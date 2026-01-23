Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος
Η Danone θα αποσύρει από στοχευμένες αγορές περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγορές αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιρλανδία.
- Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυνάκη
- Εντοπίστηκε στην Κυψέλη 13χρονη που είχε εξαφανιστεί – Συνελήφθησαν 3 νεαροί από την Αίγυπτο
- Φρίκη στη Βρετανία: Διαμέλισε την σύντροφό της και την έβαλε σε σακούλες σκουπιδιών
- «Ραγίζει καρδιές» ο πατέρας της 52χρονης που έχασε τη ζωή της στην κακοκαιρία – «Κάποιοι φταίνε»
Η γαλλική εταιρεία τροφίμων και ποτών Danone ανακοίνωσε ότι ανακαλεί συγκεκριμένες παρτίδες βρεφικού γάλακτος από συγκεκριμένες αγορές. Η ανάκληση έρχεται δύο ημέρες αφότου οι αρχές της Σιγκαπούρης «μπλόκαραν» το προϊόν αυτό και καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τοξική επιμόλυνση ορισμένων ειδών, που ξεκίνησαν από τη Nestle.
Ορισμένες από τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Danone, Nestle και Lactalis, ανακάλεσαν βρεφικό γάλα λόγω ενδεχόμενης μόλυνσής του με σερεουλίδη, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και εμετούς.
Η σερεουλίδη μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα. Οι γαλλικές αρχές ερευνούν αν σχετίζεται με τους θανάτους δύο βρεφών, ανέφερε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας.
Ιρλανδία, Βρετανία και άλλες χώρες
«Η Danone θα αποσύρει από στοχευμένες αγορές έναν πολύ περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος» ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.
Μια πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι αγορές αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιρλανδία.
Η Danone στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι τα προϊόντα της παραμένουν ασφαλή. Και επισημαίνει ότι η ανάκληση του βρεφικού γάλακτος για προληπτικούς λόγους οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένες χώρες αναθεώρησαν τις οδηγίες τους σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων.
Η ανάκληση της Nestle αφορούσε προϊόντα της σε περίπου 70 χώρες.
Η Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων της Ιρλανδίας (FSAI) ανέφερε ότι η ανάκληση οφείλεται στην πιθανή ύπαρξη σερεουλίδης, η οποία εντοπίστηκε σε ένα συστατικό βρεφικού γάλακτος, το αραχιδονικό οξύ, που παρασκευάζεται στην Κίνα. Τα εν λόγω προϊόντα παρασκευάζονταν στην Ιρλανδία και εξάγονταν σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε τρίτες χώρες, διευκρίνισε.
Η FSAI ενημερώθηκε από την Danone ότι κανένα από τα εμπλεκόμενα προϊόντα δεν έχει διανεμηθεί στην Ιρλανδία.
- Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος
- ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα
- Ξεκίνησαν οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύονται υπαρχηγός και επιτελάρχης
- Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι
- LIVE: Ίντερ – Πίζα
- Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία – Ακόμα στο τραπέζι η θανατική ποινή
- Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση
- Ο Μουρίνιο άρχισε τα όργανα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις