σχέση με την Γαλλία», εκτίμησε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση την περασμένη εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφαρβέ, δήλωσε πως δεν θα κάνει σχόλια για «πολιτικές συζητήσεις που διεξάγονται σε ξένες χώρες».

Αυτό το Σαββατοκύριακο, στη διάρκεια των συζητήσεων, ο Μπουγκάλι διαβεβαίωσε πως το διάβημα αυτό δεν «θέτει στο στόχαστρο κανέναν λαό, δεν επιδιώκει εκδίκηση ούτε να υποδαυλίσει πικρίες».

Συνεχίζονται οι εντάσεις μεταξύ Γαλλίας και Αλγερίας

Η έγκριση του νόμου έρχεται σε μια στιγμή που το Παρίσι και το Αλγέρι έχουν εμπλακεί σε διπλωματική κρίση, μετά την αναγνώριση, το καλοκαίρι του 2024, από την Γαλλία ενός σχεδίου αυτονομίας «υπό μαροκινή κυριαρχία» της Δυτικής Σαχάρας.

Πολλά επεισόδια στη συνέχεια επιδείνωσαν τις εντάσεις, όπως η καταδίκη και η φυλάκιση του Γαλλοαλγερινού συγγραφέα Μπουάλεμ Σανσάλ, που τελικά έλαβε χάρη έπειτα από γερμανική διαμεσολάβηση.

Το θέμα της γαλλικής αποικιοκρατίας στην Αλγερία είναι πολύ ευαίσθητο και παραμένει μία από τις κύριες πηγές εντάσεων ανάμεσα στο Παρίσι και στο Αλγέρι.

Τα γαλλικά εγκλήματα στην Αλγερία επί αποικιοκρατίας

Η κατάκτηση της Αλγερίας, από το 1830, σημαδεύτηκε από μαζικές δολοφονίες και καταστροφή των κοινωνικοοικονομικών δομών, καθώς και από απελάσεις σε μεγάλη κλίμακα σύμφωνα με ιστορικούς. Πολλές εξεγέρσεις καταστάληκαν πριν από έναν πολυαίμακτο πόλεμο για την ανεξαρτησία της Αλγερίας (1954-1962), που προκάλεσε τον θάνατο 1,5 εκατομμυρίου Αλγερινών, σύμφωνα με το Αλγέρι ή 500.000 ανθρώπων, εκ των οποίων 400.000 ήταν Αλγερινοί, σύμφωνα με τους Γάλλους ιστορικούς.

Το 2017, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τότε ήταν υποψήφιος για τη γαλλική προεδρία, είχε χαρακτηρίσει τον αποικισμό της Αλγερίας «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». «Αποτελεί μέρος εκείνου του παρελθόντος που οφείλουμε να αντικρίσουμε κατά πρόσωπο, υποβάλλοντας επίσης τη συγγνώμη μας σε εκείνες και εκείνους απέναντι στους οποίους έχουμε διαπράξει αυτές τις ενέργειες», είχε πει.

Μετά τη δημοσίευση έκθεσης του Γάλλου ιστορικού Μπενζαμέν Στορά τον Ιανουάριο του 2021, ο Μακρόν είχε δεσμευθεί σε «συμβολικές ενέργειες» στην προσπάθεια συμφιλίωσης των δύο χωρών. αλλά αποκλείοντας αυτή τη φορά τη «συγγνώμη». Προκάλεσε στη συνέχεια σάλο στην Αλγερία, διερωτώμενος στην εφημερίδα Le Monde για την ύπαρξη αλγερινού έθνους πριν από την γαλλική αποικιοκρατία.

Το Αλγέρι θα ζητήσει από το Παρίσι να απολυμάνει τοποθεσίες γαλλικών πυρηνικών δοκιμών

Σύμφωνα με το κείμενο του νόμου, το αλγερινό κράτος θα ζητήσει από την Γαλλία να απολυμάνει τις τοποθεσίες όπου πραγματοποιήθηκαν πυρηνικές δοκιμές. Από το 1960 έως το 1966, η Γαλλία προχώρησε σε 17 δοκιμές σε πολλές τοποθεσίες στην αλγερινή Σαχάρα.

Ο νόμος χαρακτηρίζει επίσης «εσχάτη προδοσία» τη «συνεργασία των χαρκί» (των Αλγερινών βοηθητικών του γαλλικού στρατού) και προβλέπει ποινή σε όποιον υποστηρίζει ή δικαιολογεί τη γαλλική αποικιοκρατία.

Να σημειωθεί ότι η ποινικοποίηση του γαλλικού αποικισμού στην Αλγερία είχε τεθεί στο τραπέζι σε πολλές περιπτώσεις από τα χρόνια του 1980 μέχρι σήμερα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελικά τι είδους πλάσμα είναι ο Grinch;

Τελικά τι είδους πλάσμα είναι ο Grinch;

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τραμπ: Νέες εμπρηστικές επιθέσεις κατά εκπομπών και τηλεοπτικών δικτύων – Απειλεί με ανάκληση άδειας
Λογοκρισία 24.12.25

Τραμπ: Νέες εμπρηστικές επιθέσεις κατά εκπομπών και τηλεοπτικών δικτύων – Απειλεί με ανάκληση άδειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε ιδιαίτερα εχθρική φρασεολογία, απαιτώντας τη διακοπή της εκπομπής και του κωμικού Στίβεν Κολμπέρ στο αμερικανικό δίκτυο CBS

Σύνταξη
Ουκρανία: Για πρώτη φορά ο Ζελένσκι αποδέχεται απόσυρση στρατευμάτων από τα ανατολικά – Οι όροι του Κιέβου
Τι θα κάνει η Μόσχα; 24.12.25

Για πρώτη φορά ο Ζελένσκι αποδέχεται απόσυρση στρατευμάτων από την ανατολική Ουκρανία - Οι όροι του Κιέβου

Η δημιουργία ελεύθερων οικονομικών ζωνών ή αποστρατιωτικοποιημένων περιοχών είναι πλέον μια επιλογή που υπάρχει στο τραπέζι, όπως παραδέχθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού
Συλλυπητήρια Ερντογάν 24.12.25

Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού

Τούρκοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα πρώτα ευρήματα αναφορικά με την αεροπορική τραγωδία υποδεικνύουν τεχνική βλάβη και όχι δολιοφθορά. Οκτώ οι νεκροί, εκ των οποίων μια Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Σύνταξη
Χαμάς: Η έκρηξη στη Ράφα που τραυμάτισε στρατιώτη των IDF ήταν από ισραηλινά πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί
Απάντηση σε Νετανιάχου 24.12.25

Χαμάς: Η έκρηξη στη Ράφα που τραυμάτισε στρατιώτη των IDF ήταν από ισραηλινά πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας - Τι απάντησε ο αξιωματούχος της οργάνωσης, Μαχμούντ Μαρντάουι

Σύνταξη
Αμερικανικές κυρώσεις σε 5 Ευρωπαίους για τις προσπάθειες περιορισμού της ρητορικής μίσους – Οργή στην ΕΕ
Προσπάθεια λογοκρισίας 24.12.25

Αμερικανικές κυρώσεις σε 5 Ευρωπαίους για τις προσπάθειες περιορισμού της ρητορικής μίσους – Οργή στην ΕΕ

Κυρώσεις κατά του πρώην επιτρόπου Μπρετόν, δύο Βρετανών και δύο Γερμανών πολιτών, για την προσπάθεια περιορισμού της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους. Μάρκο Ρούμπιο: Είναι «ριζοσπάστες ακτιβιστές»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Έπληξε εργοστάσιο στην Τούλα – Εν αναμονή της απάντησης της Ρωσίας στο σχέδιο των 20 σημείων
Μαίνεται ο πόλεμος 24.12.25

Η Ουκρανία έπληξε εργοστάσιο στην Τούλα - Εν αναμονή της απάντησης της Ρωσίας στο σχέδιο των 20 σημείων

Η Ουκρανία περιμένει την απάντηση της Ρωσίας - Τα «αγκάθια» σχετικά και με το νέο σχέδιο παραμένουν τα ίδια: το Ντονμπάς και ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια

Σύνταξη
Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός
Δείτε βίντεο 24.12.25

Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός

Η ξαφνική διακοπή της συνέντευξης Τύπου του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, με τον Σύρο ομόλογό του, στη Δαμασκό, προκάλεσε ενόχληση στην Άγκυρα

Σύνταξη
Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα
Θα πραγματοποιηθεί; 24.12.25

Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα

Οι περισσότεροι έχουν συνδυάσει τα Χριστούγεννα - πέρα από τα δώρα και τα... τραπεζώματα - με περισσότερο και πιο ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, κάτι που έχει σχέση με το συλλογικό παγκόσμιο αίτημα για μειωμένα ωράρια εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Βρέθηκε το μαύρο κουτί και η συσκευή καταγραφής ήχου – Ανάμεσα στα ονόματα και ένα ελληνικό
Κόσμος 24.12.25

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Βρέθηκε το μαύρο κουτί και η συσκευή καταγραφής ήχου – Ανάμεσα στα ονόματα και ένα ελληνικό

Το αεροσκάφος μετέφερε πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα. Ανάμεσα στα οκτώ θύματα της αεροπορικής τραγωδίας είναι και ένα ελληνικό όνομα

Σύνταξη
‘Εκρηξη σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία: Φορτηγό με αέριο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – Δείτε βίντεο
Σοκαριστικό τροχαίο 24.12.25

‘Εκρηξη σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία: Φορτηγό με αέριο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – Δείτε βίντεο

Η έκρηξη σημειώθηκε όταν φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε με άλλο όχημα σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα – «Απέτυχε κάθε προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού» αναφέρουν
Αγροτικές κινητοποιήσεις 24.12.25

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα – «Απέτυχε κάθε προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού» αναφέρουν

Οι εκδρομείς των Χριστουγέννων ταξιδεύουν με ανοιχτούς, αλλά με χαμηλές ταχύτητες. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να σπιλώσει τον αγώνα τους απέτυχε, λένε

Σύνταξη
Τραμπ: Νέες εμπρηστικές επιθέσεις κατά εκπομπών και τηλεοπτικών δικτύων – Απειλεί με ανάκληση άδειας
Λογοκρισία 24.12.25

Τραμπ: Νέες εμπρηστικές επιθέσεις κατά εκπομπών και τηλεοπτικών δικτύων – Απειλεί με ανάκληση άδειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε ιδιαίτερα εχθρική φρασεολογία, απαιτώντας τη διακοπή της εκπομπής και του κωμικού Στίβεν Κολμπέρ στο αμερικανικό δίκτυο CBS

Σύνταξη
Όσα πρέπει να προσέξετε στα τέλη κυκλοφορίας – Τα λάθη που πρέπει να αποφύγετε
Θέλει προσοχή 24.12.25

Όσα πρέπει να προσέξετε στα τέλη κυκλοφορίας – Τα λάθη που πρέπει να αποφύγετε

Οι εποχές που δίνονταν παράταση στην προθεσμία αποπληρωμής στα τέλη κυκλοφορίας φαίνεται πως ανήκουν στο παρελθόν, την ώρα που υπάρχει πλέον –μέσω τραπεζών- της πληρωμής τους σε δόσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Για πρώτη φορά ο Ζελένσκι αποδέχεται απόσυρση στρατευμάτων από τα ανατολικά – Οι όροι του Κιέβου
Τι θα κάνει η Μόσχα; 24.12.25

Για πρώτη φορά ο Ζελένσκι αποδέχεται απόσυρση στρατευμάτων από την ανατολική Ουκρανία - Οι όροι του Κιέβου

Η δημιουργία ελεύθερων οικονομικών ζωνών ή αποστρατιωτικοποιημένων περιοχών είναι πλέον μια επιλογή που υπάρχει στο τραπέζι, όπως παραδέχθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σέρρες: Θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή Πυροσβεστικού Κλιμακίου – Άφησε το κινητό και έφυγε με το αυτοκίνητο
Ελλάδα 24.12.25

Σέρρες: Θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή Πυροσβεστικού Κλιμακίου – Άφησε το κινητό και έφυγε με το αυτοκίνητο

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το πρωί εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, ο οποίος αγνοείται στις Σέρρες.

Σύνταξη
Ράμα Ντουάτζι: Ειρωνεία και αποθέωση για την Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης – «Βυζαντινή αυτοκράτειρα»
Δεν είναι Μελάνια 24.12.25

Ράμα Ντουάτζι: Ειρωνεία και αποθέωση για την Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης – «Βυζαντινή αυτοκράτειρα»

Με την πρώτη της επίσημη φωτογράφιση ως η Πρώτη Κυρία της μητρόπολης που απειλεί την ηγεμονία του Τραμπ, η Ράμα Ντουάτζι που εξοργίζει τη δεξιά, θέλει να είναι η «παντοτινή κοπέλα» του Ζόραν Μαμντάνι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ήταν η πρώτη της πτήση με το jet» λέει στο in ο σύντροφος της Μαρίας Παππά, της Ελληνίδας αεροσυνοδoύ που σκοτώθηκε στην Τουρκία
Ελλάδα 24.12.25

«Ήταν η πρώτη της πτήση με το jet» λέει στο in ο σύντροφος της Μαρίας Παππά, της Ελληνίδας αεροσυνοδoύ που σκοτώθηκε στην Τουρκία

Συγγενείς και φίλοι δεν μπορούν να πιστέψουν το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την άτυχη Μαρία Παππά που σκοτώθηκε στην πτώση του Falcon 50 στην Τουρκία. Συντετριμμένος ο σύντροφός της μιλά αποκλειστικά στο in.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
24 Δεκεμβρίου 1947: Ο σχηματισμός της «Κυβέρνησης των Βουνών»
Κάπου εις τον Γράμμον... 24.12.25

24 Δεκεμβρίου 1947: «Όλοι στ' άρματα»

Όσα διαδραματίζονταν στην Ελλάδα ακριβώς πριν από 78 χρόνια, την παραμονή των Χριστουγέννων του 1947

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»

Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι από τους πιο κομβικούς παίκτες του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν και ο Ιταλός δηλώνει πως αν έπρεπε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα υπέγραφε ξανά… χίλιες φορές σε μια ομάδα που η ιστορία της μιλάει από μόνη της.

Σύνταξη
Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους
Μεγάλη διαφορά 24.12.25

Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους

Φέτος, η επιμονή βροχή που αρκετές φορές δυναμώνει, έχει ρίξει την κίνηση στην αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να μην... ανάψουν οι ψησταριές

Σύνταξη
Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού
Συλλυπητήρια Ερντογάν 24.12.25

Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού

Τούρκοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα πρώτα ευρήματα αναφορικά με την αεροπορική τραγωδία υποδεικνύουν τεχνική βλάβη και όχι δολιοφθορά. Οκτώ οι νεκροί, εκ των οποίων μια Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Σύνταξη
Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης
Ελληνοτουρκικά 24.12.25

Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης

«Δεν θα πρέπει να παράγονται κατ' ανάγκη μεγάλες συμφωνίες, θα πρέπει να συνομιλούμε αυτό είναι το αναγκαίο, το επιβάλει η γεωγραφία μας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Λανουά και ΕΠΟ σταματούν τα βίντεο και εκείνο το «touch» στο Αγρίνιο αποκτά αξία… συλλεκτική!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Λανουά και ΕΠΟ σταματούν τα βίντεο και εκείνο το «touch» στο Αγρίνιο αποκτά αξία… συλλεκτική!

Ιστορικό χαρακτήρα αποκτά εκείνο το πολύ όμορφο τέρμα του Μανού Γκαρθία στο Αγρίνιο που είχε ακυρωθεί για ένα... άγγιγμα στο αντίπαλό του, με τον Λανουά να δικαιολογεί την απόφαση με τον όρο... touch!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει
«Δεν θα υποκύψουμε» 24.12.25

Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει

«Τα λόγια εκείνων που τα χέρια τους είναι βαμμένα με το αίμα 70.000 Παλαιστίνιων αδελφών μας δεν έχουν για εμάς περισσότερη αξία από τον κούφιο ήχο του τενεκέ», είπε για το Ισραήλ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»
Twitter; 24.12.25

Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο GQ, οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη σειρά «Heated Rivalry», στάθηκαν στις σεξουαλικές τους σκηνές και αποκάλυψαν τα συμπεράσματά τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική – Ποτάμια οι δρόμοι – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική
Ελλάδα 24.12.25 Upd: 18:11

Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική – Ποτάμια οι δρόμοι – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική δημιουργώντας αρκετά προβλήματα στους δρόμους ενώ η Πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων - Αναφορές για διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές

Σύνταξη
Χαμάς: Η έκρηξη στη Ράφα που τραυμάτισε στρατιώτη των IDF ήταν από ισραηλινά πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί
Απάντηση σε Νετανιάχου 24.12.25

Χαμάς: Η έκρηξη στη Ράφα που τραυμάτισε στρατιώτη των IDF ήταν από ισραηλινά πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας - Τι απάντησε ο αξιωματούχος της οργάνωσης, Μαχμούντ Μαρντάουι

Σύνταξη
Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου
On Field 24.12.25

Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου

Ο Λανουά δεν ήθελε αλλά η ΕΠΟ τον πίεσε να ορίσει μόνο Ελληνες διαιτητές στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, σημειώνουμε ότι οι δυο ομάδες έχουν παράπονα, και Έλληνες στα ντέρμπι Κυπέλλου, με ξένο VAR.

Βάιος Μπαλάφας
Δένδιας: Δημιουργούμε τη δεύτερη μονάδα παραγωγής drones στην Ελλάδα – Δυνατότητα κατασκευής χιλίων ανά μήνα
Ξάνθη 24.12.25

Δένδιας: Δημιουργούμε τη δεύτερη μονάδα παραγωγής drones στην Ελλάδα – Δυνατότητα κατασκευής χιλίων ανά μήνα

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε για την Θράκη ότι είναι μια «περιοχή με τεράστια γεωπολιτική σημασία», που αποτελεί «το σύνορο της Ελλάδας και της Ευρώπης, μια πολύ σημαντική περιοχή για εμάς»

Σύνταξη
Αμερικανικές κυρώσεις σε 5 Ευρωπαίους για τις προσπάθειες περιορισμού της ρητορικής μίσους – Οργή στην ΕΕ
Προσπάθεια λογοκρισίας 24.12.25

Αμερικανικές κυρώσεις σε 5 Ευρωπαίους για τις προσπάθειες περιορισμού της ρητορικής μίσους – Οργή στην ΕΕ

Κυρώσεις κατά του πρώην επιτρόπου Μπρετόν, δύο Βρετανών και δύο Γερμανών πολιτών, για την προσπάθεια περιορισμού της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους. Μάρκο Ρούμπιο: Είναι «ριζοσπάστες ακτιβιστές»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαρροή αρχείων Έπσταϊν – Φωτογραφίες παιδιών σε αρχοντικό της Νέας Υόρκης και κοστούμια για παιχνίδια ρόλων
Creepy κρύπτη 24.12.25

Διαρροή αρχείων Έπσταϊν - Φωτογραφίες παιδιών σε αρχοντικό της Νέας Υόρκης και κοστούμια για παιχνίδια ρόλων

Μια σειρά από πρόσφατα δημοσιευμένες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μέσα στο άντρο του άρρωστου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν στο Μανχάταν δείχνει μια συλλογή από παράξενα κοστούμια για παιχνίδια ρόλων κι ενοχλητικά «έργα τέχνης με παιδιά σε ασυμβίβαστες στάσεις».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα από την ΑΑΔΕ 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια – Εξετάζονται 3.000 περιπτώσεις
Διασταυρώσεις 24.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα από την ΑΑΔΕ 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια – Εξετάζονται 3.000 περιπτώσεις

Οι πρώτες 50 περιπτώσεις ελεγχόμενων, για τις οποίες δεν προκύπτει δικαιολογημένη διαγραφή αγροτεμαχίων από το Ε9, διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο