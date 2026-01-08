Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά

Να υποστεί σημαντική ζημιά στα έσοδα και τη φήμη της κινδυνεύει η Nestlé, με την παγκόσμια ανάκληση των προϊόντων βρεφικού γάλακτος να αγγίξει ακόμη και 1,2 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα σε απώλειες πωλήσεων και να βλάψει τη φήμη των εμπορικών σημάτων της – σε μια αναποδιά για τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο Philipp Navratil, ο οποίος προσπαθεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον ελβετικό γίγαντα των τροφίμων.

Τη Δευτέρα, η Nestlé ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδων βρεφικών γαλάτων, συμπεριλαμβανομένων των NAN, BEBA, Guigoz, SMA και Alfamino, λόγω πιθανής μόλυνσης με κερουλίδη, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο.

Οι ανακλήσεις εκδόθηκαν αρχικά στην Ευρώπη και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ασία, τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, επηρεάζοντας συνολικά 46 χώρες.

Αναλυτές της Jefferies υπολόγισαν ότι περίπου το 1,3% των πωλήσεων του ομίλου Nestlé θα μπορούσε να επηρεαστεί, με συνολικό κίνδυνο ύψους 1,2 δισ. ελβετικών φράγκων.

Ο Warren Ackerman, αναλυτής της Barclays, εκτίμησε έναν παρόμοιο κίνδυνο, τοποθετώντας το συνολικό ρίσκο μεταξύ 0,8% και 1,5% των πωλήσεων του ομίλου. Οι μετοχές της Nestlé έχουν πέσει 4,6% φέτος.

Η ανάκληση του προϊόντος ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στη φήμη των μαρκών

Δύσκολη αρχή για τον CEO της Nestlé

Η ανάκληση σηματοδοτεί μια δύσκολη αρχή του έτους για τον Navratil, ο οποίος προήχθη στην κορυφαία θέση τον Σεπτέμβριο μετά την απόλυση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου Laurent Freixe, ο οποίος αποκαλύφθηκε ότι είχε «μυστική ερωτική σχέση» με μια υφιστάμενη.

Ο Navratil επιδιώκει να αναζωογονήσει την ανάπτυξη και να μειώσει το χρέος του ομίλου που βρίσκεται πίσω από τις μάρκες Nespresso και KitKats. Η Nestlé θα προχωρήσει σε περικοπή 16.000 θέσεων εργασίας τα επόμενα δύο χρόνια.

Αναλυτές προειδοποίησαν ότι η ανάκληση του προϊόντος ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στη φήμη των μαρκών, επιδεινώνοντας την αξιοπιστία της Nestlé μετά από μια σειρά λειτουργικών προβλημάτων και κατηγοριών για ανεπαρκή εταιρική διακυβέρνηση.

Η Nestlé έχει επίσης δεχτεί κριτική στη Γαλλία, όπου οι αρχές έκαναν έφοδο στα γραφεία της τον περασμένο Ιούλιο στο πλαίσιο έρευνας για την υποτιθέμενη χρήση μη εγκεκριμένων μεθόδων φιλτραρίσματος σε εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό. Ενώ αναγκάστηκε επίσης να ανακαλέσει κατεψυγμένα γεύματα στις ΗΠΑ πέρυσι λόγω ανησυχιών για μόλυνση.

Ο ελβετικός όμιλος πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των τακτικών ελέγχων εντόπισε ένα πρόβλημα ποιότητας με το αραχιδονικό οξύ

Πικρή γεύση

Ο Jean-Philippe Bertschy, αναλυτής της Vontobel, εξήγησε στους Financial Times ότι ο κίνδυνος για τη φήμη της εταιρείας από την τελευταία ανάκληση ήταν μεγαλύτερο πρόβλημα από τον οικονομικό αντίκτυπο.

«Το περιστατικό αφήνει μια πικρή γεύση όσον αφορά την εκτέλεση και την επικοινωνία της Nestlé, βασικές προτεραιότητες για τη νέα ηγεσία, όπου οι προσδοκίες ήταν υψηλές. Αυτό δεν είναι καθόλου καθησυχαστικό για τους επενδυτές και αναζωπυρώνει τις ανησυχίες σχετικά με τον έλεγχο σε έναν τομέα ευαίσθητο όσον αφορά τη φήμη», είπε.

Η ίδια η ελβετική εταιρεία τροφίμων δήλωσε ότι η ανάκληση του προϊόντος αντιπροσώπευε «σημαντικά λιγότερο από 0,5%» των ετήσιων πωλήσεων, προσθέτοντας ότι δεν αναμένει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για τον όμιλο.

Ο ελβετικός όμιλος πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των τακτικών ελέγχων εντόπισε ένα πρόβλημα ποιότητας με το αραχιδονικό οξύ, ένα συστατικό της φόρμουλας. Η εταιρεία δήλωσε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ασθένειας που να συνδέονται με τα προϊόντα.

Ο αναλυτής της Jefferies, David Hayes, δήλωσε ότι η αντίδραση των καταναλωτών στις ανακλήσεις θα διαφέρει ανάλογα με την αγορά. Αναγνώρισε την Κίνα ως πηγή ανησυχίας, επισημαίνοντας την ανάκληση του 2013 από την Danone της μάρκας Dumex, η οποία προκάλεσε απώλεια 800 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις στη χώρα.

Στις ΗΠΑ, ωστόσο, η Abbott ανέκτησε το μερίδιο αγοράς που έχασε από την ανάκληση της μάρκας Similac το 2022 μέσα σε ένα χρόνο.

Πηγή: ot.gr