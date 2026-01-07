Τι αλλάζει στα βρεφικά γάλατα της Nestle μετά την ανάκληση
Σε πλήρη έλεγχο όλων των ποσοτήτων αραχιδονικού οξέος προχωρά η Nestlé, μετά την προληπτική ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος
Η εμπιστοσύνη των γονέων αποτελεί τον πιο ευαίσθητο κρίκο στην αλυσίδα της βρεφικής διατροφής. Με αυτή τη λογική, o ελβετικός κολοσσός Nestlé ενεργοποίησε μηχανισμούς αυξημένης επιτήρησης, έπειτα από τον εντοπισμό ποιοτικού ζητήματος σε βασικό συστατικό που χρησιμοποιείται σε ορισμένα προϊόντα βρεφικού γάλακτος.
Αν και δεν έχει καταγραφεί κανένα περιστατικό ασθένειας – αναφέρει το περιοδικό ESM – η Nestle επιλέγει τη γραμμή της πρόληψης και της διαφάνειας.
H προληπτική ανάκληση και η άμεση αντίδραση της Nestle
Στις 5 Ιανουαρίου 2026, η Nestlé ανακοίνωσε την εθελοντική ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων των βρεφικών γαλάτων SMA. Η απόφαση ελήφθη ως προληπτικό μέτρο, μετά την ανίχνευση ποιοτικού προβλήματος σε πρώτη ύλη που προμήθευσε μεγάλος συνεργαζόμενος προμηθευτής της εταιρείας.
Η Nestlé υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί περιστατικά ασθένειας που να σχετίζονται με τα συγκεκριμένα προϊόντα, ωστόσο επέλεξε να κινηθεί άμεσα, εφαρμόζοντας αυστηρότερους ελέγχους.
Έλεγχοι σε όλο το αραχιδονικό οξύ (ARA)
Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκεται το αραχιδονικό οξύ (ARA), ένα έλαιο που θεωρείται κρίσιμο συστατικό των βρεφικών γαλάτων, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη και την υγιή σωματική και γνωστική εξέλιξη των βρεφών. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εξετάζει το σύνολο των ποσοτήτων ARA και των σχετικών μειγμάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των ενδεχομένως επηρεαζόμενων προϊόντων.
Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν τόσο στη διασφάλιση της ποιότητας όσο και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της αγοράς.
Οδηγίες προς γονείς και επαγγελματίες υγείας
Η Nestlé έδωσε στη δημοσιότητα τους ακριβείς αριθμούς παρτίδων που ενδέχεται να επηρεάζονται και κάλεσε τους καταναλωτές που τις έχουν στην κατοχή τους να μην ταΐσουν τα προϊόντα αυτά στα βρέφη τους. Όσοι τα έχουν λάβει με ιατρική συνταγή, καλούνται να τα καταστρέψουν και να συμβουλευτούν τον γιατρό ή τον επαγγελματία υγείας τους για εναλλακτική λύση.
Συνεργασία με τις αρχές και επάρκεια στην αγορά
Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, διαβεβαιώνοντας ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των οικογενειών. Την ίδια στιγμή, εργάζεται ώστε να περιορίσει στο ελάχιστο τυχόν διαταραχές στον εφοδιασμό.
Η Nestlé ξεκαθαρίζει ότι όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της, καθώς και οι παρτίδες που δεν περιλαμβάνονται στην ανάκληση, είναι απολύτως ασφαλή για κατανάλωση, στέλνοντας μήνυμα ψυχραιμίας αλλά και υπευθυνότητας σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη αγορά.
