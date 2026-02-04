Η Nestle διευρύνει τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος

Μετά την απόφαση της Γαλλίας να μειώσει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για την τοξίνη σερεουλίδη, η Nestle διεύρυνε την ανάκληση βρεφικού γάλακτος για να συμπεριλάβει μια παρτίδα Guigoz, αντικρούοντας τις προσδοκίες των αναλυτών ότι δεν θα χρειάζονταν περαιτέρω αποσύρσεις από τον ελβετικό όμιλο.

Η σερεουλίδη, η οποία μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο, ανιχνεύθηκε σε συστατικά από ένα εργοστάσιο στην Κίνα που προμηθεύει πολλούς κατασκευαστές βρεφικού γάλακτος, συμπεριλαμβανομένων των Nestle, Danone και Lactalis. Τα ευρήματα έχουν προκαλέσει ανακλήσεις σε δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και έχουν εγείρει ανησυχίες μεταξύ των γονέων, αναφέρει το Reuters.

«Καθώς οι μέθοδοι ανάλυσης της σερεουλίδης έχουν εξελιχθεί, ανακαλούμε οικειοθελώς μια παρτίδα βρεφικού γάλακτος Guigoz, εκτός από τις παρτίδες που έχουν ήδη ανακληθεί», δήλωσε η Nestle στην ειδοποίηση ανάκλησης.

Οι αναλυτές θαωρούσαν απίθανες περαιτέρω ανακλήσεις από την Nestle

Η Γαλλία μείωσε το όριο ασφαλείας της για την σερεουλίδη το Σάββατο, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας μετά την επέκταση των ανακλήσεων ώστε να συμπεριλάβουν και άλλες εταιρείες όπως η Vitagermine. Το νέο όριο ακολούθησε μια συνάντηση με την αρχή ασφάλειας τροφίμων της ΕΕ, την EFSA, η οποία εξέδωσε παρόμοια σύσταση την Δευτέρα.

Οι αναλυτές της Barclays και της Jefferies δήλωσαν την Δευτέρα ότι δεν αναμένουν ότι η Nestle και η Danone θα αντιμετωπίσουν περαιτέρω ανακλήσεις ως αποτέλεσμα του ενημερωμένου ορίου.

Η Nestle είχε ήδη ανακαλέσει ορισμένες παρτίδες Guigoz, μεταξύ άλλων εμπορικών σημάτων, στη Γαλλία τον Ιανουάριο και τον Δεκέμβριο.

Γάλλοι ερευνητές εξετάζουν εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του θανάτου δύο βρεφών και των ανακληθέντων προϊόντων βρεφικού γάλακτος Guigoz, δήλωσαν οι τοπικοί εισαγγελείς.

Το γαλλικό υπουργείο Υγείας και η εταιρεία δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τέτοια σύνδεση σε αυτό το στάδιο. Τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Μετά τις ανακλήσεις τον Ιανουάριο, σε μια δημόσια παρέμβαση, ο CEO Φιλίπ Ναβρατίλ ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας ότι η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της εταιρείας.

Ο Philipp Navratil, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τα ηνία της Nestlé, δημοσίευσε βίντεο όπου εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την αναστάτωση που προκάλεσε η ανάκληση των προϊόντων. «Πρώτα απ’ όλα θέλω να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη για την ανησυχία που μπορεί να προκάλεσε στους γονείς, τους φροντιστές και τους πελάτες μας», δήλωσε.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον Navratil, δεν έχει επιβεβαιωθεί κανένα περιστατικό ασθένειας που να σχετίζεται με τα προϊόντα.

Πηγή: OT.gr