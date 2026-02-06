«Παλιό Τζαμί» πέρασε στη δικαιοδοσία Δήμου
Το «Παλιό Τζαμί» θα αξιοποιηθεί ως Πολυχώρος Πολιτισμού και Δημοτική Βιβλιοθήκη σύμφωνα με την δημοτική Αρχή.
«Ημερομηνία – ορόσημο είναι η σημερινή για την αποκατάσταση και αξιοποίηση ενός σημαντικού ιστορικού Μνημείου της Νεάπολης, το «Παλιό Τζαμί», το οποίο πέρασε επισήμως στα χέρια του Δήμου Βοΐου, μετά από την υπογραφή της σύμβασης πολυετούς μίσθωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του Δημάρχου, Χρήστου Ζευκλή και της Διευθύντριας του Τμήματος Αξιοποίησης Ακινήτων της ΕΤΑΔ, Χριστίνας Κυριακοπούλου» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Βοΐου.
Το κτίριο παρέμενε αναξιοποίητο εδώ και αρκετά χρόνια, ωστόσο μετά από τις ενέργειες που έγιναν από τη Δημοτική Αρχή, η διαχείρισή του πλέον ανήκει στον Δήμο, με σκοπό τη συντήρηση, ανακαίνιση εσωτερικά και αξιοποίησή του ως Πολυχώρο Πολιτισμού και Δημοτική Βιβλιοθήκη, προσθέτει η επίσημη ενημέρωση.
«Ιστορικής σημασίας κτίριο»
«Η σημερινή υπογραφή είναι το αποτέλεσμα μιας συντονισμένης προσπάθειας, ώστε αυτό το ιστορικής σημασίας κτίριο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον Πολιτισμό και τις Τέχνες στην περιοχή της Νεάπολης. Με κάθε τρόπο προσπαθούμε να διασώσουμε και να αναδείξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και την ιστορία μας», τόνισε σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου ο Δήμαρχος Βοΐου κατά τη διάρκεια της υπογραφή της σύμβασης, όπου παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος Βοΐου, Δημήτρης Κωστάρας και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης, Χρήστος Τουλιόπουλος.
*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Βοΐου
