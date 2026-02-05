Συνολικά 36 βρέφη στη Βρετανία εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά την κατανάλωση προϊόντων βρεφικού γάλακτος που αργότερα αποσύρθηκαν λόγω επιμόλυνσης, ανακοίνωσαν οι βρετανικές αρχές, οι οποίες προειδοποιούν για περισσότερα πιθανά κρούσματα.

Αν και κανένα από τα βρέφη δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, τα συμπτώματά τους συνάδουν με δηλητηρίαση από την τοξίνη κερεουλίδη, ανέφερε η βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας.

Η ουσία, η οποία προκαλεί ναυτία και έμετο, είχε προηγουμένως ανιχνευθεί σε βρεφικά γάλατα της Nestle και της Danone. Παρτίδες των επιμολυσμένων προϊόντων ανακλήθηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Στη Γαλλία, εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι εξετάζεται εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ δύο θανάτων βρεφών και του βρεφικού γάλακτος Guigoz της Nestle, δήλωσαν οι τοπικοί εισαγγελείς.

Παρτίδες του Guigoz και άλλων βρεφικών προϊόντων της Nestle, όπως τα SMA, BEBA και NAN, είχαν ανακληθεί τον Ιανουάριο μετά την ανίχνευση της τοξίνης.

Δύο εβδομάδες αργότερα, η Danone ανακάλεσε μια παρτίδα του βρεφικού γάλακτος Aptamil.

Την Τετάρτη, η Neslte ανακοίνωσε ότι ανακαλεί ακόμα μια παρτίδα του βρεφικού γάλακτος Guigoz, μετά την απόφαση της Γαλλίας να μειώσει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο κερεουλίδης.

Η σερεουλίδη, η οποία μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο, ανιχνεύθηκε σε συστατικά από ένα εργοστάσιο στην Κίνα που προμηθεύει πολλούς κατασκευαστές βρεφικού γάλακτος, συμπεριλαμβανομένων των Nestle, Danone και Lactalis.

Όπως προειδοποίησε η βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας, δεδομένης της μεγάλης διαθεσιμότητας των προβληματικών προϊόντων πριν από την ανάκλησή τους, αναμένονται κι άλλα περιστατικά.

Τα νοσοκομεία έχουν ενημερωθεί να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για την εμφάνιση ύποπτων περιστατικών.