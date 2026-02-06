«Man down»: Ο Μοντέρο σώριασε τον «πολύ» Βασίλιε Μίτσιτς στο παρκέ και τα social media… γλεντούν (vid)

Θα το θυμάται για καιρό το «χουνέρι» που έπαθε από τον Μοντέρο ο Μίτσιτς. Ο Σέρβος σούπερ σταρ της Χαποέλ βρέθηκε στην… κακή πλευρά των highlights, αφού ο Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια του σκάρωσε την ντρίμπλα της χρονιάς, φάση που κάνει τον γύρο του κόσμου και προκάλεσε χαμό στα social media.

Πρώτη που έβγαλε στη σέντρα τον Σέρβο σούπερσταρ με το μυθικό συμβόλαιο των 5 εκατ. ευρώ, ήταν η ίδια η Ευρωλίγκα, η οποία ανέβασε το βίντεο και αποκάλεσε «κακό άντρα» τον Μοντέρο για τον τρόπο με τον οποίο άδειασε το «βαρύ πυροβολικό» της Χαποέλ. Μια Χάποελ που άλλωστε έχει πάρει την κατηφόρα χωρίς φρένα χάνοντας στο Τελ Αβίβ και από την Βαλένθια (104-99) για την 27η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Η φάση του Μοντέρο στο έξτρα πεντάλεπτο ήταν με διαφορά όλα τα λεφτά, με τον άσο των «νυχτερίδων» να… σπάει τους αστράγαλους του Σέρβου που αντίστοιχα σωριάστηκε στο παρκέ βλέποντας τον αντίπαλο του να κάνει το step back και να σκοράρει για τρεις.

O Μοντέρο «σπάει τους αστραγάλους» του Μίτσιτς

Ένα στιγμιότυπο που έχει προκαλέσει φυσικά χαμό στα social media με τον κόσμο να «γλεντάει» τον Μίτσιτς των 5 εκατομμυρίων ευρώ, που μάλιστα δύο επιθέσεις μετά είδε τον Μοντέρο να του βάζει ξανά καλάθι και φάουλ… «ισοπεδώνοντας» τον μια και καλή! Όπως είπαμε, είναι… δύσκολη η Ευρωλίγκαι αν δεν προσέξεις, θα γίνεις viral για τους λάθος λόγους…