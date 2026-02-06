Λούκα Κατσέλη: Σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου για την οικονομική επιβίωση χιλιάδων δανειοληπτών
Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου «είναι μια σημαντική και δίκαιη απόφαση», κρίνει η Λούκα Κατσέλη, τονίζοντας ότι «εναρμονίζεται πλήρως με την πρόθεση του νομοθέτη».
- Διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ για τις συντάξεις χηρείας – Τι ισχύει για τον υπολογισμό τους
- Όμοιος τον όμοιο αγαπά – Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Όρμπαν
- Το τελευταίο οχυρό του πυρηνικού ελέγχου: Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Πούτιν για παράταση της NewSTART
- Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη
Σε χθεσινή της ανακοίνωση η κυρία Λούκα Κατσέλη, πρώην υπουργός, σχετικά με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την απόφαση του Αρείου Πάγου αναφέρει τα ακόλουθα: «Η σημερινή απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την οποία ο τόκος των δανείων που υπάγονται στον Νόμο 3869/2010, (Νόμος Κατσέλη) πρέπει εφεξής να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού άληκτου κεφαλαίου του δανείου, είναι μια σημαντική και δίκαιη απόφαση (στη φωτογραφία αρχείου από Eurokinissi, επάνω, η Λούκα Κατσέλη).
«Οι βασικές αρχές του Νόμου Κατσέλη πρέπει να επανέλθουν με πρωτοβουλία της νομοθετικής εξουσίας»
»Σε μια περίοδο έντονης οικονομικής αβεβαιότητας και αυξήσεων του κόστους διαβίωσης, μια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση οφειλετών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που, με δικαστική απόφαση, βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής οφειλών, θα οδηγούσε σε νέο κύμα πλειστηριασμών, σε αύξηση των ανισοτήτων και σε απόγνωση χιλιάδες συμπολίτες μας.
»Δεδομένης της κερδοφορίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των περιορισμένων ωφελειών που θα προέκυπταν από το αίτημά τους, μια απόφαση που θα δικαίωνε τις Τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων θα αποτελούσε μια ακόμα πράξη άδικης αναδιανομής εισοδήματος από τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά στις Τράπεζες και τα funds.
»Θα είχε επίσης αρνητικές επιπτώσεις και για το τραπεζικό σύστημα καθώς θα αύξανε το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα με αρνητικές επιπτώσεις για την αξιολόγησή τους και θα μείωνε τις τιμές των ακινήτων στον ισολογισμό τους λόγω νέου κύματος πλειστηριασμών.
«Μια δεύτερη ευκαιρία»
»Η απόφαση του Αρείου Πάγου εναρμονίζεται πλήρως με την πρόθεση του νομοθέτη: να δοθεί, μετά από δικαστική απόφαση, στα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής μια δεύτερη ευκαιρία να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με βάση τις δυνατότητές τους και να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία.
»Οι βασικές αρχές του Νόμου Κατσέλη πρέπει να επανέλθουν με πρωτοβουλία της νομοθετικής εξουσίας: η προστασία του δικαιώματος στη στέγαση, στην κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη και στην εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης αποτελεί προϋπόθεση για μια εύρωστη δημοκρατία».
Πηγή: ΑΠΕ
- Λούκα Κατσέλη: Σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου για την οικονομική επιβίωση χιλιάδων δανειοληπτών
- Ιράν: Στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ θα θυσιαστεί ο ιρανικός λαός, φοβάται ο Τζαφάρ Παναχί
- Τζέφρι Επσταϊν – Νορβηγία: Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Γιάγκλαντ
- Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Κατασκοπεία υπέρ της Κίνας
- Αταμάν: «Χωρίς τον Ναν έχουμε πρόβλημα στην επίθεση – Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει»
- Σε τροχιά συρρίκνωσης ο πληθυσμός των ΗΠΑ
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 06.02.2026]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις