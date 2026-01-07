ΕΟΦ: Αποσύρονται προληπτικά 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Όπως υπογραμμίζεται από τις Αρχές, οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα από τις συγκεκριμένες παρτίδες καλούνται να μην τα χρησιμοποιήσουν και να τα επιστρέψουν.
Σε προληπτική ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος προχώρησε την Τετάρτη (7 Ιανουαρίου 2026) ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), έπειτα από ενημέρωση της εταιρείας Nestlé για πιθανή παρουσία της τοξίνης cereulide.
Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η cereulide παράγεται από τον μικροοργανισμό Bacillus cereus και εντοπίστηκε σε πρώτη ύλη συγκεκριμένου προμηθευτή, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή των επίμαχων παρτίδων βρεφικού γάλακτος της Nestlé.
Η απόφαση ανάκλησης ελήφθη στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων και αποσκοπεί στην ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης που έχει ήδη ξεκινήσει η παραγωγός εταιρεία.
Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ΕΟΦ, το μέτρο αφορά ολόκληρη την αλυσίδα διάθεσης των προϊόντων, έως και το τελικό στάδιο, δηλαδή τον καταναλωτή.
Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα από τις συγκεκριμένες παρτίδες καλούνται να μην τα χρησιμοποιήσουν και να τα επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή τους.
Παράλληλα, οι εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τη διακίνηση των προϊόντων στην ελληνική αγορά οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τους αποδέκτες, προκειμένου τα προϊόντα να αποσυρθούν και να επιστραφούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων επισημαίνει ότι τα σχετικά παραστατικά διακίνησης πρέπει να διατηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.
Δείτε τη λίστα με τις παρτίδες βρεφικού γάλακτος που αποσύρονται:
