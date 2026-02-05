ΠΑΣΟΚ για τα δάνεια νόμου Κατσέλη: Απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου που τερματίζει καταχρηστικές πρακτικές

Την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων των δανείων του νόμου Κατσέλη χαιρετίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως τονίζει, η απόφαση «τερματίζει μια παράνομη πρακτική, που οδηγούσε σε εξαθλίωση και απώλεια ρύθμισης χιλιάδες υπερχρεωμένους συμπολίτες μας που είχαν υπαχθεί στον νόμο 3869/2010».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «επιβεβαιώνει την πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ για την ανάγκη επανανομοθέτησης της προστασίας της πρώτης κατοικίας που είναι από τα βασικά σημεία του κυβερνητικού μας προγράμματος όπως το εξήγγειλε στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης».

Όσα ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς:

«Η απόφαση σταθμός της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με βάση τη συνολική οφειλή όπως καταχρηστικά έκαναν τράπεζες και funds, είναι μια ιστορική στιγμή για τους δανειολήπτες. Τερματίζει μια παράνομη πρακτική, που οδηγούσε σε εξαθλίωση και απώλεια ρύθμισης χιλιάδες υπερχρεωμένους συμπολίτες μας που είχαν υπαχθεί στον νόμο 3869/2010.

Είναι ταυτόχρονα μια δικαίωση του ΠΑΣΟΚ που με σειρά τροπολογιών που δεν δεχόταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ζητούσε την νομοθέτηση της ορθής ερμηνείας του Ν.3869/2010.

Είναι και μια υπόμνηση της παρακαταθήκης των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου που μέσα στην κρίση και απέναντι στην άρνηση των τραπεζών, με τον νόμο ΠΑΣΟΚ , 3869/2010 στήριξαν τους δανειολήπτες που είδαν τα εισοδήματα τους να συρρικνώνονται την προηγούμενη δεκαετία και κατάφεραν να σώσουν τις κατοικίες τους.

Επιβεβαιώνει την πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ για την ανάγκη επανανομοθέτησης της προστασίας της πρώτης κατοικίας που είναι από τα βασικά σημεία του κυβερνητικού μας προγράμματος όπως το εξήγγειλε στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Για να ξαναδώσουμε αξιοπρέπεια στους δανειολήπτες για να σταματήσει η αγορά δανείων και ακινήτων να είναι ξέφραγο αμπέλι στις ορέξεις των funds και των servicers, για να δοθεί δίκαιη λύση στον βραχνά του ιδιωτικού χρέους».