Nestlé: Ο εφιάλτης για τη μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στον κόσμο

Σε μια παγκόσμια συνάντηση για το προσωπικό της Nestlé SA την Τετάρτη, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος Φίλιπ Ναβράτιλ ήταν σύντομος.

Αναγνώρισε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στον κόσμο, εξήρε την παγκόσμια παρουσία και τα εμπορικά σήματά της και υποσχέθηκε να επιστρέψει σύντομα με ένα σχέδιο για την αναζωογόνηση της υποτονικής απόδοσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Η μετάδοση της εκδήλωσης, με τίτλο «All Hands», τελείωσε σχεδόν μισή ώρα νωρίτερα.

Οι επενδυτές, απογοητευμένοι από τη στρατηγική κατεύθυνση της ελβετικής εταιρείας, ενδέχεται να υποδεχθούν με ενθουσιασμό κάποιον που αποφεύγει τις μακρές συναντήσεις και προτιμά να πετυχαίνει αποτελέσματα.

Η τιμή της μετοχής έχει πέσει περισσότερο από 40% από το υψηλό επίπεδο του 2022, επηρεασμένη από τη μείωση του όγκου των πωλήσεων, τα διογκωμένα κόστη, την ασταθή ζήτηση των καταναλωτών και τα λάθη της διοικητικής ομάδας, η οποία θεωρείται ότι έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα από τα γραφεία της, τα οποία είναι φτιαγμένα από χάλυβα και γυαλί στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.

Επιπλέον, το σκάνδαλο σχετικά με την απόλυση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου Λοράν Φρεξέ (Laurent Freixe) μετά από μια μυστική ερωτική σχέση και ο χειρισμός της υπόθεσης από τον πρόεδρο Πολ Μπούλκε (Paul Bulcke) μετέτρεψαν τη Nestlé — με τη φήμη της για σταθερή διοίκηση, εταιρικές αξίες και αξιόπιστα μερίσματα — σε ένα θέμα για τα ταμπλόιντ. Υπήρξαν ακόμη και υποδείξεις ότι η παράνομη συμπεριφορά του Φρεξέ ήταν κοινό μυστικό.

Η νέα ηγεσία της Nestlé

Η ελβετική εταιρεία βρίσκεται τώρα υπό νέα ηγεσία μετά από τις εξελίξεις αυτής της εβδομάδας. Αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Bulcke, ένας βετεράνος της εταιρείας, ανακοίνωσε ότι θα συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Θα αντικατασταθεί από τον Pablo Isla, πρώην διευθυντή της Inditex SA, ιδιοκτήτριας της μάρκας μόδας Zara.

«Τώρα ο δρόμος είναι ανοιχτός — ίσως ακόμη και για μια επαναστατική προσέγγιση», δήλωσε ο Ίνγκο Σπέιχ, επικεφαλής βιωσιμότητας και εταιρικής διακυβέρνησης στη Deka Investment για να συμπληρώσει πως «η εταιρεία έχει τεράστιο δυναμικό, αλλά θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να το αξιοποιήσει. Έχουν περάσει χρόνια εφησυχασμού, σε συνδυασμό με λανθασμένη στρατηγική».

Το όνομα της εκδήλωσης της Τετάρτης προέρχεται από την έκτακτη ναυτική φράση «όλοι στο κατάστρωμα». Ήταν η τρίτη έκδοση και και οι τρεις είχαν διαφορετικό CEO. Πριν από τον Ναβρατίλ ήταν ο Φρεξέ, και ένα χρόνο νωρίτερα, το 2023, υπεύθυνος ήταν ο Μαρκ Σνάιντερ.

Η περιστροφική πόρτα στην αίθουσα διοίκησης έχει αποκαλύψει αδυναμίες στη διακυβέρνηση και τον σχεδιασμό διαδοχής της Nestlé, οι οποίες έχουν έρθει στο προσκήνιο εν μέσω της ευρύτερης στρατηγικής μετατόπισης της εταιρείας. Η αύξηση των πωλήσεων έπεσε πέρυσι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών και μονάδες όπως το εμφιαλωμένο νερό και οι βιταμίνες είχαν υποδεέστερες επιδόσεις.

Αυτή η ιστορία βασίζεται σε συνομιλίες με ανώτερα στελέχη της Nestlé, καθώς και με άλλους υπαλλήλους και επενδυτές, ορισμένοι από τους οποίους ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμοι όταν μιλούσαν για εσωτερικά θέματα της εταιρείας. Ένας εκπρόσωπος της Nestlé δήλωσε ότι ο Μπούλκε δεν πιέστηκε να αποχωρήσει νωρίτερα. Η εταιρεία έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι ο Μπούλκε προσπάθησε να προστατεύσει τον Φρεξέ κατά τη διάρκεια της αρχικής έρευνας.

Εμπορικά σήματα

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος και η νέα ομάδα προέδρου έχουν αλληλοσυμπληρούμενα προσόντα που μπορεί να τους βοηθήσουν να προωθήσουν τις αλλαγές που επιθυμούν οι μέτοχοι. Ο Νάβρατιλ είναι εσωτερικός συνεργάτης, έχοντας περάσει πάνω από δύο δεκαετίες στην εταιρεία, η οποία πωλεί προϊόντα Nespresso, Purina και πολλά άλλα προϊόντα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 185 χώρες. Η Ίσλα είναι εξωτερική συνεργάτης που μπορεί να φέρει νέες ιδέες στην επιχείρηση.

«Πρέπει να ληφθούν σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Φλοσμπαχ φον Στόρχ, επενδυτής της Nestlé, σε δήλωσή του. «Αυτό περιλαμβάνει μια στρατηγική αναθεώρηση και μια αυστηρή ανάλυση των μακροπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης της εταιρείας».

Η νέα διοικητική ομάδα δεν ξεκινά από το μηδέν. Ο Ίσλα είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Nestlé από το 2018, οπότε δεν θα είναι απαλλαγμένος από τον έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, προήγαγε τον Φρεξέ και επέβλεψε την πρόσφατη έρευνα για τη μη δημοσιοποιημένη σχέση του Φρεξέ με μια άμεση υφιστάμενή του, η οποία οδήγησε στην απόλυσή του. Ήταν η δεύτερη αλλαγή CEO σε περίπου ένα χρόνο, μετά την ξαφνική απόλυση του Σνάιντερ λόγω των χαμηλών επιδόσεων της εταιρείας.

Πολλά έχουν πάει στραβά τα τελευταία χρόνια. Η Nestlé ανακοίνωσε απομείωση 1,9 δισεκατομμυρίων φράγκων στην επιχείρηση Palforzia, που ασχολείται με τη θεραπεία της αλλεργίας στα φιστίκια, το 2023 και έχει επίσης αντιμετωπίσει έντονο έλεγχο στη Γαλλία, αφού της επιβλήθηκε πρόστιμο για παράνομες επεξεργασίες του φυσικού μεταλλικού νερού Perrier.

Το χρέος έχει διογκωθεί, λόγω εξαγορών, επαναγοράς μετοχών και πληρωμών μερισμάτων και οι μετοχές της έχουν υποαποδώσει. Η μετοχή αποτιμάται πλέον σε πολλαπλάσιο κερδών παρόμοιο με αυτό της Unilever, ενώ μέχρι τα τέλη του 2022 διαπραγματευόταν με πριμ σε σχέση με τις ομοειδείς εταιρείες.

Η κρίση της Ελβετίας συνολικά

Η κρίση της Nestlé αποτελεί επίσης ένα ακόμη μελανό σημείο για την Ελβετία. Η χώρα υπερηφανευόταν από καιρό για την αξιοπιστία, τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητά της, αλλά αυτή η εικόνα έχει υποστεί πλήγμα τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον πολιτικό κόσμο.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πτώχευση της Credit Suisse και η παρέμβαση της UBS Group AG για τη διάσωση της πρώην μεγάλης αντιπάλου της. Η UBS βρίσκεται πλέον σε ανοιχτή διαμάχη με την ελβετική κυβέρνηση σχετικά με τις νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο λόγω μιας καταστροφικής διπλωματικής αποτυχίας φέτος σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς των ΗΠΑ. Οι διαπραγματεύσεις αυτές κατέρρευσαν την τελευταία στιγμή και η χώρα επιβαρύνθηκε με δασμολογικό συντελεστή 39%, τον υψηλότερο από όλες τις ανεπτυγμένες χώρες.

Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στη Nestlé. Αν και η εταιρεία διαθέτει εργοστάσια παραγωγής σε όλο τον κόσμο, αυτό δεν ισχύει για τη Nespresso, όπου όλες οι κάψουλες καφέ παράγονται στην Ελβετία. Οι παγκόσμιες πωλήσεις της Nespresso ανήλθαν σε 6,4 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (8,1 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2024. Η εταιρεία δεν παρέχει αναλυτικά στοιχεία για τις ΗΠΑ.

Η θητεία του Μπούλκε

Η θητεία του Μπούλκε στην ηγεσία της εταιρείας χωρίζεται σε δύο μέρη. Ως διευθύνων σύμβουλος για σχεδόν εννέα χρόνια έως το 2016, η τιμή της μετοχής της Nestlé αυξήθηκε κατά περίπου 44%, καθώς ο Μπούλκε ώθησε την εταιρεία σε νέους τομείς, όπως η υγεία του δέρματος.

Η μονάδα πωλήθηκε το 2019, οπότε ο Μπούλκε ήταν πρόεδρος και ο Σνάιντερ τον είχε διαδεχθεί ως διευθύνων σύμβουλος. Ο συνδυασμός τους έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους επενδυτές τα πρώτα χρόνια, μια περίοδο που περιλάμβανε την πώληση ορισμένων μη κρίσιμων μονάδων, όπως τα εμφιαλωμένα νερά στις ΗΠΑ, και την εστίαση σε ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, όπως ο καφές.

Ο Σνάιντερ, ένας σπάνιος εξωτερικός συνεργάτης που είχε προηγουμένως ηγηθεί του ομίλου υγειονομικής περίθαλψης Fresenius SE, ώθησε τη Nestlé να επεκταθεί περαιτέρω στον τομέα της υγείας και της ευεξίας. Το 2021, αγόρασε τις βασικές μάρκες του κατασκευαστή βιταμινών Bountiful Co. για 5,75 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της Nature’s Bounty.

Η άνοδος των μετοχών της Nestlé συνεχίστηκε μέχρι να φτάσει στο αποκορύφωμά της στις αρχές του 2022, όταν μια στρατηγική που φαινόταν να λειτουργεί ξαφνικά άφησε την εταιρεία απροετοίμαστη για τις προκλήσεις ενός κόσμου μετά την πανδημία.

Εν μέσω της αύξησης του πληθωρισμού, καθώς οι χώρες βγήκαν από την πανδημία του Covid, οι πελάτες που ενδιαφέρονται για τις τιμές στράφηκαν μαζικά προς τις ιδιωτικές μάρκες, αναζητώντας εξοικονόμηση. Από τότε, οι μετοχές της Nestlé σημειώνουν πτώση. Την Τετάρτη έκλεισαν στα 71,50 φράγκα, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2016.

Η Nestlé κοιμόταν…

Αφού το διοικητικό συμβούλιο έχασε την υπομονή του με τον Σνάιντερ πέρυσι, στράφηκε στον βετεράνο Φρεξέ, τον οποίο ο Μπούλκε χαρακτήρισε ως τον «ιδανικό» για την αναζωογόνηση της εταιρείας. Η στρατηγική του περιελάμβανε την ανατροπή ορισμένων κινήσεων του Σνάιντερ. Τον Ιούλιο, η Nestlé ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης ορισμένων μη αποδοτικών εμπορικών σημάτων στον τομέα των βιταμινών, των ανόργανων συστατικών και των συμπληρωμάτων διατροφής, συμπεριλαμβανομένου του Nature’s Bounty.

«Η Nestlé κοιμόταν — και όχι μόνο το διοικητικό συμβούλιο. Βασικά, είχαν πειστεί από την ιδέα του Σνάιντερ να ασχοληθεί με την επιστήμη της υγείας με τη Nestlé, αλλά η εκτέλεση ήταν κακή», δήλωσε ο Πιερ-Ολιβιέ Εσίγκ, επικεφαλής έρευνας στην AIR Capital. «Καμία από τις εταιρείες που αγόρασε η Nestlé από τότε που ο Μπούλκε έγινε πρόεδρος δεν αποφέρει αποτελέσματα».

Ο Φρεξέ είχε επίσης υποσχεθεί να κινηθεί γρήγορα για να διορθώσει τα πράγματα όταν ανέλαβε. Ωστόσο, ενώ σχεδίαζε μια στρατηγική, αντιμετώπιζε επίσης εσωτερικές καταγγελίες σχετικά με τη σχέση του με μία υφισταμένη. Επιβίωσε από την αρχική έρευνα, αλλά αφού οι καταγγελίες συνεχίστηκαν μέσω ενός εσωτερικού συστήματος που ονομάζεται «speak up», μια δεύτερη έρευνα στην οποία συμμετείχε εξωτερικός σύμβουλος διαπίστωσε ότι είχε παραβιάσει τον κώδικα δεοντολογίας της Nestlé. Τώρα ο Ναβρατίλ αναλαμβάνει τα ηνία. Την Τετάρτη, το προσωπικό έλαβε μια γεύση από το τι μπορεί να ακολουθήσει, όταν ένας εκπρόσωπος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού παρουσίασε τις «μελλοντικές μεθόδους εργασίας» της Nestlé.

«Η εταιρεία έχει ένα καλό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς», δήλωσε ο Νάβρατιλ. «Αλλά πρέπει να το εφαρμόσουμε».

Πηγή: ΟΤ