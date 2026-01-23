newspaper
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γαλλία: Οι αρχές ερευνούν τη σύνδεση μεταξύ των θανάτων δύο βρεφών και του βρεφικού γάλακτος που είχε ανακληθεί
Κόσμος 23 Ιανουαρίου 2026, 15:56

Γαλλία: Οι αρχές ερευνούν τη σύνδεση μεταξύ των θανάτων δύο βρεφών και του βρεφικού γάλακτος που είχε ανακληθεί

Τη σύνδεση των θανάτων των δύο βρεφών με και την κατανάλωση προϊόντων βρεφικού γάλακτος που είχαν ανακληθεί, ερευνούν οι αρχές σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Υγείας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στόχος η μακροζωία: Ποιες τροφές είναι στυλοβάτες της υγιούς γήρανσης

Στόχος η μακροζωία: Ποιες τροφές είναι στυλοβάτες της υγιούς γήρανσης

Spotlight

Γαλλικές ερευνητικές αρχές εξετάζουν τους θανάτους δύο βρεφών που είχαν καταναλώσει προϊόντα βρεφικού γάλακτος τα οποία είχαν προσφάτως ανακληθεί προληπτικά, ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Υγείας.

Ένα από τα μωρά, που πέθανε στην πόλη Πεσάκ στη νοτιοδυτική Γαλλία, είχε τραφεί με γάλα σε σκόνη Guigoz που παρασκευάζεται από την Nestle και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα πιθανά αίτια θανάτου, δήλωσε ο εισαγγελέας του Μπορντό.

Το υπουργείο σημείωσε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αποδεικτικά στοιχεία ότι οι θάνατοι συνδέονται με τα προϊόντα αυτά βρεφικού γάλακτος.

Τι δήλωσε η Nestle

Η Nestle και ο γαλακτοκομικός κολοσσός Lactalis ανακοίνωσαν προχθές Τετάρτη ότι προχώρησαν στην ανάκληση έξι παρτίδων βρεφικού γάλακτος της μάρκας «Picot» στη Γαλλία και σε μία σειρά άλλων χωρών λόγω της «πιθανής παρουσίας» κερεουλίδης, μιας τοξίνης που μπορεί να προκαλέσει διάρροιες και εμετούς. Αυτή η ουσία βακτηριακής προέλευσης συνδέεται με συστατικό που παρέχεται από διεθνή προμηθευτή.

Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει άμεσα τι βρεφικό γάλα είχε καταναλώσει το δεύτερο μωρό.

Η Nestle ανακοίνωσε ότι λαμβάνει γνώση των τρεχουσών ερευνών. «Όπως δήλωσαν οι αρχές, σε αυτό το στάδιο τίποτα δεν υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ αυτών των τραγικών γεγονότων και της κατανάλωσης προϊόντων μας», τόνισε ο όμιλος σε email προς το Reuters.

Η Lactalis τόνισε ότι δεν έχει λάβει καμία αναφορά από τις υγειονομικές αρχές.

Και η Danone

«Δύο αναφορές για θανάτους βρεφών έχουν τεθεί υπόψη των υγειονομικών αρχών, οι οποίες αφορούν παιδιά για τα οποία αναφέρθηκε ότι κατανάλωσαν το βρεφικό γάλα που είχε ανακληθεί. Μέχρι σήμερα, δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά καμία αιτιώδης σύνδεση», υπογράμμισε το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του.

«Περαιτέρω αναλύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτές οι υποθέσεις διερευνώνται από τους αρμόδιους εισαγγελείς», πρόσθεσε.

Η Lactalis ανακάλεσε προϊόντα βρεφικού γάλακτος σε 18 χώρες και η Nestle σε δεκάδες.

Ένας άλλος γαλλικός όμιλος, η Danone, μπλόκαρε μια παρτίδα βρεφικού γάλακτος που παρασκευάζεται ειδικά για την αγορά της Σιγκαπούρης.

Και οι τρεις εταιρείες δήλωσαν ότι τα μέτρα αυτά ήταν προληπτικά.

Το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα αποτελέσματα μιας πρώτης δικαστικής έρευνας για την υπόθεση αναμένονται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Σημείωσε ότι οι έρευνές της εντόπισαν ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ ή ARA, το οποίο παρήχθη από Κινέζο προμηθευτή ως πηγή της μόλυνσης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στόχος η μακροζωία: Ποιες τροφές είναι στυλοβάτες της υγιούς γήρανσης

Στόχος η μακροζωία: Ποιες τροφές είναι στυλοβάτες της υγιούς γήρανσης

Φυσικό αέριο
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο
Δεν υποχωρεί 23.01.26

Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο

«Χωρίς την διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος, δεν έχει νόημα να ελπίζουμε για την επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας», λέει ο Ντμίτρι Πεσκόφ, τονίζοντας πως είναι προϋπόθεση η αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων του Κιέβου από την ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»
Μια διαφορετική προσέγγιση 23.01.26

Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»

Στους ολοένα πιο αβέβαιους καιρούς που διανύουμε, οι παραδοσιακά δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί φαίνεται να επηρεάζονται δυσανάλογα - Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο υπερτουρισμός

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ουκρανία: Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι αντιπροσωπίες του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ – «Αγκάθι» το εδαφικό
Πρώτη τριμερής 23.01.26 Upd: 13:02

Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι εκπρόσωποι του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ - Παραμένει το αγκάθι του εδαφικού

Για πρώτη φορά από την έναρξη των διαπραγματεύσεων θα υπάρξει συνάντηση και των τριών αντιπροσωπειών για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Οι συζητήσεις θα διαρκέσουν τουλάχιστον δύο ημέρες

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία – Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ
Κόσμος 23.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία - Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ

Η αρχική συμφωνία ορίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «συμβουλευτούν και να ενημερώσουν» τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν προβούν σε οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Τοξική πόλωση 23.01.26

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Πρωτοβουλία πρωθυπουργού 23.01.26

Διαλύθηκε και επίσημα η κάτω Βουλή στην Ιαπωνία - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Σύνταξη
Ρωσία: Το Κρεμλίνο αναγγέλλει «τριμερή» συνάντηση με Ουκρανία και ΗΠΑ στα ΗΑΕ
Κρεμλίνο 23.01.26

Κλείδωσε «τριμερής» συνάντηση Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Τριμερής σύνοδος αντιπροσωπειών της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τον Γουίτκοφ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σκάνδαλο Grok: Γιατί οι «ψεύτικες» εικόνες της ΑΙ προκαλούν πραγματικό τραύμα στις γυναίκες
Ταπείνωση & αποξένωση 23.01.26

Σκάνδαλο Grok: Γιατί οι «ψεύτικες» εικόνες της ΑΙ προκαλούν πραγματικό τραύμα στις γυναίκες

Οι «απογυμνωμένες» εικόνες που δημιουργήθηκαν στο Grok μπορεί να μην είναι αληθινές, όμως η ψυχολογική βλάβη που προκαλούν σε γυναίκες είναι πραγματική, αναδεικνύοντας πώς η ψηφιακή βία της ΑΙ ξεπερνά τα όρια της «φαντασίας»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο
Δεν υποχωρεί 23.01.26

Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο

«Χωρίς την διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος, δεν έχει νόημα να ελπίζουμε για την επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας», λέει ο Ντμίτρι Πεσκόφ, τονίζοντας πως είναι προϋπόθεση η αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων του Κιέβου από την ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της
Στο Ηράκλειο 23.01.26

Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της

Ο 39χρονος δράστης, που καταδίωξε μητέρα και παιδί ενώ περπατούσαν στον δρόμο στις Γούβες στο Ηράκλειο, παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο για απειλή και φθορά ξένης περιουσίας και καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Σύνταξη
Κηδεία του Valentino – Το Χόλιγουντ και η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετούν τον «Τελευταίο Αυτοκράτορα»
Τέλος εποχής 23.01.26

Κηδεία του Valentino - Το Χόλιγουντ και η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετούν τον «Τελευταίο Αυτοκράτορα»

Συνάδελφοι σχεδιαστές μόδας, υποστηρικτές, διάδοχοι και θαυμαστές του αείμνηστου Ιταλού σχεδιαστή μόδας Valentino Garavani αποτίουν σήμερα φόρο τιμής στη Ρώμη, στην κηδεία του θρυλικού μόδιστρου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά
Η ανάγκη 23.01.26

Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά

Ο δήμος Κύθνου απευθύνει δημόσια έκκληση για την κάλυψη θέσης παιδιάτρου στο νησί, προσφέροντας, πέρα από τον μισθό που προβλέπεται από το κράτος, μηνιαίο επίδομα ύψους 1.000 ευρώ από ίδιους πόρους.

Σύνταξη
Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»
Μια διαφορετική προσέγγιση 23.01.26

Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»

Στους ολοένα πιο αβέβαιους καιρούς που διανύουμε, οι παραδοσιακά δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί φαίνεται να επηρεάζονται δυσανάλογα - Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο υπερτουρισμός

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ηράκλειο: «Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» – Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου
Ελλάδα 23.01.26

«Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» - Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου στο Ηράκλειο

Σε κατάληψη έχουν προχωρήσει οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης - Μαθήματα σε λυόμενα, χωρίς καθηγητές και υποδομές

Σύνταξη
Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο
Οδικές υποδομές 23.01.26

Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο

Συνεργασία Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την κοινή χάραξη και υλοποίηση νέου οδικού άξονα σύνδεσης της Λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο