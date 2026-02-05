Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.02.2026 | 15:26
Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
Δεκάδες δηλητηριάσεις στη Βρετανία αποδίδονται στα βρεφικά γάλατα που αποσύρθηκαν
05 Φεβρουαρίου 2026, 14:50

Δεκάδες δηλητηριάσεις στη Βρετανία αποδίδονται στα βρεφικά γάλατα που αποσύρθηκαν

Συνολικά 36 βρέφη εμφάνισαν συμπτώματα αφότου κατανάλωσαν βρεφικά γάλατα που ενδέχεται να περιείχαν την τοξίνη κερεουλίδη. Την Τετάρτη η Nestle επέκτεινε τις ανακλήσεις.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αλτσχάιμερ: Προγνωστικός παράγοντας οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου;

Αλτσχάιμερ: Προγνωστικός παράγοντας οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου;

Spotlight

Συνολικά 36 βρέφη στη Βρετανία εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά την κατανάλωση προϊόντων βρεφικού γάλακτος που αργότερα αποσύρθηκαν λόγω επιμόλυνσης, ανακοίνωσαν οι βρετανικές αρχές, οι οποίες προειδοποιούν για περισσότερα πιθανά κρούσματα.

Αν και κανένα από τα βρέφη δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, τα συμπτώματά τους συνάδουν με δηλητηρίαση από την τοξίνη κερεουλίδη, ανέφερε η βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας.

Η ουσία, η οποία προκαλεί ναυτία και έμετο, είχε προηγουμένως ανιχνευθεί σε βρεφικά γάλατα της Nestle και της Danone. Παρτίδες των επιμολυσμένων προϊόντων ανακλήθηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Στη Γαλλία, εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι εξετάζεται εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ δύο θανάτων βρεφών και του βρεφικού γάλακτος Guigoz της Nestle, δήλωσαν οι τοπικοί εισαγγελείς.

Παρτίδες του Guigoz και άλλων βρεφικών προϊόντων της Nestle, όπως τα SMA, BEBA και NAN, είχαν ανακληθεί τον Ιανουάριο μετά την ανίχνευση της τοξίνης.

Δύο εβδομάδες αργότερα, η Danone ανακάλεσε μια παρτίδα του βρεφικού γάλακτος Aptamil.

Την Τετάρτη, η Neslte ανακοίνωσε ότι ανακαλεί ακόμα μια παρτίδα του βρεφικού γάλακτος Guigoz, μετά την απόφαση της Γαλλίας να μειώσει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο κερεουλίδης.

Η σερεουλίδη, η οποία μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο, ανιχνεύθηκε σε συστατικά από ένα εργοστάσιο στην Κίνα που προμηθεύει πολλούς κατασκευαστές βρεφικού γάλακτος, συμπεριλαμβανομένων των Nestle, Danone και Lactalis.

Όπως προειδοποίησε η βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας, δεδομένης της μεγάλης διαθεσιμότητας των προβληματικών προϊόντων πριν από την ανάκλησή τους, αναμένονται κι άλλα περιστατικά.

Τα νοσοκομεία έχουν ενημερωθεί να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για την εμφάνιση ύποπτων περιστατικών.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

World
ΕΚΤ: Αμετάβλητα για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση τα επιτόκια

ΕΚΤ: Αμετάβλητα για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση τα επιτόκια

Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes
«Αλλάξτε τον νόμο» 05.02.26

Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ζητά από τις κυβερνήσεις επεκτείνουν τον νομικό ορισμό του υλικού παιδικής πορνογραφίας ώστε να καλύπτει το περιεχόμενο που παράγεται με ΑΙ.

Σύνταξη
Η σύγχρονη κιβωτός του Νώε: Το μυστηριώδες «θησαυροφυλάκιο» που επιδιώκει να διατηρήσει τη ζωή στον πλανήτη
BioVault 04.02.26

Η σύγχρονη κιβωτός του Νώε: Το μυστηριώδες «θησαυροφυλάκιο» που επιδιώκει να διατηρήσει τη ζωή στον πλανήτη

Η Colossal Biosciences δημιουργεί το πρώτο παγκόσμιο BioVault, μια σύγχρονη κιβωτό που φιλοδοξεί να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα και να αποτρέψει την εξαφάνιση ειδών στον πλανήτη μας

Σύνταξη
Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 
Αναβολή μέχρι τα 19 04.02.26

Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι το όφελος των επεμβάσεων φυλομετάβασης δικαιολογεί το ρίσκο, λέει η Αμερικανική Ένωση Πλαστικών Χειρουργών.

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να παίρνουν σοβαρά την προστασία των δεδομένων τους – Η εικόνα στην Ελλάδα
Eurostat 04.02.26

Πώς προστατεύουν οι Ευρωπαίοι τα δεδομένα τους online; Η εικόνα στην Ελλάδα

Οι χρήστες στην ΕΕ αντιδρούν όλο και περισσότερο στην online παρακολούθηση. Στην Ελλάδα, το ποσοστό που λαμβάνει μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται λίγο πάνω από τον μέσο όρο.

Σύνταξη
Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία
Επιστήμες 04.02.26

Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία

Οι δύο ιοί έχουν προκαλέσει σποραδικά κρούσματα σε Ασία και ΗΠΑ, μέχρι στιγμής όμως δεν δείχνουν να έχουν αποκτήσει την ικανότητα ευρείας μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων.

Σύνταξη
Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη
Ακαδημαϊκός ιός 04.02.26

Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη

Το ΑΙ slop, το κακοφτιαγμένο περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι νέο φαινόμενο. Πλέον ομως στρέφεται κατά των δημιουργών του, μολύνοντας σαν ιός τις έρευνες για την ΤΝ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Επιστήμες 03.02.26

Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ισπανίδα που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της δώρισε το πρόσωπό της σε μια γυναίκα που είχε παραμορφωθεί λόγω λοίμωξης. Η μεταμόσχευση είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία
Κόσμος 05.02.26

Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία

Εκατοντάδες γυναίκες από τη Λατινική Αμερική πέφτουν θύματα διεθνούς κυκλώματος trafficking, που τις μεταφέρει στην Αλβανία υπό καθεστώς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Σύνταξη
Στην ΕΑΒ ο Χαρίτσης: Εξοργιστικό το μέλλον της να εμπλέκεται σε ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

Στην ΕΑΒ ο Χαρίτσης: Εξοργιστικό το μέλλον της να εμπλέκεται σε ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η Νέα Αριστερά, θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων «γιατί ο αγώνας τους είναι δίκαιος και τα αιτήματά τους είναι δίκαια», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991
Φόρος τιμής 05.02.26

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991

H ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τους 63 Πεσόντες Αεροπόρους τελέστηκε στο μνημείο που βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων Αεροπόρων και Πεσόντων C-130, στον Πειραιά.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Πληροφορίες που συνδέονται και με το ΝΑΤΟ έδινε ο αξιωματικός που συνελήφθη για κατασκοπεία
Ελλάδα 05.02.26

Αποκάλυψη in: Πληροφορίες που συνδέονται και με το ΝΑΤΟ έδινε ο αξιωματικός που συνελήφθη για κατασκοπεία

Ο αξιωματικός που σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του in ανήκει στην Πολεμική Αεροπορία διέρρεε πληροφορίες που συνδέονται με το ΝΑΤΟ και τη χώρα και δεν αφορά την Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μαρινάκης προς Σαμαρά: Κανένας λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα επί Μητσοτάκη παραπέμπει σε χάος
Τι είπε για Καραμανλή 05.02.26

Μαρινάκης προς Σαμαρά: Κανένας λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα επί Μητσοτάκη παραπέμπει σε χάος

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν έκρυψε την ενόχληση του Μαξίμου για όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς περί χάους ενώ «προσπέρασε» τις αιχμές του Κώστα Καραμανλή

Σύνταξη
ΟΕΝΓΕ: Οι υγειονομικοί της Χίου ανταποκρίθηκαν με αυταπάρνηση – Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα
Μετά το ναυάγιο 05.02.26

ΟΕΝΓΕ: Οι υγειονομικοί της Χίου ανταποκρίθηκαν με αυταπάρνηση – Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα

«Οι υγειονομικοί δεν διάκριση, μπροστά στον πάσχοντα συνάνθρωπο, σχετική με περιουσιακή κατάσταση, εθνικότητα, ”νομιμότητα” παρουσίας στην χώρα, απόχρωση του δέρματος, φυλή, θρήσκευμα, γλώσσα», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ

Σύνταξη
Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills
Όλα για την τέχνη 05.02.26

Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills

Η γνωστή ηθοποιός Τζένιφερ Εσπόζιτο, με ένα βίντεο στα social media, αποκάλυψε ότι το πριν από μερικά χρόνια υποθήκευσε το σπίτι της για να γυρίσει το φιλμ Fresh Kills. Και τώρα πρέπει να το εγκαταλείψει.

Σύνταξη
«Έτσι για την… αλλαγή»: Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok για το κυκλοφοριακό στην Αττική
ΠΑΣΟΚ 05.02.26

«Έτσι για την… αλλαγή»: Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok για το κυκλοφοριακό στην Αττική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντά, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, στο ζητούμενο κάθε πολίτη στην καθημερινότητά του στο λεκανοπέδιο της Αττικής: πώς θα μετακινηθεί αξιόπιστα και χωρίς να χάνει τόσες ώρες στον δρόμο.

Σύνταξη
Μανιάτης στην ΕΕ: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις 2 παράνομες NAVTEX;
Ζητά παρέμβαση 05.02.26

Μανιάτης στην ΕΕ: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις 2 παράνομες NAVTEX;

Το ζήτημα της τουρκικής αυξανόμενης προκλητικότητας θέτει με ερώτησή του στην Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
ΑΕΚ: Τιμωρία της έδρας της για μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ
Αθλητισμός & Σπορ 05.02.26

ΑΕΚ: Τιμωρία της έδρας της για μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ

Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, κόντρα στον Λεβαδειακό, μετά την σχετική τιμωρία που επιβλήθηκε στην Ένωση από τη ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον μου
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον μου

«Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμα φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν», υποστηρίζει ο Γιάννης Παναγόπουλος

Σύνταξη
Ακρίβεια: Οι Έλληνες είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον και έχουν λόγο για αυτό
Ευρωβαρόμετρο 05.02.26

Οι Έλληνες είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον και έχουν λόγο για αυτό

«Κόκκινο» χτυπάει η απαισιοδοξία στους Έλληνες και μόνο τυχαίο δεν είναι αυτό. Τα νοικοκυριά βλέπουν τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται πριν το τέλος του μήνα, οδηγώντας βίαια σε περισσότερες περικοπές για την κάλυψη των αναγκών τους. Η ακρίβεια έχει εξαντλήσει τις αντοχές τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ για τα δάνεια νόμου Κατσέλη: Απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου που τερματίζει καταχρηστικές πρακτικές
Δήλωση Τσουκαλά 05.02.26

ΠΑΣΟΚ για τα δάνεια νόμου Κατσέλη: Απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου που τερματίζει καταχρηστικές πρακτικές

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, χαιρετίζει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, επισημαίνοντας πως αποτελεί δικαίωση των θέσεων του κόμματος

Σύνταξη
Ο Άλεξ Χόνολντ πληρώθηκε λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια για το «Skyscraper Live» – Μήπως είναι λίγα;
Παραδόξως, λειτουργεί 05.02.26

Ο Άλεξ Χόνολντ πληρώθηκε λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια για το «Skyscraper Live» – Μήπως είναι λίγα;

«Τα χρήματα που πήρα είναι λιγότερα από όσα ήλπιζε ο ατζέντης μου», είπε ο Άλεξ Χόνολντ σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times. «Αλλά θα το έκανα και δωρεάν», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Αριστερά: Ερωτήματα για όσα είπε ο τραυματίας της τραγωδίας της Χίου – Η κυβέρνηση έχει βαριά πολιτική ευθύνη
Σφοδρά πυρά 05.02.26

Νέα Αριστερά: Ερωτήματα για όσα είπε ο τραυματίας της τραγωδίας της Χίου – Η κυβέρνηση έχει βαριά πολιτική ευθύνη

Γαβριήλ Σακελλαρίδης και Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά επισκέφθηκαν τη Χίο και συνομίλησαν με τραυματία που επέβαινε στο σκάφος της τραγωδίας - «Απαιτούμε ξεκάθαρες απαντήσεις», διαμηνύουν

Σύνταξη
