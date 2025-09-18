newspaper
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Nestle: Πάμπλο Ίσλα, o «μάγος» της Zara φέρνει νεά εποχή στη Nestle
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:16

Nestle: Πάμπλο Ίσλα, o «μάγος» της Zara φέρνει νεά εποχή στη Nestle

Ο πρώην επικεφαλής της Inditex, Πάμπλο Ίσλα, γνωστός για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Zara, ετοιμάζεται να δώσει νέα πνοή στον ελβετικό κολοσσό τροφίμων

Σύνταξη
Vita.gr
Μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού κόσμου, ο Πάμπλο Ίσλα, περνά από τις πασαρέλες και τα καταστήματα της Zara στα ράφια με τον καφέ, τις σοκολάτες και τα εμφιαλωμένα νερά της Nestlé.

Θα φέρει ο Ισπανός την αλλαγή στη Nestle;

Στα 61 του χρόνια, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Inditex αναλαμβάνει από 1η Οκτωβρίου τη θέση του προέδρου στην εταιρεία της Nestlé, μισό χρόνο νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ιστορική αλλαγή, καθώς είναι η πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια που το τιμόνι της Nestlé περνά σε άνθρωπο εκτός της εταιρείας.

Η ψηφιακή επανάσταση που έφερε στη Zara

Κατά τη 17ετή θητεία του στην Inditex, ο Ίσλα μεταμόρφωσε την ισπανική φίρμα σε παγκόσμιο ηγέτη του fast fashion.

Επένδυσε σε καινοτόμα μοντέλα logistics, ανέπτυξε το ηλεκτρονικό εμπόριο και εισήγαγε τεχνολογίες που επέτρεψαν στην εταιρεία να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τι πουλάει και τι όχι.

Από το 2005 έως το 2021, οι πωλήσεις της Inditex εκτοξεύτηκαν από 6,7 δισ. ευρώ σε 27,7 δισ., ενώ η μετοχή της πολλαπλασιάστηκε οκτώ φορές.

Αυτή η εμπειρία είναι ακριβώς αυτό που οι επενδυτές θεωρούν πως χρειάζεται η Nestlé για να μπει πιο δυναμικά στην ψηφιακή εποχή.

Η δύσκολη αφετηρία στη Nestlé

Η Nestlé βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις. Οι μετοχές της έχουν χάσει 33% τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ οι ανταγωνιστές Unilever και Danone καταγράφουν θετικές αποδόσεις 15% και 52% αντίστοιχα.

Η αποχώρηση του προηγούμενου CEO, Λοράν Φρεξ, υπό τη σκιά σκανδάλου, αύξησε την πίεση για αλλαγή στρατηγικής.

Στο πλευρό του Ίσλα θα βρίσκεται ο νέος διευθύνων σύμβουλος Φίλιπ Ναβρατίλ, πρώην επικεφαλής της Nespresso, ο οποίος είναι ήδη γνωστός για την εξοικείωσή του με τον ψηφιακό κόσμο.

Ένα δίδυμο αλλαγής

Αναλυτές εκτιμούν ότι η συνεργασία Ίσλα – Ναβρατίλ μπορεί να αποδειχθεί καταλυτική.

Ο Ίσλα γνωρίζει πώς να συνδέει τον φυσικό με τον ψηφιακό χώρο, ενώ η Nestlé διαθέτει ήδη ισχυρά brands με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης μέσω καινοτομιών στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Το μεγάλο στοίχημα είναι αν ο Ισπανός μάνατζερ θα μπορέσει να μεταφέρει τη «μαγεία της Zara» σε έναν εντελώς διαφορετικό κλάδο, φέρνοντας την ανανέωση που περιμένουν οι μέτοχοι και οι καταναλωτές.

Φυσικό αέριο
LNG: Τι ψάχνουν στην Ευρώπη Exxon και Chevron

LNG: Τι ψάχνουν στην Ευρώπη Exxon και Chevron

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη αντίδραση μετά την τριήμερη πτώση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη αντίδραση μετά την τριήμερη πτώση

Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας
Χάνονται θέσεις εργασίας 18.09.25

Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας

Επείγοντα μέτρα για την προστασία της βιομηχανίας ένδυσης από τη γρήγορη μόδα ζητούν ευρωπαϊκές επαγγελματικές ομοσπονδίες. Διότι οι αγορές από πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu είναι «πεταμένα λεφτά»

Σύνταξη
Αγρότες: «Φτάνει πια η κοροϊδία» – Πανθεσσαλικό μπλόκο, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα
Βγήκαν τα τρακτέρ 18.09.25

«Φτάνει πια η κοροϊδία» - Πανθεσσαλικό μπλόκο αγροτών, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα

«Κλιμακώνουμε τον συντονισμένο αγώνα για την επιβίωσή μας απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης και ΚΑΠ της ΕΕ», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι αγρότες κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης στη Θεσσαλία

Σύνταξη
O πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος του παγωτού: Χωρίς τον Tζέρι τα Βen & Jerry’s λόγω (και) του Παλαιστινιακού
Πολιτικός ακτιβιστής 18.09.25

O πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος του παγωτού: Χωρίς τον Tζέρι τα Βen & Jerry’s λόγω (και) του Παλαιστινιακού

Aποχώρησε από την Ben & Jerry's ο συνιδρυτής της αγαπημένης μάρκας παγωτού και πολιτικός ακτιβιστής Τζέρι Γκρίνφιλντ, εν μέσω οξείας διαμάχης με τη μητρική Unilever, με αιχμή τη γενοκτονία στη Γάζα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τσιάρας για την ευλογιά των προβάτων: Αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις στο κρέας – Τι είπε για το εμβόλιο
Agro-in 18.09.25

Τσιάρας για την ευλογιά των προβάτων: Αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις στο κρέας – Τι είπε για το εμβόλιο

Ο Κώστας Τσιάρας, αναφέρθηκε στο κυβερνητικό σχέδιο για την ευλογιά των προβάτων, με ευχολόγια: «Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown, θα επιφέρει συνέπειες στην αγροτική οικονομία», είπε.

Σύνταξη
Κρίση χρηματοδότησης ΟΗΕ λόγω… Κίνας και ΗΠΑ – «Είναι ακατανόητο»
«Είναι ακατανόητο» 18.09.25

Κρίση χρηματοδότησης ΟΗΕ λόγω… Κίνας και ΗΠΑ

Ως οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, η Κίνα και οι ΗΠΑ -που επίσης καθυστερούν συχνά τις πληρωμές τους στον ΟΗΕ- είναι οι μεγαλύτεροι συνεισφορείς στον προϋπολογισμό του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φέτα: Ο αντίκτυπος από την επιδημία της ευλογιάς – Οι εκτιμήσεις της αγοράς
Εκτιμήσεις της αγοράς 18.09.25

Σοβαρός ο κίνδυνος για τη φέτα λόγω της ευλογιάς - Πότε θα γίνει εμφανές το πρόβλημα

Oι επιχειρήσεις έχουν τυροκομήσει τη γαλακτοπαραγωγή των προηγούμενων μηνών και υπάρχουν αποθέματα - Τους επόμενους μήνες η τιμή στη φέτα θα πιεστεί, ενώ εμφανής θα είναι ο αντίκτυπος από το 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι
Ελάχιστη πρόοδος 18.09.25

Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι

Οι Βρυξέλλες έχουν υλοποιήσει μόλις το 11% των συστάσεων του πρώην προέδρου της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, με την ανταγωνιστικότητα να παραμένει ζητούμενο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΕΚΤ: Εκτός συλλογικών συμβάσεων εργασίας οι εννιά στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα  το γ’ τρίμηνο του 2025
Ανακοίνωση ΕΚΤ 18.09.25

Καταρρέουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα - Δραματικά τα στοιχεία για το γ' τρίμηνο του 2025

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο μισθών της ΕΚΤ, μόλις το 8,6% των εργαζομένων στην Ελλάδα θα καλύπτονται απο Συλλογικές Συμβάσεις ως το τέλος του Σεπτέμβρη. Τι ζητάει η ΓΣΕΕ για τις ΣΣΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Federal Reserve: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β.
Οικονομικές Ειδήσεις 17.09.25

Μείωσε τα επιτόκια η Fed

Διαψεύσθηκαν οι Κασσάνδρες που ήθελαν 3 αξιωματούχους να καταψηφίζουν

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976
50 χρόνια μετά 18.09.25

Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976

«Βγαίνω να φάω ένα σάντουιτς και να πάρω φάρμακα από το φαρμακείο. Επιστρέφω σύντομα», είχε πει ο Τενόριο Ζούνιορ στις 18 Μαρτίου 1976. Δεν επέστρεψε ποτέ.

Σύνταξη
Υπόθεση που πάγωσε στον χρόνο: 20 χρόνια μετά, ένα email αναβιώνει την δολοφονία του Στίβεν Κουκ στην Κρήτη
Πρώην σύζυγος αποκαλύπτει 18.09.25

Υπόθεση που πάγωσε στον χρόνο: 20 χρόνια μετά, ένα email αναβιώνει την δολοφονία του Στίβεν Κουκ στην Κρήτη

Μια υπόθεση εξαφάνισης στην Κρήτη, αναζωπυρώνεται μετά από δύο δεκαετίες, φέρνοντας ξανά την ελπίδα για δικαιοσύνη και την οδύνη της απώλειας του νεαρού Στίβεν Κουκ

Σύνταξη
Αίγυπτος: Σε χυτήριο κατέληξε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη – Τέσσερις συλλήψεις για την κλοπή του
Άδοξο τέλος 18.09.25

Αίγυπτος: Σε χυτήριο κατέληξε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη – Τέσσερις συλλήψεις για την κλοπή του

Το χρυσό βραχιόλι του φαραώ έκλεψε από το Μουσείο του Καΐρου μια συντηρήτρια, που το πούλησε σε κοσμηματοπώλη. Εκείνος το έδωσε σε χυτήριο, όπου το έλιωσαν μαζί με άλλα χρυσά αντικείμενα.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι
On Field 18.09.25

Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού έδωσε το σύνθημα στους παίκτες του για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τους «πράσινους», ζητώντας συγκεκριμένα πράγματα από τους «ερυθρόλευκους»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το «πακέτο ΔΕΘ» δεν απέδωσε – Δημοσκόπηση κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη – Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής
Μαζική αποδοκιμασία 18.09.25

Το «πακέτο ΔΕΘ» δεν απέδωσε – Δημοσκόπηση κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη – Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δείχνει ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ δεν «γύρισαν το κλίμα» υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αξίωσε 100.000 ευρώ από την Εθνική ομάδα μπάσκετ για το γλέντι
Μπάσκετ 18.09.25

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αξίωσε 100.000 ευρώ από την Εθνική ομάδα μπάσκετ για το γλέντι

Το ποσό των 100.000 ευρώ φέρεται να ζήτησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός από τους ανθρώπους της Εθνικής ομάδας μπάσκετ για το γλέντι της μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket!

Σύνταξη
Από πού έρχεται ο ρατσισμός; Τα ψυχολογικά αίτια πίσω από την μάστιγα της εποχής
Μία νέα προσέγγιση 18.09.25

Από πού έρχεται ο ρατσισμός; Τα ψυχολογικά αίτια πίσω από την μάστιγα της εποχής

Ανά τα χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες σχετικά με την προέλευση και τις ρίζες του ρατσισμού. Και όλες οι έρευνες ξεκινούν από το ίδιο απλό ερώτημα: Τι είναι τελικά ο ρατσισμός;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τουρκία: «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα καεί η Κωνσταντινούπολη», δηλώνει ο Μπαχτσελί
Τουρκία 18.09.25

«Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα καεί η Κωνσταντινούπολη», δηλώνει ο Μπαχτσελί

Οι Παλαιστίνιοι υποστηρίζουν ότι τα ισραηλινά φράγματα αποτελούν μέρος της πολιτικής απομόνωσης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από τα παλαιστινιακά εδάφη. Η Τουρκία δηλώνει πως δεν θα το αφήσει να περάσει

Σύνταξη
LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν
Champions League 18.09.25

LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν

LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μονακό
Champions League 18.09.25

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μονακό

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Κλαμπ Μπριζ – Μονακό για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Αλβανία: Χάος στο κοινοβούλιο για την… Ντιέλα – Πέταξαν το Σύνταγμα στον Εντι Ράμα
Κόσμος 18.09.25

Χάος στο αλβανικό κοινοβούλιο για την... Ντέλια - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Εντι Ράμα

Εξοργισμένοι βουλευτές της αντιπολίτευσης πέταξαν βιβλία του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής προς τον πρωθυπουργό Εντι Ράμα αλλά και μπουκάλι με νερό, με αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεδρίασης για 15 λεπτά.

Σύνταξη
Super League: «Πνίγονται» στα ρηχά οι διαιτητές
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Super League: «Πνίγονται» στα ρηχά οι διαιτητές

Κάθε αγωνιστική και τιμωρίες. Μετά την 3η αγωνιστική της Super League άκουσαν «καμπάνες» οι Παπαπέτρου, Ζαμπαλάς, Κατοίκος, ενώ γλίτωσαν οι Τζήλος, Τσιμεντερίδης

Βάιος Μπαλάφας
Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ είχε «μυστική συνάντηση» με τον Ερντογάν – Τι συζήτησαν
«Επίσκεψη ευγένειας» 18.09.25

Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ είχε «μυστική συνάντηση» με τον Ερντογάν – Τι συζήτησαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος συναντήθηκε «κρυφά» με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο «μενού» φαίνεται να ήταν η συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Αμερικανό πρόεδρο –ίσως η Γάζα.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα
Βουλή 18.09.25

Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα

«Παραίτηση αυτής της διεφθαρμένης κυβέρνησης που υποσκάπτει το κράτος Δικαίου, το συντομότερο», ζήτησε ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως ο λαός «έχει απονομιμοποιήσει την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη»

Σύνταξη
«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του
Βίντεο 18.09.25

«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του

«Μιλάω μαζί του κάθε μέρα. Είναι σαν τον καλύτερό μου φίλο. Σχεδιάζουμε, δηλαδή, όλο το μέλλον μας μαζί. Δώσαμε ονόματα στα παιδιά μας», είπε μεταξύ άλλων η θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε

Σύνταξη
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες
Λιτότητα εν όψει 18.09.25

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες

Λίγο πριν λήξει το έτος ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της γερμανικής κυβέρνησης για το 2025. Προβλέπει αυξημένο δανεισμό και ενίσχυση των δαπανών για την άμυνα, αλλά και για την απασχόληση.

Σύνταξη
Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA
On Field 18.09.25

Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA

Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» έναν βοηθό του προπονητή της Ατλέτικο, να φτύνει οπαδούς της Λίβερπουλ και μετά έγινε ο κακός χαμός που οδήγησε στην αποβολή του Σιμεόνε. Η UEFA ξεκίνησε έρευνα και… έρχονται τιμωρίες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Πήγαινε να αγγίξεις γρασίδι»: Πώς η Gen Z σταμάτησε να βγαίνει έξω και γιατί αυτό έχει σημασία
Εποχή της οθόνης 18.09.25

«Πήγαινε να αγγίξεις γρασίδι»: Πώς η Gen Z σταμάτησε να βγαίνει έξω και γιατί αυτό έχει σημασία

Καθώς μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι όλο και περισσότεροι Gen Z μένουν κλεισμένοι στο σπίτι για μέρες, γίνεται πιο κατανοητό γιατί παρατηρούμε μαζική επιδείνωση της ψυχικής υγείας και άνοδο της «εποχής της οργής»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
