Τρεις σεισμικές δονήσεις μέσα σε δέκα λεπτά στην Κρήτη
Δονήσεις μέσα σε λίγα λεπτά ανησύχησαν τους κατοίκους
Ανάστατοι οι κάτοικοι της Κρήτης από τις τρεις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν μέσα σε δέκα λεπτά σε θαλάσσια περιοχή ανατολικά νομού Λασιθίου.
Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες λύσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο πρώτος σεισμός ήταν μεγέθους 3 Ρίχτερ για να ακολουθήσει σε ένα λεπτό νέος σεισμός μεγέθους 3,9 ρίχτερ.
Ο δεύτερος σεισμός είχε εστιακό βάθος 11,3 χιλιόμετρα και επίκεντρο 16χλμ ανατολικά – νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.
Εννέα λεπτά αργότερα ακολούθησε και τρίτος σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ και εστιακό βάθος τα 7,2 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 23χιλ ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου.
