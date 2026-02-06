Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 80 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη σε σιίτικο τζαμί στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ.

Το Al Jazeera επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες.

Πού έγινε η φονική έκρηξη

Η έκρηξη έγινε στο τζαμί Καντίτζα Τουλ Κούμπρα στην περιοχή Ταρλάι Καλάν στη νοτιοανατολική πλευρά της Ισλαμαμπάντ.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

Reports indicate an explosion at a Shiite religious center in Islamabad, the capital of Pakistan. pic.twitter.com/sUBl8zbxm5 — Tehran Times (@TehranTimes79) February 6, 2026

Ομάδες διάσωσης έχουν φτάσει ήδη στο σημείο.

Τουλάχιστον 15 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον υπεύθυνο διάσωσης Μοχάμεντ Αμίρ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, ένας βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στην είσοδο του Δικαστικού Συγκροτήματος της Περιφέρειας Ισλαμαμπάντ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες.