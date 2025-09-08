newspaper
Nestlé: Νέες αποκαλύψεις για την απόλυση του CEO – Η ερωμένη του τον τσάκωσε σε ξενοδοχείο με άλλη υπάλληλο
Τελειωμό δεν έχουν οι αποκαλύψεις για τον CEO της Nestlé που απολύθηκε λόγω της σχέσης του με υφιστάμενή του.

Πιπεράτες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας  για τον CEO της Nestlé Λοράν Φρεξ που απολύθηκε  λόγω της σχέσης του με υφιστάμενή του. Σύμφωνα με την Daily Μail που επικαλείται ελβετική ιστοσελίδα της Ζυρίχης, ο 63χρονος απολύθηκε όταν ένα ανώτερο στέλεχος – που φέρεται να ήταν η μακροχρόνια ερωμένη του – τον έπιασε με μια άλλη υπάλληλο σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Ζυρίχη και ήταν αυτή που υπέβαλε την ανώνυμη καταγγελία που προκάλεσε την εσωτερική έρευνα με αποτέλεσμα την απόλυσή του.

Ο 63 ετών Λοράν Φρεξ, ο οποίος ηγήθηκε της μεγαλύτερης εταιρείας τροφίμων στον κόσμο για λιγότερο από ένα χρόνο, απολύθηκε την 1η Σεπτεμβρίου, αφού η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι είχε παραβιάσει τον κώδικα δεοντολογίας της Nestlé, καθώς δεν είχε αποκαλύψει τη σχέση του με υφιστάμενή του.

Πίσω όμως από την επίσημη εξήγηση κρύβεται ένα σκάνδαλο που περιλαμβάνει πολλαπλές ερωτικές σχέσεις, συμφωνίες αποζημίωσης στελεχών και μια δραματική αντιπαράθεση που, σύμφωνα με πληροφορίες, οδήγησε τα κορυφαία στελέχη της Nestlé να απολύσουν τον 63χρονο αποκαλώντας τον «ψεύτη» και απαιτώντας να παραδώσει το κινητό του.

Το σκάνδαλο ξεκίνησε όταν μια ανώτερη διευθύντρια μάρκετινγκ, που χαρακτηρίζεται από τα εσωτερικά στελέχη ως η «κύρια ερωμένη» του Λοράν Φρεξ, τον έπιασε με μια άλλη υφιστάμενη. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε την ανώνυμη τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών της Nestlé για να αναφέρει τη συμπεριφορά του CEO.

Σύμφωνα πάντα με το ελβετικό μέσο, ο Λοράν Φρεξ δεν έλαβε καμία αποζημίωση, παρά τη σχεδόν 40ετή υπηρεσία του στην εταιρεία. Η Nestlé επιβεβαίωσε την απόλυσή του αλλά δεν σχολίασε τις λεπτομέρειες της έρευνας ή τους ισχυρισμούς που αφορούν τις πολλαπλές σχέσεις.

Έφυγαν με αποζημιώσεις οι δύο ερωμένες

Η γυναίκα που υπέβαλε την καταγγελία, η οποία αναφέρεται ως η «κύρια ερωμένη», έχει πλέον αναλάβει νέα θέση σε άλλη μεγάλη εταιρεία και, σύμφωνα με το Inside Paradeplatz, έλαβε αποζημίωση.

Η επίσημη ανακοίνωση της Nestlé ανέφερε ότι ο 63χρονος  Λοράν Φρεξ απομακρύνθηκε επειδή παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας

Η δεύτερη γυναίκα, που φέρεται να πιάστηκε με τον 63χρονο στο ξενοδοχείο, επίσης αποχώρησε από τη Nestlé και, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε μια γενναιόδωρη αποζημίωση αποχώρησης, η οποία φέρεται να κανονίστηκε προσωπικά από τον πριν από την απομάκρυνσή του, ανέφερε το δημοσίευμα.

Όταν ζητήθηκε σχόλιο, εκπρόσωπος της Nestlé είπε στο ελβετικό μέσο: «Ό,τι ήταν να ειπωθεί για το θέμα έχει ειπωθεί, και δεν θα εμπλακώ σε περαιτέρω αβάσιμες εικασίες και υποθέσεις».

Η επίσημη ανακοίνωση της Nestlé για την απομάκρυνση του Φέις

Η επίσημη ανακοίνωση της Nestlé ανέφερε ότι ο 63χρονος  Λοράν Φρεξ απομακρύνθηκε επειδή παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας, συγκεκριμένα επειδή δεν γνωστοποίησε μια προσωπική σχέση με άμεση υφιστάμενή του — κάτι που απαιτείται από τους εσωτερικούς κανόνες ηθικής της Nestlé.

Σε εσωτερική επικοινωνία, τα κορυφαία στελέχη τόνισαν ότι οι 270.000 εργαζόμενοι της Nestlé, συμπεριλαμβανομένων και των ανώτατων στελεχών, υπόκεινται στους ίδιους κανόνες δεοντολογίας.

Μόλις λίγες ημέρες μετά την απόλυσή του, ο Φρεξ επανεμφανίστηκε στο LinkedIn με μια αινιγματική ανάρτηση που φαινόταν να αναφέρεται στην δραματική απόλυσή του. «Πήρα πίσω το κινητό μου, είμαι πλέον διαθέσιμος οποιαδήποτε στιγμή», έγραψε.

