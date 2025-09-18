Nestle: Πάμπλο Ίσλα, o «μάγος» της Zara φέρνει νεά εποχή στη Nestle
Ο πρώην επικεφαλής της Inditex, Πάμπλο Ίσλα, γνωστός για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Zara, ετοιμάζεται να δώσει νέα πνοή στον ελβετικό κολοσσό τροφίμων
Μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού κόσμου, ο Πάμπλο Ίσλα, περνά από τις πασαρέλες και τα καταστήματα της Zara στα ράφια με τον καφέ, τις σοκολάτες και τα εμφιαλωμένα νερά της Nestlé.
Θα φέρει ο Ισπανός την αλλαγή στη Nestle;
Στα 61 του χρόνια, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Inditex αναλαμβάνει από 1η Οκτωβρίου τη θέση του προέδρου στην εταιρεία της Nestlé, μισό χρόνο νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.
Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ιστορική αλλαγή, καθώς είναι η πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια που το τιμόνι της Nestlé περνά σε άνθρωπο εκτός της εταιρείας.
Η ψηφιακή επανάσταση που έφερε στη Zara
Κατά τη 17ετή θητεία του στην Inditex, ο Ίσλα μεταμόρφωσε την ισπανική φίρμα σε παγκόσμιο ηγέτη του fast fashion.
Επένδυσε σε καινοτόμα μοντέλα logistics, ανέπτυξε το ηλεκτρονικό εμπόριο και εισήγαγε τεχνολογίες που επέτρεψαν στην εταιρεία να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τι πουλάει και τι όχι.
Από το 2005 έως το 2021, οι πωλήσεις της Inditex εκτοξεύτηκαν από 6,7 δισ. ευρώ σε 27,7 δισ., ενώ η μετοχή της πολλαπλασιάστηκε οκτώ φορές.
Αυτή η εμπειρία είναι ακριβώς αυτό που οι επενδυτές θεωρούν πως χρειάζεται η Nestlé για να μπει πιο δυναμικά στην ψηφιακή εποχή.
Η δύσκολη αφετηρία στη Nestlé
Η Nestlé βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις. Οι μετοχές της έχουν χάσει 33% τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ οι ανταγωνιστές Unilever και Danone καταγράφουν θετικές αποδόσεις 15% και 52% αντίστοιχα.
Η αποχώρηση του προηγούμενου CEO, Λοράν Φρεξ, υπό τη σκιά σκανδάλου, αύξησε την πίεση για αλλαγή στρατηγικής.
Στο πλευρό του Ίσλα θα βρίσκεται ο νέος διευθύνων σύμβουλος Φίλιπ Ναβρατίλ, πρώην επικεφαλής της Nespresso, ο οποίος είναι ήδη γνωστός για την εξοικείωσή του με τον ψηφιακό κόσμο.
Ένα δίδυμο αλλαγής
Αναλυτές εκτιμούν ότι η συνεργασία Ίσλα – Ναβρατίλ μπορεί να αποδειχθεί καταλυτική.
Ο Ίσλα γνωρίζει πώς να συνδέει τον φυσικό με τον ψηφιακό χώρο, ενώ η Nestlé διαθέτει ήδη ισχυρά brands με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης μέσω καινοτομιών στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στην αλυσίδα εφοδιασμού.
Το μεγάλο στοίχημα είναι αν ο Ισπανός μάνατζερ θα μπορέσει να μεταφέρει τη «μαγεία της Zara» σε έναν εντελώς διαφορετικό κλάδο, φέρνοντας την ανανέωση που περιμένουν οι μέτοχοι και οι καταναλωτές.
